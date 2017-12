Colin McRae DiRT - na plný plyn

Predstavovať Colina McRae hráčom, fandiacim štvorkolesovým tátošom je vec nadmieru zbytočná a pre nich osobne i otravná zároveň. Akonáhle totiž dorazí nový Colin, je všetko vopred jasné a bez veľkých slov sa dá prehlásiť, že virtuálni jazdci si to znovu u

29. máj 2007 o 9:05 Ján Kordoš

Keď sa Colin McRae úzkoprso zaoberal výhradne rely pretekami, dokázali sme prvé diely zniesť, no postupom času a každoročným vydávaním nového (aspoň tak bol propagovaný) dielu, nás prechádzala chuť do plnohodnotného ponorenia sa do sedadiel. Nie, že by sme sa nedočkali kvalitného preteku, len to jednoducho bolo na jedno kopyto. Zopár zmien, o zlomok lepšie grafické spracovanie a inak akoby uťal.

Keďže nedávno vyšla hrateľná demoverzia, mohli sme sa aktívne oprieť i o samotné dojmy z hrania. Ako už istotne viete, tentoraz si závodná séria so známym menom v názve rozhodla ukrojiť trochu hrubší krajec chleba, no zároveň ho poriadna namazala. Z oboch strán. Okrem rely časoviek totiž budeme mať k dispozícii aj iné druhy vozidiel, ktoré sa budú od špeciálov diametrálne odlišovať.

Štýl pretekania v Colinovi bol vždy na pomedzí medzi arkádovým humbukom typu Need for Speed a strhujúcou realitou v znamení Richard Burns Rally. A treba podotknúť, že vždy to bolo to správne medzi, ktorému mohlo konkurovať jedine konzolové WRC.

A ako je na tom Colin McRae DiRT? Ak ste nemali možnosť stiahnuť si hrateľnú demoverziu alebo vám poprípade nešla spustiť kvôli pomerne šialeným HW požiadavkám, máme pre vás dobrú správu. Colin sa vracia a je správne dirty. Rozumej hrateľný, zábavný, pohlcujúci.

Druhým výpadom na slastné ego pretekára bolo klasické jazdenie po okruhu na dve kolá s jedným súperom, samotným Colinom. Každý pretekár má vlastný úsek, ktorý si po jednom kole prestriedate.

Práve posledne menovaný mód sme testovali najviac a konečne sa zapracovalo i na interaktívnom prostredí okolo trate. Konečne totiž niekoho napadlo, že aj betónové kvádre majú svoju porciu energie, ktorú po náraze bez pohnutia absorbujú. Napálite to od nich, nezostanú na mieste, ale sa aspoň čiastočne posunú. Samotné grafické spracovanie bude istotne hodnotené v superlatívoch.