Tínedžeri v USA sťahujú menej

Nahrávacím spoločnostiam svitla nádej – počet mladých Američanov, ktorí z internetu sťahujú nelegálnu hudbu či softvér, začal prudko klesať. U nás je trend stále opačný.

30. máj 2007 o 0:00 Tomáš Ulej

Podľa prieskumu združenia Business Software Alliance si programy, hry a multimédiá nelegálne z internetu sťahuje 36 percent amerických detí vo veku od osem do osemnásť rokov. Ich počet sa tak v porovnaní s minulým rokom znížil o sedem percent a v porovnaní s rokom 2004 takmer o štvrtinu.

To je dobrá správa najmä pre firmy predávajúce hudbu a filmy, ktoré sa dlho obávali, že terajšia mladá generácia vyrastie s neotrasiteľným presvedčením, že všetok obsah na webe má byť zadarmo a jeho kradnutie je nepostihnuteľné.

Boja sa vírusov

Takmer dve tretiny školákov podľa BSA nesťahujú ilegálny obsah, pretože sa boja vírusov, viac než polovica sa obáva problémov so zákonmi a takmer rovnaký počet mladých chce predísť infikovaniu spyware programami, ktoré by v ich počítačoch mohli napáchať škody.

Oproti roku 2006 v Spoje­ných štátoch pribudlo mla­dých, ktorí nelegálny obsah nesťahujú pre možnú potýčku s rodičmi, dve tretiny mladých tiež potvrdili, že im rodičia stanovujú pravidlá správania sa na internete.

„Táto štúdia ukázala, že rastúci a efektívny vplyv na internetové praktiky majú práve rodičia,“ povedala pre agentúru AFP viceprezidentka Business Software Alliance pre styk s verejnosťou Diane Smiroldová.

Celkovo dnes deti najviac sťahujú z internetu ilegálnu hudbu (30 percent), softvér (11 percent) a filmy (9 percent).

Na Slovensku počet rastie

Na Slovensku je trend opačný a najmä sťahovanie nelegálnej hudby stále rastie.

Nedorazili sem totiž ešte súdne spory, ktorých sa už Američania obávajú, a aj slovenskí rodičia často ešte nie sú dosť internetovo zdatní na to, aby vedeli s deťmi o nelegálnom obsahu hovoriť.

„Viem, že je to ilegálne, ale je to zadarmo a takto to máme rýchlejšie,“ hovorí 14-ročný Laco z dediny pri Martine, ktorý sťahuje nelegálnu hudbu u kamarátov, najnovšie už nielen do počítača, ale aj do mobilu.

Osemnásťročný Tomáš si najčastejšie odkazy na stiahnutie filmov, hudby a programov vyhľadáva v internetových fórach, napríklad na warforum.cz. „Robím to vždy len pre vlastnú potrebu, určite je to jednoduchšie, ako keby som si to mal ísť niekam kúpiť,“ hovorí.

Podľa Mojmíra Šporera zo slovenskej pobočky BSA miera pirátstva na Slovensku síce klesá, no počet stiahnutých ilegálnych súborov sa naďalej zvyšuje.

„Kým predajcovia a koncoví používatelia vo firmách sa stávajú disciplinovanejší, domáci používatelia sa vďaka rastúcej penetrácii širokopásmového internetu a jeho klesajúcej cene s obľubou venujú sťahovaniu nelicencovaného obsahu, a to nielen softvéru, ale aj iných autorských diel ako napríklad hudby či filmov,“ hovorí Mojmír Šporer. „Očakávame, že tento trend bude pokračovať.“