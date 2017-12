Lančarič: Lacnejší roaming začne platiť najskôr od augusta

S lacnejším roamingom môžu klienti mobilných operátorov počítať najskôr od augusta. Akcie operátorov vraj nesúvisia s pripravovanou reguláciou.

28. máj 2007 o 15:52 TASR

Bratislava 28. mája (TASR) - S lacnejším roamingom môžu klienti mobilných operátorov počítať najskôr od augusta. Nariadenie o cenách roamingu musí schváliť ešte Rada ministrov pre telekomunikácie Európskej únie (EÚ). Malo by sa tak stať 7. júna. Nariadenie musí následne vyjsť v európskom vestníku a potom ho operátori musia implementovať do svojich zúčtovacích systémov. A až potom môže začať plynúť lehota na aktiváciu nových taríf zákazníkom.

V praxi to bude znamenať, že ak má zákazník výhodnejšiu tarifu, než je regulovaná, tá mu zostane. Ak má horšiu, prejde na regulovanú tarifu.

Orange Slovensko uvedie špeciálne letné roamingové akcie už počas júna, uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Pavol Lančarič. Akcie podľa neho nesúvisia s rozhodnutím o regulácii, pričom nevylúčil, že by mohli trvať i dlhšie ako len počas letnej dovolenkovej sezóny.

S reguláciou roamingu predstavitelia Orangeu nesúhlasia. Ide o akt, konštatoval Lančarič, ktorý v takomto rozsahu nenastal nikdy v histórii Európskych spoločenstiev, ani EÚ. A nie je dobrý ani dnes. "Takýto krok zakladá mimoriadne nebezpečný precedens do budúcnosti na reguláciu v iných oblastiach," upozornil Lančarič. "Sme schopní sa tejto situácii prispôsobiť a aj sa jej prispôsobíme. Nie je to pre nás problém, bude to však mať pravdepodobne vplyv na našu ziskovosť," dodal.

Podľa Lančariča je dobré, keď sa vyvíja tlak na mobilných operátorov, veď - pripomenul - roamingové ceny klesli medziročne o 29 %, ale nie je dobré, keď sa situácia rieši reguláciou. Rozhodnutie EÚ o totiž stanovuje rovnaké ceny pre všetkých operátorov, bez ohľadu na rozdielne náklady a ceny vstupov v jednotlivých krajinách. Regulácia preto podľa Lančariča v najväčšej miere ovplyvní európskych operátorov v južných dovolenkových destináciách, pretože tí museli vynaložiť väčšie náklady na zvládanie hovorov počas sezóny.

Cenový strop roamingu sa v zmysle regulácie bude postupne znižovať tri roky. Za hovory uskutočnené v zahraničí v rámci krajín EÚ by sa malo platiť od leta 2007 maximálne 49 eurocentov za minútu, za hovory prijaté v zahraničí 24 eurocentov. V roku 2008 sa má cenový strop roamingových poplatkov znížiť na 46 eurocentov za odchádzajúce a 22 eurocentov za prichádzajúce hovory. V roku 2009 by mala cena klesnúť na 43 a 19 eurocentov za minútu.