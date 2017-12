Teenage Mutant Ninja Turtles - zelení obojživelníci sa vracajú

Ninja korytnačky dnešných mladých hráčov už zachytiť nemuseli, no nám nik nevezme spomienky na štvoricu zmutovaných hrdinov, ryšavú novinárku April a potkanieho mentora Splintera. Pizza-žrúti sú späť!

25. máj 2007 o 10:05 pepso

Super tím zelených ninjov tvoria štyria bratia - korytnačky a jeden sensei (učiteľ) - potkan. Súrodenci majú mená podľa známych umelcov: Leonardo, Michelangelo, Raffaello a Donatello. Nazval ich tak ich učiteľ Majster Splinter, ktovie prečo, prvú časť som nikdy nevidel. Leonardo (modrý) je majster v šermovaní, nosí na chrbte dve katany a je vodcom skupiny. Ešte ako bonus ovláda tajnú ninjovskú techniku prechádzania mrežami. Michelangelo (oranžový) je najvtipnejší z bratov, miluje pizzu, rád tancuje a majstrovsky ovláda boj s nunchakmi, ktoré vysokorýchlostným roztočením nad hlavou dokáže použiť aj ako helikoptéru. Raffaello (červený) je zase nebezpečný vďaka dvom dýkam ktoré dokáže aj hádzať a pomocou ktorých sa dokáže zachytiť na stene a vyšplhať po nej. Posledný z obojživelníkov je Donatello (fialový), ten sa oháňa palicou Bo, ňou dokáže zasiahnuť viac nepriateľov naraz a dokáže doskočiť na inak nedostupné miesta.

Každý z bratov ovláda okrem špeciálnych schopností špecifických iba pre neho útok, Super Kop, blok, hodenie sa o zem a Super Útok. Útočenie vyzerá približne asi takto, písané vo fonetickej forme: klikliklikliklikliklikliklik klik klik. Čím viac klikov, tým efektnejší útok ninja predvedie. Leonardo napríklad roztočí nad hlavou katany a Michelangelo sa začne točiť na pancieri, odhadzujúc všetkých zloduchov od seba. Ďalej tu máme Super Kop, kliiiiiiiiiik (klikneme a držíme roller), po pustení kliku sa zelenáč odrazí a kopne toho zlého do tam, kam sa trafí, vyskytne sa aj hodenie sa o zem, t.j. klik (ľavé myšítko) a klik (pravé myšítko) a Super Útok. Super Útok sa vykoná držaním tlačidla pre útok (kliiiiiiiik) a po jeho pustení a následnom vykonávaní klikliklik ninja korytnačka prefacká každého zlého chlapca na bojisku. To by k bojovej stránke hry asi aj stačilo, pokazila sa mi myška.

Dej sa začína Leonardovým tréningom v Južnej Afrike, odkiaľ sa pokúša získať starodávny amulet, zatiaľ čo Raffaello likviduje zloduchov ako Nočná Hliadka a Michelangelo zabáva detičky v kostýme korytnačky. Donatello medzitým narazí na podivnú zmutovanú príšeru, ktorá sa ho pokúsi zabiť, ale neskôr zisťuje že je na Donatella prikrátka, tak zdrhne. No a po jej stopách sa neskôr štvorica zelených bratov vydáva.

GRAFIKA 7 / 10

Slabota, od Ubisoftu by som čakal niečo krajšie. Korytnáci bežia na Ubisoft in-house engine a aj keď hra nevyzerá vyložene zle, nemôžem povedať že by som bol grafickou stránkou uchvátený. Okolie po ktorom sa obojživelníci preháňajú je ale celkom pekne vymyslené, od striech New Yorku, džungle v Južnej Afrike až po interiéry nacpané hi-tech technikou. Zelenáči sú priemerne animovaní, oni sa vlastne hýbu tak rýchlo, že je skoro nemožné nejakú animáciu lepšie zachytiť.

