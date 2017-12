Zavolal mi kamarát. „Ahoj,” povedal. „Kde si?“ Povedal som, že som doma. „Hm. To je fajn. Máš sa?“ „Dobre,“ odpovedal som. Rovnako ako pred pár dňami, keď sme spolu hovorili naposledy. „Tak to je fajn. Tak zatiaľ,“ povedal a zavesil.

30. máj 2007 o 0:00 Miloš Čermák

Za normálnych okolností by sa mi na tom nezdalo nič zvláštne. Náš telefonát však počula moja žena a spýtala sa, kto volal. Povedal som jej to. „A čo chcel?“ Tým ma zaskočila. „Nič,“ povedal som prekvapene. Podľa jedného prieskumu rastie percento telefonátov, počas ktorých nedochádza k nijakej výmene informácií.

Aby sme si rozumeli: niežeby si účastníci vymieňali nejaké banality, napríklad že sa tešia na víkend alebo že do učtárne nastúpila pekná blondínka. Nevymieňajú si vôbec nič. Pozdravia sa, povedia si pár zdvorilostných fráz a zasa zavesia. Psychológovia to označujú za prejav našej osamelosti. Žijeme obklopení modernými technológiami, ktoré nám umožňujú spojiť sa kedykoľvek a s kýmkoľvek, ale s hrôzou zisťujeme, že si nemáme čo povedať. U niektorých ľudí, ktorým dlho nikto nezavolal a ani oni nikomu netelefonovali, to dokonca vedie k úzkostným stavom.

V novinách nedávno písali o horolezcovi Rodovi Baberovi, ktorý sa stal prvým človekom na svete, čo telefonoval z vrcholku Mount Everestu. Zavolal manželke a deťom, ale to až neskôr. Najskôr musel zatelefonovať sponzorovi, ktorým bol jeden z výrobca mobilných telefónov. Aby sa hovor nahral, nechal len odkaz v hlasovej schránke. Vďaka tomu si odkaz z nebeských výšin môžeme vypočuť na internete. Neviem ako vám, ale mne sa zdá, že by Rod mal zájsť k psychológovi. Čo svetu povedal? Že mu je zima. Prepáčte, ale preto liezol až hore?