O2 má odlišný typ paušálov, zverejnil prvú ponuku

Mobilný operátor O2 začne od pondelka predávať paušále programy. Ich koncepcia je odlišná od paušálov Orangeu či T–Mobilu.

31. máj 2007 o 0:00 Ivan Kahanec

BRATISLAVA. Tretí mobilný operátor na Slovensku O2 predstavil včera svoju prvú ponuku paušálnych služieb, ktoré začne predávať od pondelka. Paušály O2 prinášajú niekoľko noviniek, ktoré doteraz u nás neboli. Generálny riaditeľ O2 Juraj Šedivý však netajil, že tento typ paušálov ponúkajú iní operátori v európskych krajinách.

Keď chce záujemca používať niektorý z paušálov O2 Voľnosť, ako ich operátor nazval, nemusí podpisovať nijakú zmluvu. Výhodou je aj mesačný volací limit, ktorý neumožní klientovi pretelefonovať viac korún, ako si vopred stanoví. Limit môže byť od 500 do tritisíc korún a zákazník si ho môže zvýšiť.

Takýto limit je vhodný pre ľudí, ktorí využívajú predplatené karty. Tí sa totiž obávajú, že ak prejdú na paušál, tak prevolajú viac, ako si môžu dovoliť, povedal Šedivý.

Ceny s daňou

Hoci je opticky cena s DPH takmer o pätinu vyššia, O2 je prvým mobilným operátorom, ktorý pri paušálnych službách uvádza v cenníkoch ceny s daňou. Pre klientov to znamená, že vidia konečnú cenu, ktorú zaplatia. Okrem toho je v cenníku menším písmom uvedená aj cena bez dane.

Orange aj T–Mobile obhajujú ceny bez DPH tým, že si ju môže časť klientov odpočítať. To však nemôžu urobiť bežní klienti.

Korunové telefóny

Od pondelka bude O2 ponúkať aj dotované telefóny. Záujemcovia sa však nebudú musieť obávať dvojročnej prípadne jedenapolročnej viazanosti, ako je to v T–Mobile či Orangei.

Kto chce nový mobilný telefón od O2, musí len vopred zaplatiť šesť mesačných paušálov. Teda minimálne tritisíc korún. Počas týchto šiestich mesiacov však neplatí mesačný paušál, ale iba poplatky za posielanie SMS správ či volania nad rámec predplatených minút. „Ak sa klient rozhodne prejsť na nižší program, ako si vybral na začiatku, nebude platiť paušál o niečo dlhšie. Bude však mať menej predplatených minút,“ povedala marketingová riaditeľka O2 Katarína Lešková.

Pri paušáloch u konkurenčných operátorov môže klient s viazanosťou prejsť na nižší paušál len vtedy, keď stál jeho telefón pri jeho súčasnom aj novom paušále rovnako.

Podobnú ponuku, keď klient zaplatí na začiatku pár tisíc korún, dostane telefón a túto sumu môže prevolať, má napríklad Orange pri predplatenej karte OrangeClick. Pri súčas­ných akciových cenách volaní je OrangeClick výhodnejšia. Na­príklad volania mimo vlastnej siete sú o korunu až 1,4 koruny nižšie ako pri paušáloch O2.

Menej overovania

Kto si chce kúpiť paušál Voľnosť od O2, nemusí sa preukazovať občianskym preukazom ani iným dokladom. O2 zaviedol túto prax už pri predplatených kartách. Šedivý sa zneužitia neobáva. Klienti totiž pri kúpe SIM karty zaplatia od 500 do 1500 korún a viac nemôžu prevolať. Ak by teda nezadali správne údaje, neprišla by im faktúra a operátor by ich po jej nezaplatení odpojil.

Klienti okrem možnosti volať získajú automaticky aj služby, za ktoré musia noví klienti Orangeu alebo T–Mobilu platiť. Ide napríklad o službu zobrazenia čísla volajúceho CLIP či prenášanie neprevolaných minút do ďalšieho mesiaca.

To, čo môže potenciálnych záujemcov o služby a dotovaný telefón odradiť, je vysoká vstupná cena. Minimálne totiž musia zaplatiť 4001 korún. Podľa Šedivého už má mnoho ľudí na Slovensku mobilný telefón, a teda môžu služby O2 využívať s ním. „Nechceme byť predajcom telefónov, ale služieb,“ povedal.

O2 Orange T-Mobile O2 Orange T-Mobile O2 Orange T-Mobile Názov programu Voľnosť 250 199 Sk 20+20 Viac Voľnosť 500 Paušál 70 55 Viac Voľnosť 835 Paušál 150 100 Viac Vstupné náklady 500 237 1000 237 1500 237 Mesačný poplatok 250 237 237 500 476 475 835 952 796 Predplatené minúty 35 29* 20+20** 75 60+120*** 55+110*** 70+140 150+300*** 100+200*** Volací limit 500 - - 1000 - - 1500 - - Volanie vo vlastnej sieti**** 6,7 8,21/5,36 10,71/4,79/1,19 5,7 9,50/2,38 9,52/2,98/1,19 4,8 7,14/2,38 7,14/2,98/1,19 Volanie do cudzej siete***** 7,9 8,21/5,36 11,90/5,95 7,9 10,71/4,76 11,90/5,95 7,5 11,78/5,83 10,71/4,76 SMS vo vlastnej sieti 2,5 2,38 2,98 2,5 2,38 2,98 2,5 2,38 2,98 SMS do cudzej siete 3 2,98 2,98 3 2,98 2,98 3 2,98 2,98 MMS****** 9 10,71/15,47 11,78 9 10,71/15,47 11,78 9 10,71/15,47 11,78

* V paušáli nie sú voľné minúty ale kredit. Uvedený počet minút platí, ak klient prevolá celý kredit v silnej prevádzke.

** Ide o 20 minút do vlastnej siete a 20 minút do telekomunikačných sietí v SR.

*** Ide o počet minút do všetkých sietí a počet tzv. oddychových minút do vlastnej siete. Tie sa míňajú po prevolaní paušálu v slabej prevádzke a cez víkendy.

**** Ide o poplatky za minútu hovoru v silnej prevádzke/slabej prevádzke/cez víkend.

***** Ide o poplatky za minútu hovoru v silnej/slabej prevádzke.

****** Ak je uvedených viac súm, ide o poplatok za odoslanie správy do vlastnej/cudzej siete.

Zdroj: operátori