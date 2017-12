Obloha v júni: dva meteorické roje

31. máj 2007 o 0:00 Štefan Gajdoš

V čase letného slnovratu na severnej pologuli pravidelne zažívame začiatkom leta najdlhší deň a najkratšiu noc. U nás sa to prejavuje tak, že nie je tma-tmúca. Severnejšie položené krajiny mávajú povestné biele noci. Rovnaký priebeh má letný slnovrat na južnej pologuli, keď je tam leto, kým my máme zimu. Presný moment letného slnovratu nastane tohto roku vo štvrtok 21. 6. večer o 20:06 LSEČ, čím sa ohlási začiatok astronomického leta. Pri našom letnom slnovrate vystúpi Slnko do najväčšej deklinácie (na sever od nebeského rovníka) a po oblohe prejde najdlhším možným oblúkom.

Po západe Slnka na juhozápade vidíme Leva. Juh už obsadili Pastier, Herkules a Hadonos bližšie pri obzore. V priebehu noci ich vystriedajú Lýra, Labuť a Orol s malým Delfínom. Zo zenitu odchádza Veľký voz, nahradí ho výrazná hlava Draka. Ráno na východe nájdeme súhvezdia letných nocí: Pegas, Androméda, Vodnár, Ryby, Trojuholník, Baran. Nízko nad južným obzorom prejdú Škorpión a Strelec, súhvezdia u nás známe skôr názvami ako vzhľadom. Strelec však zaujme zreteľnou štruktúrou Mliečnej dráhy. Tá bude v najpriaznivejšej pozícii v čase prázdnin. Vtedy bude možné sledovať jej vetvu prechádzajúcu súhvezdiami (od juhu na sever) Štít, Orol, Chvost hada, Líška, Šíp, Labuť, Lýra, Cefeus, Jašterica, Kasiopeja, Perzeus, Povozník. Všetky uvidíme v júni už od polnoci. Protiľahlý úsek Mliečnej dráhy je viditeľný v zime.

Od súmraku do úsvitu uvidíme všetkých osem planét. Merkúr nájdeme skoro večer nízko nad ZSZ obzorom, no od polovice júna ho už neuvidíme. Naopak, zjasňujúca sa Venuša vstupuje do svojho najlepšieho obdobia a 9. júna sa ocitne vo východnej elongácii. Ako jagavú perlu večernej oblohy ju nájdeme nedlho po západe Slnka vyššie nad západným obzorom - z Blížencov prejde do Raka. Zaujímavú možnosť ponúknu Venuša s mladým Mesiacom, ktorého trojdňový kosáčik zakryje planétu 18. 6. medzi 15:33 a 16:43 LSEČ. Odohrá sa to za bieleho dňa, ale s menším ďalekohľadom úkaz uvidíme, najprv však musíme nájsť Mesiac, čo nebude ľahké.

Nenápadný Mars zostáva objektom rannej oblohy (vychádza tri hodiny pred Slnkom) a stúpa čoraz smelšie nad východný obzor vo Vodnárovi. Jasný Jupiter pod Hadonosom uvidíme od večera do rána, pretože je v opozícii (so Slnkom), čiže na opačnej strane oblohy. Jej otáčanie ho v priebehu noci presunie od JV obzoru, cez juh nad JZ obzor. Saturn medzi Levom a Rakom pomaly začína strácať lesk a koniec júna ho zastihne už vo večernom súmraku. Pomaly sa zlepšuje viditeľnosť Urána a Neptúna. Približne o polnoci sa prvý dostane nad obzor Neptún, Urán takmer hodinu po ňom; sú v súhvezdiach Vodnár a Kozorožec. Obe ďaleké planéty nevidno voľným okom (Urán len tak-tak), pomôže triéder a dobrá hviezdna mapka.

Zvedaví sme na dva meteorické roje. Tau Herkulidy sú málo aktívny roj s maximom 2. 6. Predchádzajúce rozpady (trikrát od roku 1995) jeho materského telesa (periodická kométa 73P/Schwassmann-Wachmann) spôsobili minuloročný zvýšený záujem. Tento rok sa vyššia aktivita nečaká, nádejnejšie asi budú až roky 2011 alebo 2022. Nevyspytateľným rojom sú krátkotrvajúce júnové Bootidy s maximom 27. 6. pred polnocou. Meteory týchto rojov sú pomalé, pretože vzájomná rýchlosť ich stretu so Zemou je malá.