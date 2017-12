Half-Life 2: Episode 2 - do roka a do dňa

Davy fanúšikov robia mexické vlny a s napätím očakávajú príchod svojho favorita. Lenže javisko ostáva prázdne. Nikto však neodchádza, všetci vytrvalo držia spolu a čakajú. Mesiace, dlhé mesiace a ktovie, možno tam budú i po tohtoročných Vianociach.

Začínať preview predstavovaním vývojárov a ich portfólia je staré, ale za to fungujúce klišé, ktoré dokonalé navnadí na nasledujúci text. Lenže v prípade Valve je to vec nutná, veď bez chválenia od prvého do posledného znaku by si fanúšik sveta Half-Life nevedel preview ani predstaviť. A výnimočne má pravdu. Valve je spoločnosť, ktorá za viac než 10 rokov svojej existencie dala svetu iba jednu značku, no o to väčší tresk to bol. Takmer dve päťročnice dozadu totiž prišlo nenápadne prvé dobrodružstvo Gordona Freemana a všetci sme padli na zadok. Okuliarnatí vedci sa dostali okamžite do Top Ten najchcenejších povolaní hráčov. A páčidlá boli vypredané na niekoľko rokov. Séria datadiskov k prvému dielu nechala všetkých nazerať na vzniknuté problémy z pohľadu iných osôb a môžete nás dráždiť obnaženou Alyx, až na Opposing Force išlo o mlátenie prázdnej slamy. Lenže potom to prišlo. Alebo lepšie povedané, malo prísť, čakali sme, znovu to malo prísť, ale znovu sa nám posunul termín pôrodu. Napokon sa 16.novembra 2004 o 9:00 miestneho času rozhodlo Valve vypustiť do sveta Half-Life 2. Maximálne hodnotenia lietali vzduchom a vzrušené pohľady recenzentov i hráčov predpovedali hit roka. Oprávnene. Po megalomanskom úspechu sa vo Valve rozhodli, že tentoraz si budú datadisky kuchtiť sami a vydali sa na cestu epizodického vydávania projektov. Sľubovali mnoho-premnoho a ako už býva u Valve zvykom, riadne preháňali. Minimálne čo sa týka termínov vydania, pretože podľa prvých slov sme si mali o niekoľko mesiacov vychutnávať záverečnú epizódu pripravovanej trilógie. A ako iste viete, ešte sme nepohladili krivky druhej. Posledný dátum vydania Episode 2 je stanovený na tohtoročnú zimu a aby naše / vaše nadšenie neopadlo, rozhodli sme sa pripraviť vám menší sumár doposiaľ odhalených poznatkov.

Mohli by sme utrúsiť niekoľko teplých slov na Episode 1, ale od toho tu predsa máme recenziu, kde sa dozviete všetko potrebné. Omnoho dôležitejšie totiž je, že s balíkom Episode 2 nedostanete len datadisk k Half-Life 2, ale i dvojicu extra hier, ktoré by sa sami o sebe uchytili na trhu. Každej z nich sa špeciálne venujeme, preto berte toto preview ako súhrn celého balíku.

Príbeh druhej epizódy sa nečakane začína tam, kde skončila záplatke prvého dejstva. Gordon Freeman opúšťa zradné mesto a spoločne s Alyx musí nájsť vedecký komplex, ktorý sa snaží zatvoriť dimenziu, cez ktorú prúdia na svet nekalé živly a spôsobili vzniknutý chaos. Prvým nosným pilierom je teda útek a snaha dostať sa na určité miesto stoj čo stoj. Boj v uliciach mesta mizne niekde v diaľke a začína sa naháňačka priam filmového charakteru. Keď si k tomu pridáte snahu Combine vojakov a iných monštier, ktoré sa vás snažia zastaviť za každú cenu, máme tu rozhodne rozdielnu atmosféru a spôsob boja. Naša dvojica spoločne s dátami, ktoré ma Alyx ženie oboch vpred do Bieleho lesa, kde sa všetko trápenie konečne skončí. Po výbuchu Citadely sa Gordon ocitá na okraji lesa a práve tu sa začína úplne nová hrateľnosť. Väčšinu času sme totiž trávili v uzavretých priestoroch a hoci sa to nezdalo, aj exteriéry boli vcelku násilne uzatvorené tak, aby sme nemohli spraviť ani krôčik navyše. Nesnažíme sa tým nič hre vyčítať, aspoň nás všetko naokolo uchvátilo a dostalo do varu, len Episode 2 sa vyberá úplne iným smerom. Les. Obrovské priestranstvo a voľnosť vo výbere cesty. Nekonečné túry samozrejme nehrozia, no obmedzený koridor je minulosťou. Protivníci sa budú snažiť navodiť pocit voľnosti, no vždy nechajú hráča postupovať len vymedzeným priestorom, na Half-Life neskutočne rozľahlým. Takmer všetky súboje budete zvádzať vonku a jedinou snahou sa tak stane využívanie všetkých predmetov v okolí ako ochranu. Občas síce zabrúsite napríklad do jaskýň, ktoré sú ponorené do temnoty a nejednému z nás stiahnu zadok viac, než pri myšlienke na výpadok internetu.

