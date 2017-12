Ploché televízory do každej domácnosti

Ploché televízory už nie sú luxusom, ale stávajú sa bežnou výbavou našich domácností. Prispel k tomu závratný prepad cien a skutočnosť, že sa snažíme pripraviť na éru videa vo vysokom rozlíšení. Kúpa televízneho prijímača je niekoľkoročnou investíciou a p

28. máj 2007 o 23:20 Milan Gigel

reto nie je prekvapením, že sa snažíme za svoje peniaze dostať techniku, ktorej parametre budú akceptovateľné i o niekoľko rokov. Lákajú nás väčšie uhlopriečky, atraktívny dizajn a vízia detailnejšieho obrazu.

82 centimetrov je pre panelák zdravé optimum

Podľa prieskumu, ktorý uskutočnila na slovenskom trhu agentúra GfK je zrejmé, že 32 palcové ploché televízory sú najpopulárnejšie. Na predaji sa podieľajú až takmer 45 percentami, kým na väčšie uhlopriečky pripadá iba 9 percentný podiel. Pre 26 palcov sa rozhodne menej ako tretina zákazníkov, pod hranicou 58 centimetrov zostáva iba pätina predaných modelov. Tá však zahŕňa i počítačové LCD monitory, ktoré sú schopné zobraziť televízny signál bez doplnkového príslušenstva.

Voľba uhlopriečky nie je ovplyvnená iba cenou ale i veľkosťou miestnosti. Televízor s metrovou uhlopriečkou je síce atraktívny a impozantný, aby ste však dosiahli pri sledovaní pohodu, musíte sa od neho vzdialiť. Je to práve odstup od obrazovky ktorý zaistí, aby sa mozaika farebných bodov premenila na ostrý detailný obraz plný farieb. Ak vám chýba predstava o tom, aká je ideálna vzdialenosť od obrazovky, mali by ste vedieť že ide o 2,5 až 3 násobok uhlopriečky. I to je jeden z dôvodov, prečo sa vám obraz televízora v predajni nemusí pozdávať – úlohu hrá nielen osvetlenie a druh prehrávaného videa, ale i váš odstup.

Plazma alebo LCD?

I keď sú na trhu dostupné dve technológie zobrazovania, je zrejmé že dopyt po LCD televízoroch je podstatne vyšší ako po plazmách. Príčinou nie je ani uprednostňovanie technológie zákazníkmi, ani cenová hladina oboch technológií. Na svedomí to má skutočnosť, že LCD technológia pokrýva širokou škálou produktov najžiadanejšie uhlopriečky televíznych prijímačov, kým plazma útočí hlavne na väčšie formáty.

Kritické nedostatky LCD technológií sa výmenou technologických generácií takmer úplne vytratili a tak je už dnes možné povedať, že sú na trhu LCD televízory, ktoré kvalitou svojho obrazu dokážu osloviť i tých, ktorí pred rokom či dvoma na vlastné oči videli, aké obmedzenia technológia má.

Plazmové panely oslovia vysokým kontrastom, rýchlou odozvou zobrazovania a pokrytím širokej škály farieb. Nepristane im však denné svetlo, ktoré zhoršuje kvalitu zobrazenia. Plnú kvalitu obrazu si vychutnáte iba v tmavej miestnosti.

LCD technológia problémy s denným svetlom nemá a dokázala sa už vysporiadať i s pokrytím širokej škály farieb a odozvou pri zobrazovaní. Stále sa však môže stať, že je obraz pri rýchlom pohybe neostrý a sledovanie z intenzívnejších bočných uhlov je kompromisom.

SD, HD Ready, Full HD – o čo ide?

Čím bližšie sa rozlíšenie televízora priblíži plnohodnotnému High Definition štandardu, tým viac detailov si pri sledovaní videa v požadovanej kvalite môžete vychutnať. I keď je zatiaľ o takéto vysielanie núdza, v dohľadnej budúcnosti sa môže mnoho zmeniť.

