Bližšie informácie o Call of Duty 4

28. máj 2007 o 10:21 Ján Kordoš

Call of Duty 4 sa už nebude odohrávať v období Druhej svetovej vojny. Hráč bude riešiť nepríjemný konflikt v súčasnosti, čomu zodpovedá aj zbraňový arzenál. Výraznou zmenou prejde aj hrateľnosť samotná, pretože avatar nebude len obyčajným vojakom, ale špecialistom, ktorého úlohy budú v jednotlivých úrovniach odlišné. Niekedy musí zostať čo najdlhšie skrytý pred zrakom nepriateľa a splniť úlohu stealth spôsobom. V iných prípadoch zas bude všetko podriadené akcií a všetky sily vrhnú hráči do prestreliek. Dokonca sa plánujú aj letecké útoky, no tie by bolo lepšie konkretizovať. Hranie sa tak stane rozhodne dramatickejšie a aj samotní vývojári nazývajú Call of Duty 4 akčným trilerom. Snaha odlíšiť sa od predošlých vojnových zážitkov je teda zrejmá, no stále nebolo povedané, či budú všetky situácie prísne naskriptované alebo si užijeme viac voľnosti. Bojovať budeme po celom svete, nebude chýbať ani multiplayer a grafický engine bude prezentovaný čoskoro na obrázkoch. Call of Duty 4 by malo vyjsť v zime 2007.

Zdroj: PR