INTERFACE 5 / 10

Ovládanie je konverziou z Xboxu, takže na klávesnici neodporúčam hrať. Ono je to vlastne aj tak trošku nemožné, keďže určité klávesy sa navzájom blokujú a niektoré pohyby sú úplne nelogicky rozmiestnené, napríklad útok, skok a nabitie Super Kopu sa dá ovládať myškou, no blok je "c" a Michelangelov vrtuľník z nunchakov je "f" a podobne. Po hodine hrania som bol naozaj prípad pre osteoporózu a to som vyučený huslista. Pohyby korytnákov obsahujú celý inventár Princa z Perzie, t.j. behanie po stene, rúčkovanie po rímsach, skoky, dvojskoky a iné triky. Jediný problém je v tom že kamera absolútne nerešpektuje potreby hráča a tak pre skok do šikma pod uhlom 42 stupňov je treba držať šípku dopredu a kliknúť šípku doľava 3x. Napríklad. Iná zábavka je opakovanie sekcie levelu, keď sa človek chce zatočiť na hrazde, klikne o milisekundu skôr, miesto toho sa odrazí od steny a nasleduje dlhý pád.

HRATEĽNOSŤ 6 / 10

Keď si odmyslím ovládanie, tak som sa vlastne aj celkom bavil, dokonca som to dal zahrať svojej priateľke, ktorá nemá veľa skúseností s hraním a pár levelov fakt prešla. To naznačuje že aj napriek naozaj dokafranému ovládaniu sa to hrať dá... trochu paradox, ale nevadí. No a čo by to boli za ninja korytnačky bez mlátenia tých zlých? V hre sa objavuje 16 typov nepriateľov (skôr 16 skinov, s rôznymi množstvami životov) a zelení obojživelníci ich mlátia štýlom "klikaj ľavé myšítko a sem tam nabi super útok pravým", dokonca po splnení začiatočných misií kde hráte za jednotlivých súrodencov dostanete možnosť použiť Super Family Attack, pri ktorom sa objaví "neviemodkiaľ" zelený brácho, a tak umožní vykonanie komba. Pri každej korytnačke je tento super power útok iný, keďže sa dá medzi bratmi ľubovoľne prepínať, čo je vlastne aj potrebné pre splnenie levelu, lebo sa sem tam objaví diera ktorú dokáže preletieť iba Michelangelo alebo mreže cez ktoré prejde len Leonardo.

Na konci epizód sa sem tam objaví nejaký ten boss, no je tak ľahký, že to ani nestojí za zmienku. Po pár minútach aj bez uhýbania a skákania otrčí kopytá. Hru pri normálnom tempe môžete dohrať tak za 5 hodín čistého času.

MULTIPLAYER

Hra ho neobsahuje.

ZVUKY 9 / 10

Zvuky sú veľmi dobre spravené, pripomínajú mi seriál a staré zlaté časy (aj keď samozrejme originálny slovenský dabing tu nie je), pokecy korytnákov síce začnú po čase liezť na nervy, ale mne sa páčili. Dosť.

HUDBA 10 / 10

Hudba je SUPER, výborne sa hodí k titulu takéhoto typu a asi si pôjdem ten soundtrack aj kúpiť. No, nie je div, veď je to hudba z filmu! A už len kvôli soundtracku by som si ho išiel pozrieť. Na čo slová, treba si to vypočuť.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 6/ 10

Hra je určená pre mladšie publikum a je to na nej vidieť. Nepriatelia sa na ninjov vrhajú ako osy na med, no sem tam aj počkajú, kým mu korytnačí brat jednu nepleskne. Pekné od nich. Miesta, kde zase treba skákať, sa väčšinou dajú vyriešiť rýchlym klikaním skoku a zelenáč tam vyskáče skoro sám. Pre mladších hráčov ako stvorené.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 6 / 10

Priemerná hra podľa filmu, čo vôbec nie je zlé hodnotenie, tak pozor. Ako totiž všetci vieme, hry inšpirované filmom dostávajú hodnotenie 5 a menej a táto zelená rodinka má peknú šestku. Ak však máte 12 a menej, zlepšite si hodnotenie o jednotku.