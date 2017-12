Úrad potvrdil monopolné postavenie Telekomu na ďalšom trhu

Spoločnosť Slovak Telekom má na trhu veľkoobchodných prenosových častí prenajatých okruhov také postavenie, že nie je vystavená efektívnej súťaži.

29. máj 2007 o 9:40 TASR

Bratislava 28. mája (TASR) - Spoločnosť Slovak Telekom (ST) má na trhu veľkoobchodných prenosových častí prenajatých okruhov také postavenie, že nie je vystavená efektívnej súťaži. Ekonomický vplyv jej v podstatnom rozsahu dovoľuje správať sa nezávisle od konkurentov a užívateľov. Vyplýva to z analýzy Telekomunikačného úradu (TÚ) SR, o výsledkoch ktorej TASR informoval hovorca TÚ Roman Vavro.

Vzhľadom na zistenú skutočnosť TÚ v rámci analýzy plánuje po skončení národných a medzinárodných konzultácií uložiť ST povinnosti, ktorých "cieľom je podpora efektívnej súťaže a rozvoj vnútorného trhu," konštatuje materiál. Medzi 9 povinností sa navrhujú napr. oddelená evidencia, prístup k určitým sieťovým prostriedkom a regulácia cien. Pôjde aj o poskytovanie prístupu tretím osobám k prenosovým častiam prenajatých okruhov. Ďalej sa ST ukladá povinnosť transparentnosti, na základe ktorej významný podnik zverejní podmienky poskytovania veľkoobchodnej služby iným podnikom. Vzhľadom na postavenie ST na trhu - pri nedostatočnej súťaži - môže požadovať neprimerane vysoké ceny. Aj preto rozhodol TÚ uložiť aj povinnosť regulácie cien.

ST má podľa analýzy najvyššiu mieru diverzifikácie služieb v sektore elektronických komunikácií. Dosahuje úspory z rozsahu aj zo sortimentu. Je vlastníkom a prevádzkovateľom celoplošnej elektronickej siete vrátane rozsiahlej siete účastníckych vedení. Ako jediná je schopná zabezpečiť služby prostredníctvom týchto sietí na celom území SR.

Podľa analýzy k upevneniu pozície spoločnosti ST na uvedenom trhu prispieva aj prístup k zdrojom financovania. Analýza konkretizuje, že vlastníkmi ST sú Deutsche Telekom AG (51 %), rezort dopravy (34 %) a Fond národného majetku SR (15 %).

Kým trhový podiel ST sa pohyboval v rokoch 2003 až 2006 od 64,3 % do 59,3 %, v prípade Orange Slovensko to bolo od 1,1 % do 18,43 %.