Svadby v čase SARS

31. máj 2007 o 0:00

Veda zasiahla do životov jednotlivcov kuriózne v prípade epidémie SARS. Napriek upozorneniam odborníkov, že počet obetí je relatívne nízky, sa začala šíriť panika. Nepomohol ani argument, že viac ako 90 percent chorých sa do týždňa uzdraví. Ani v čase cholery však nebola núdzu o lásku, ako to dokladá aj román Gabriela Garcíu Márqueza. Dilemu, ako rešpektovať preventívne opatrenia proti šíreniu SARS a zároveň nepremeškať svadbu, vyriešil istý Belgičan šalamúnsky. Aby neohrozil svadobčanov pri veľkom zhromaždení v uzavretej miestnosti, zobral si svoju vyvolenú Číňanku pod holým nebom na námestí mesta Uccle.

Choroba zasiahla do svadobných príprav aj v Toronte. Najväčšie kanadské mesto sa totiž koncom mája 2003 opäť dostalo na listinu ohrozených miest potom, čo tu zaznamenali osem nových prípadov infekcie. Celkovo tridsať obetí SARS a 149 nových pacientov sa nedalo brať na ľahkú váhu. Teraz sa iniciatívy chopila žena. Keďže bola preventívne izolovaná vo svojom dome, rozhodla sa vydať cez okno. Jej nastávajúci pochopiteľne o novomanželskom bozku nemohol ani snívať. (gm)