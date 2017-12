Až T­-Com zlomil imidž zlého monopolu

Slovenský operátor T–Home nepotrebuje. Minimálne nie akútne. S parametrami T–Comu je spokojný.

25. máj 2007 o 0:00 Konštantín Čikovský

BRATISLAVA. Riaditeľ pre stratégiu reklamnej agentúry Istropolitana D' Arcy Pavol Minár bol pri tom, keď najstaršia slovenská telekomunikačná firma opúšťala meno Slovenské telekomunikácie a aj keď rok po tom inštalovala značku T–Com. Pomáhal kreatívcom aj pri tvorbe značky Magio.

Či bolo rozumné robiť rebranding dvakrát a neuviesť po Slovenských telekomuniká­ciách­ na trh priamo T–Com, nerieši. Takéto rozhodnutia sú vecou najvyšších manažérov klien­ta. Dochádza k nim často nielen v Bratislave, ale i v centrálach koncernov. Úlohou agentúry je poradiť, aké parametre by nová značka mala mať, no hlavne, ako to najefektívnejšie dosiahnuť.

V tomto zmysle je Pavol Minár spokojný. Tvrdí, že pri uvedení značky T–Com sa konečne podarilo zmazať nálepku bývalého socialistického monopolu.

V čase uvedenia značky Slovak Telecom bolo telefonovanie na pevnej linke ešte stále kľúčovým produktom firmy. V čase, keď prichádzal T–Com, už internetové služby rástli tak významne, že podnik venoval podpore ich predaja väčšinu svojej novej komunikácie.

Zásadné bolo podľa Pavla Minára aj rozhodnutie predstaviť on–line značku iným typom rebrandingu, ako je na Slovensku zvykom. „Preto chýbali nič nehovoriaci usmievajúci sa ľudia a podávania rúk a tak ďalej,“ hovorí. Agentúra ponúkla televízny šot, ktorého príbeh nebol dokončený. Kto chcel vedieť, ako dopadne, mal navštíviť webstránku novej značky. A buď sa pozrieť, aké konce ponúkajú tvorcovia, alebo napísať vlastný koniec. Web navštívilo vyše stotisíc ľudí a o vlastný príbeh sa pokúsilo šesťtisíc z nich.

Aj výsledok vo vedomí spotrebiteľov je pre T–Com uspokojivý. Ako značku hlasovej služby ho vníma menej ako pätina ľudí, ako internetovú spoločnosť až 45 percent.

Preto sa aj Minárovi zdá ro­zumné, že značka T–Home nenahradí na Slovensku T–Com minimálne v najbližšom roku. „Hoci je T–Com medzinárodná značka, na Slovensku je oveľa silnejšia ako napríklad doma v Nemecku,“ povedal.