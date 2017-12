WD Pocket Drive: veľká kapacita v malom balení

Vyzerá ako zapaľovač, vo vnútri však skrýva 6 gigabajtový pevný disk, ktorý pohltí všetky vaše dáta. Je pripravený synchronizovať údaje medzi počítačmi, zaistí vám na cudzom stroji prístup k e-mailom či dokumentom a ochráni vaše súkromie šifrovaním. I tak

Vyzerá ako zapaľovač, vo vnútri však skrýva 6 gigabajtový pevný disk, ktorý pohltí všetky vaše dáta. Je pripravený synchronizovať údaje medzi počítačmi, zaistí vám na cudzom stroji prístup k e-mailom či dokumentom a ochráni vaše súkromie šifrovaním. I taký je vreckový disk z dielní Western Digital, ktorý odľahčí vašu peňaženku o necelých 12 stovák.

K službám vo všetkých situáciách

Už prvé zoznámenie miniatúrnym diskom naznačuje, že nejde o žiadnu citlivku. Výrobca si dal záležať na tom, aby disk odolal intenzívnemu každodennému používaniu. Húževnaté polykarbonátové telo zasuniete do tesného silikónového obalu a o zvyšok sa už nestaráte. Disk počíta pri transporte s vibráciami a konektor je zaklopený tak, aby ste ho nepoškodili.

Už po vybalení sme boli zvedaví, čo sa s dátami stane, ak disk spadne zo stola na zem. Ani niekoľkonásobné opakovanie simulovaného pádu sa neprejavilo na funkčnosti či konzistencii dát – ak je disk bez napájania, bežným nástrahám hravo odolá.

Namiesto „flešky“ skutočný disk

Útle 50 gramové telo ukrýva vo vnútri nielen elektroniku s rozhraním USB 2.0, ale i skutočný pevný disk s jednopalcovým kotúčom. Po pripojení k počítaču sa zariadenie identifikuje ako štandardné úložisko typu USB Mass Storage, takže podpora operačnými systémmi je bezproblémová. Ak sa však rozhodnete využiť predinštalovaný softvérový balík, bez Windows 2000 či XP sa nezaobídete.

Jednopalcová platňa rotuje rýchlosťou 3600 otáčok za minútu a ponúka 6 gigabajtový priestor pre dáta. Disk je dodávaný so súborovým systémom FAT32, ktorého časť je vyhradená pre softvérovú výbavu. Vám zostáva k dispozícii 5,7 gigabajtu priestoru, do ktorého vtesnáte v priemere 2400 fotografií, 5.5 hodiny videa či 2500 hudobných skladieb. Počíta sa však s tým, že uprednostníte svoje pracovné dáta.

Výkon neohúri ani nesklame

Disk je rozhodne pomalší ako jeho väčší 2.5“ kolegovia, ponúka však rozumný kompromis medzi mobilitou a kapacitou. Pri kopírovaní veľkých súborov môžete počítať s priepustnosťou tesne pod hranicou 4 megabajtov za sekundu, záťaž procesora nepresiahne 10 percent.

Ani kopírovanie veľkého množstva malých súborov nie je zdĺhavé. Priepustnosť síce klesne na polovicu, odozva úložiska je však svižná a bezproblémová. Veľmi príjemne nás však prekvapil rýchly prístup k dátam uložených na disku. Rýchlosť sekvenčného čítania sa pohybovala v rozsahu od 10 do 25 megabajtov za sekundu, takže počítať je možné i s bezproblémovým spúšťaním mobilných aplikácií priamo z disku. A práve s tým výrobca počíta. Mobilná databanka či balík pracovného softvéru zaiste nebudú na obtiaž.

Vyskúšali sme si i možnosť bootovania z disku, takže do úvahy prichádza i použitie pri rôznych projektoch.

Bez káblika sa zaobídete

Aby bolo použitie disku všestranné bez ohľadu na to, aká je dostupnosť USB konektorov na počítači, namiesto pevne osadeného konektora siahol výrobca po konštrukcii s dvojitým kĺbom, ktorá umožňuje pohodlné natočenie do optimálnej polohy bez ohľadu na to, či sú porty umiestnené horizontálne alebo vertikálne.

Štíhle telo konektora neblokuje priestor pre ostatné periférie a použitie je pohodlné i pri notebookoch, kde výrobcovia nie vždy na ergonómiu myslia. Zadný panel je vybavený dvojicou modrých LEDiek, ktoré podávajú informáciu o prebiehajúcich I/O operáciách.

Softvér je praktický, chýba mu lokalizácia

Predinštalovaná aplikácia WDSync si používateľa získa jednoduchosťou obsluhy a všestrannosťou – ak však neovládate angličtinu, jazyková bariéra môže byť prekážkou. Navrhutá je tak, aby ste mali so sebou dáta kdekoľvek sa pohnete bez rizika, že ich niekto zneužije – kým voľne nakopírované súbory sú dostupné pre každého, dáta stiahnuté prostredníctvom softvéru sú v každom profile bezpečne zašifrované.

Praktickou funkciou je synchronizácia dát medzi dvojicou počítačov. Aplikácia si poradí nielen s dokumentami, ale aj s elektronickou poštou, históriou surfovaní či obľúbenými položkami. Dokáže údaje synchronizovať medzi dvojicou počítačov, takže môžete pracovať s rovnakými dátami na svojom počítači doma i v práci. Ak si vytvoríte profilov viac, môžete obslúžiť viacero rôznych počítačov.

Ak sa ocitnete v internetovej kaviarni alebo na dočasnom pracovisku, softvér sa postará o to, aby ste sa cítili ako doma. Upraví sa plocha, získate prístup k svojim dokumentom a nechýba ani plnohodnotný prístup k elektronickej pošte.

Prihlasovacie údaje sa síce neimportujú na disk automaticky, ak ich však raz vyplníte, zostávajú uložené. Výhodou je i to, že internetový prehliadač ktorý použijete nezanechá na dočasnom počítači žiadne stopy po vašej práci. Prístup k záložkám je samozrejmosťou.

Aplikáciu je možné použiť i na zálohovanie pracovných dát. Stačí ak si vytvoríte profil pre synchronizáciu do ktorého zahrniete všetky údaje, ktoré chcete mať pri sebe. Narozdiel od tradičnej zálohy je výhoda v tom, že získate po otvorení profilu živé dáta, s ktorými môžete pracovať. Ak pri zálohovaní jednotlivé profily odstupňujete v čase, budete sa môcť neskôr vrátiť i k dátam či dokumentom v stave, v akom ich dnes už nemáte.

Silné šifrovanie vám umožní podeliť sa s diskom s kýmkoľvek. Ak ho požičiate priateľom na prenos dát, vaše súkromie zostáva v bezpečí.

Verdikt: praktický a cenovo dostupný