Behať po vlastných je síce zábavné pri romantickej prechádzke, ale ak vám niekto ide po krku, určite radi prijmete akýkoľvek dopravný prostriedok. V pôvodnom Half-Life 2 sa mnohým ľahká a lietajúca bugina nepozdávala úplne každému a nedočkala sa poriadneho využitia, takže sme sa v prvej epizóde neskamarátili so žiadnym vozidlom. Tomu je však koniec, vo Valve si vstúpili do svedomia a venujú nám poriadny stroj – americkú káru, sen takmer každého vodiča. Dodge Charger však nebude slúžiť len na vozenie sa, druhý charakter totiž využije palebnú silu a vy budete mať na starosti len ovládanie auta a uhýbanie sa pred nepríjemnými raketami. Ďalšia dávka poriadneho adrenalínu, ktorý je rozhodne na mieste. Alyx bude znovu platnou spoločníčkou (v boji, aby niekto nemal kučeravé myšlienky) a hoci nemusí byť platná v prestrelkách rovnako ako vy, jej nesmrteľnosť a aspoň nejaká palebná podpora to komenzuje. Vo dvojici ide všetko ľahšie. Pripomínať staré známe nepriateľské tváre je zbytočné, nováčikov zastupuje napríklad Hunter (potvorka schopná liezť i po stenách) alebo Antlion Worker (obrovský zmutovaný hmyz, ktorý trávi svoj voľný čias v temných jaskyniach). Strategického využitia pri súbojoch sa dočká aj gravity gun, hlavne pri nefér prestrelke s vrtuľníkom.

Aj keby ostalo všetko po starom, určite nebude nikto zbytočne nadávať a jediným problematickým miestom sa tak môže stať dĺžka hry. Prvá epizóda zabrala málokomu viac než 6 hodín a skúsenejší hráči dosiahli koniec omnoho skôr. V tomto Valve zaručuje o niekoľko hodín dlhšie dobrodružstvo, ale ruku do ohňa za to zrejme nikto nedá. Treba však dodať, že omnoho radšej privítame kratšiu a plnohodnotnú zábavu ako rozsiahle nudné flákanie sa. To však veľmi dobre poznáme a poďme sa pozrieť aj na dve spomínané súčasti balíku Episode 2.

Portal

V prípade Portalu môžete Valve obviniť z vykrádania, avšak rozumnejšie znie chytenie šance za pačesy. Tam, kde Prey naznačil zaujímavú hrateľnosť a systém brán do iných dimenzií využíval s menšou mierou, sa Valve rozhodlo vytvoriť základ nového módu. So špeciálnou zbraňou si vytvoríte dvere do iného sveta (prípadne miestnosti alebo kde vám to dizajnérske chúťky dovolia), prípadne ich bude viac a logické hádanky vychádzajúce z priestorovej orientácie majú zelenú. Ako nádherný príklad možností stačí uviesť známe „nekonečné padanie“ – v tomto prípade si pod sebou vytvoríte uzatvorenú slučku z portálov a voľný pád sa pretiahne na tak dlhú dobu, kým nevypnete hru. Viac príkladov uvidíte v priloženom videu. Základom však bude presúvanie predmetov na určité miesta a odomykanie si nových miestností. Na využitie v multiplayeri sme nesmierne zvedaví, určite pôjde o úplne nový zážitok, ktorý nabúra tradičnú schému deathmatchov.