Z pultov predajní sa už takmer nadobro vytratili ploché televízory, ktorých panel dokáže zobrazovať grafiku v základnom SD rozlíšení. Ak z času na čas narazíte vo výpredaji na extrémne lacný model, môže sa stať že ide o „starinu“, ktorá vyššie rozlíšenie ako 852x480 bodov nezvláda. I keď môže byť cena atraktívna, výhľadovo nejde o dobrú investíciu.

Televízory označené logom HD Ready dokážu zobraziť obraz vo vyššej kvalite, ktorá predstavuje zväčša polovičné rozlíšenie toho, čo dokáže pokryť plný HD formát. V prípade LCD televízorov je typickým rozlíšením 1366x768 bodov, pri plazme treba počítať s nižším rozlíšením 1024x768 bodov. Môže sa však stať, že pri LCD platforme natrafíte na rôzne neštandardné formáty, ako napríklad 1280x768 a podobne, čo naznačuje, že výrobca použil LCD panel, ktorý bol pôvodne určený pre počítačové LCD monitory.

Video v plnej HD kvalite má rozlíšenie 1920x1080 bodov a takéto televízory patria do drahších cenových kategórií. I keď ich cena v porovnaní s minulým rokom padla takmer na polovicu, stále ide o hudbu budúcnosti, ktorú si v súčasnosti vychutnajú iba tí najväčší fajnšmekri.

Digitálne video pre vyššiu kvalitu

Aby bol schopný televízny prijímač zobraziť video v digitálnej kvalite, potrebné je aby bol vybavený vhodnými vstupmi.

Digitálny DVB-T (http://www.dvbt.sk) tuner zaistí, aby ste mohli prijímať terestriálne vysielanie v digitálnom formáte. Zatiaľ sú pokryté iba niektoré mestá na Slovensku, postupne sa však bude pokrytie rozširovať. Do roku 2012 sa čakáva kompletný prechod na túto platformu. Pre príjem stačí vhodná anténa – či už interiérová, alebo v spoločnom televíznom rozvode. Televízne prijímače, ktoré sú vybavené iba analógovým tunerom, budú vyžadovať pripojenie set-top boxu, za ktorý v súčasnosti zaplatíte minimálne 40 eur. Navyše po jeho pripojení stratíte jeden z digitálnych vstupov, čo môže byť problémom.

DVI a HDMI slúži na pripojenie externého zariadenia, akým môže byť digitálny satelitný prijímač, set-top box pre príjem digitálnej káblovej televízie či Bluray alebo HD-DVD prehrávač. DVI vstupy sa stávajú minulosťou, čoraz viac sa presadzuje novší štandard HDMI. Ten jediným káblom prenáša zvuk i video. Jeden vstup nemusí byť dostatočný – ak budete mať zariadení viac, budete odkázaní na ich manuálne pripájanie.

Použitie digitálneho vstupu však nezaistí, aby bolo video bezpodmienečne v HD Ready či v HD kvalite – ako digitálne terestriálne vysielanie, tak digitálne káblovky ponúkajú video zatiaľ iba v SD kvalite. Digitálny signál je však bez šumu a ponúka ostrejšiu kresbu a precíznejšie farby. Rozdiel je citeľný a v prípade dostupnosti rozhodne stojí za to.

Spracovanie obrazu je rozhodujúce

Paradoxom súčasného stavu je, že videa v digitálnej kvalite je zatiaľ málo a preto strávime mnoho času pri sledovaní signálu analógového. Je rozhodujúce, akými technológiami je televízny prijímač vybavený, aby dokázal „vylepšiť“ jeho kvalitu. Inak môžete zažiť nepríjemné sklamanie – obraz u vás doma sa môže podstatne líšiť od toho, čo ste na obrazovke videli v predajni.

Výrobcovia používajú rôzne systémy hrebeňových filtrov, dokážu si dokonca poradiť i so šumom či slabou farebnosťou obrazu. Kým lacné modely nemusia vždy kvalitou obrazu ohúriť, drahé si s ním môžu poradiť lepšie. I to je jeden z dôvodov, prečo sa cena LCD televízora pri rovnakej uhlopriečke o toľko líši od ceny LCD monitora vybaveného TV tunerom – spomeňte si na to, ako vyzeral obraz televízneho vysielania na počítači, keď ste si doň zakúpili televíznu kartu.