Team Fortress 2

Viete, ktorá hra je vo vývoji takmer rovnako dlhú dobu ako Duke Nukem Forever (mimochodom – vraj vývoj napreduje míľovými krokmi a čoskoro sa dočkáme noviniek...)? Správne, Team Fortress 2. Na multiplayer zameraná strieľačka z vlastného pohľadu mala doraziť na pulty obchodov ešte v minulom storočí. Predlohou jej bol známy a pomerne úspešný mód, ktorý si získal mnohých priaznivcov vďaka prepracovanej kooperácie všetkých členov tímu. Inak tomu nebude ani v najnovšom prípade, avšak minimálne spracovanie doznalo výrazných koncepčných zmien. Keď sme po prvýkrát videli grafické spracovanie, považovali sme to za podarený vtip, lenže ono je komixové stvárnenie nielen prostredia, ale aj jednotlivých charakterov skutočnosťou. Stačí sa pozrieť na video alebo obrázky a sami uvidíte, koľká bije. Odľahčený spôsob zobrazenia otvára dvere vtipnému stvárneniu profesií. Zbrane budú správne preexponované, hrdinovia skáču niekoľko metrov do výšky... Možno sa Team Fortress 2 netvári až tak vážne a v niekom môže evokovať aj pocity primitívnosti, samotná hrateľnosť zostáva zachovaná a užijú si to hlavne spolupracujúci hráči. Sólo akcie sa v kolektívnych súbojoch nenosia.

Mapy z minulého dielu prejdú menšími úpravami, ale v základoch ostanú rovnaké. Niet sa čomu čudovať, od jednotky ubehlo pekných pár rokov a starý dizajn nemal výrazné chybičky krásy. Omnoho viac zmien doznajú niektoré charaktery, ale poďme si ich všetky pekne predstaviť. Soldier je radový typ vojaka, ktorý vie všetko, ale dokopy nič. Ide však o výborného pešiaka, vhodný je pre neskúsených hráčov, váhajucich nad voľbou profesie. Výhodný do útoku i do obrany a jeho láskou je raketomet. Pyro má rád oheň. Je rýchly, zbrane nemajú až tak veľký dosah a silu pôsobenia, no dokážu paralizovať. Zbraň? Striekacia pištoľka to nebude. Scout svojou rýchlosťou vyniká nad všetkými a viac než na streľbu sa sústredí na kľučkovanie a rýchly únik. Dokážete si predstaviť niekoho ideálnejšieho na únik s vlajkou pri CtF? Engineer je pilierom obrany a hoci sa do bojov nezapája priamo, jeho úlohou je vybudovanie obranných veží, ktoré udržujú pozíciu. Príma chlapík do nepohody. Demolition Man má v každom vrecku kúsok podomácky vyrobenej trhaviny, hody granátom sa mu z detstva zapáčili tak, že ich praktizuje dodnes. Akurát hádže ostrými. Sniper nesmie nikde chýbať a jeho presná muška, pevná ruka a neviditeľný úkryt dokáže preriediť rady nepriateľa. Medik sa nezdá byť lukratívny charakter, no bez neho to jednoducho nezvládnete. Doplňuje energiu každému, kto to práve potrebuje a pri útokoch sa zásobáreň zdravia sakramentsky hodí. Spy je špión. To sme toho teda veľa nepovedali, takže ešte raz. Spy je špión, ktorý dokáže na seba brať podobu nepriateľa, nenápadne sa infiltrovať na súperovu základňu, tam predstierať, že je domáci a pri útoku svojich dokonale rozhodiť zmätený tím. Heavy Weapons Guy. Stačí jeho názov a určite viete, že strihanie bonsajov či akupunktúru by ste tomuto chlapíkovi nezverili. Ak existuje najväčšia a najničivejšia zbraň, viete, kto ju má v rukách.

Ako sami vidíte, Half-Life 2: Episode 2 nebude len taký obyčajný datadisk, ktorý by sme hodili do koša s väčšinou prídavkov. Rozšírenie je markantné, nadšenie pochopiteľné a ostáva nám jediné. Čakať. Ako to však Valve robí, že im to vždy zožerieme?