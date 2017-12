Left 4 Dead - uniknite smrti

Sú veci, pred ktorými sa ťažko schováte, hoci pre to robíte všetko. Neuniknete hokejovému ošiaľu počas Majstrovstiev sveta, neskryjete sa pred boomom pochybných chlapčenských kapiel a keď sme už pri tom – aj zombíci vás raz dostanú.

24. máj 2007 o 11:31 Ján Kordoš

Ťažko hľadať romantickejšiu chvíľu ako pri západe slnka, ktorého lúče rozohrávajú nádhernú hru farieb, sledovať márnu snahu štvorice hrdinov o prežitie. Left 4 Dead je ďalším projektom, kde budúcnosť nie je temná, ona je jednoducho už vopred odsúdená na zánik. Jedného malebného dňa totiž prenikol do ovzdušia nebezpečný vírus, ktorý drvivú väčšinu ľudí zotročil a stali sa z nich Infikovaní. A prahnú po čerstvom ľudskom mäsku. Stačí si predstaviť akýkoľvek zombie film. Lenže na rozdiel už raz mŕtvych, sú Infikovaní ešte stále živými bytosťami, len im trochu vybledla pokožka, hnijúce telo zapácha a... a hlavne sú rýchli, takže týmto podoba s nemŕtvymi končí. Všetci však zhubnému víru nepodľahli a práve v tomto momente nastupuje na scénu štvorica hrateľných charakterov, ktorú si môžu rozdeliť hráči podľa svojho svedomia a vedomia. Treba však povedať, že naša malá skupinka nastúpi proti obrovskej presile. Kooperatívne hranie tým dostáva svojský náboj, pretože naši hrdinovia musia bojovať ako tím, žiadne sólo akcie sa jednoducho nemôžu konať. Kto vypadne, nielenže bude o niekoľko sekúnd pohltený davom, ale výrazne oslabí kolektív.

Predstavíme si našu partu, pričom je vlastne úplne jedno, koho si zvolíte. Základnou myšlienkou totiž je, že na začiatok cesty nastupuje každý s čistým štítom, bez akéhokoľvek zamerania či presného zaradenia. Je to len štvorica ľudí. Diametrálne odlišných, no v konečnom dôsledku musí spolupracovať, inak šanca na záchranu výrazne klesá. Najprv sa oplatí predstaviť dámu, pochádzajúcu z vyšších kruhov. Zoey je nasledovaná vietnamským veteránom Billom, ktorý si jedno vojnové peklo už raz prežil a teraz ho čaká znovu. V tíme nesmie chýbať ani tradičný obor, ktorého zastupuje hora svalov zvaná Francis. Skupinku uzatvára (bývalý) predavač elektroniky Louis. Ako sami vidíte, už krátky popis jednotlivých charakterov napovedá, ktorý sa na čo bude hodiť a čomu by mohol rozumieť, avšak vývojári nechávajú hráčom voľné pole pôsobenia, nech sa trochu pohrajú s vybranými postavami a namiešajú si sami vhodný koktejl. Na slovíčko vhodný je kladený obrovský dôraz – totižto: postupom času sa sami budete rozhodovať, ktorú bambitku vezmete do ruky, akú úlohu zohráte v družstve. Bolo by síce na prvý pohľad pekné, keby ste vytvorili partiu svalnatých búchačov, ale dlho by ste neprežili.

Základnou úlohou sa stáva jednoduchý pochod z miesta A na miesto B, kde vás vyzdvihne vrtuľník. Snahou je teda prežiť a zachrániť sa – známy to princíp survival hier. Lenže tentoraz budeme bojovať nie z pohľadu tretej osoby, ale všetko si užijeme na „vlastné“ oči. Umiestnenie bude pomerne pestré, takže neprídeme o vychádzky do prírody či cesty do malebných dediniek. Prím však jednoznačne hrajú mestské lokácie, ktorých je neúrekom. Spustošené mestá plné ruín, zbúraných alebo rozpadnutých budov. Všade vládne ticho, nič vám nebude pripomínať rozvíjajúce sa ľudstvo, ale obrovský prepad. Virus toho stihol mnoho a dlho mu to rozhodne netrvalo. Výpis miest, kam zavítajú vaše nohy zatiaľ nie je známy, no pre čistý singleplayer sa plánujú štyri kampane, pričom každá z nich bude obsahovať päticu úrovní. Umelá inteligencia protivníkov sa spolieha na akúsi obdobu centrálneho mozgu, ktorý prijíma signál od jednotlivých „pešiakov“ a následne riadi ďalší pohyb a manévre ostatných. Skripty teda v Left 4 Dead nenájdeme a každé hranie bude od predošlého úplne iné. Hra jedného hráča je však len nutnou vsuvkou, ktorá môže slúžiť na výcvik a zvládnutie základných princípov hry. Prečo sa možno stane Left 4 Dead hitom? Odpoveď je zrejmá: multiplayer.

Najväčší dôraz sa dáva na kooperatívny multiplayer, čiže spoluprácu štvorice hráčov, ktorí bojujúc proti obrovskej presile snažia dosiahnuť cieľ danej mapy. Tam, kde sa v singleplayeri musíte spoliehať na nie vždy dokonalú a spolupracujúcu umelú inteligenciu, máte v multiplayeri po boku skutočných ľudí, s ktorými sa môžete dohodnúť na taktike. Prežívanie bojov dostane úplne iný nádych, pretože strojovosť úkonov sa stráca. Samozrejme, ľudskí spoluhráči budú robiť i chyby, ale zároveň dokážu prekvapiť – veď to dobre poznáme z iných titulov. Sila Left 4 Dead tkvie v spolupráci. Tentoraz nemáme na mysli vojensky založené CS-ko alebo Battlefield, kde pri absencii spolupráce sa jednoducho prestrieľate. Nie, tu máme k dispozícii menej početnú, no o to viac zomknutú skupinku hráčov, ktorá musí prežiť. Žiadne zlikvidovanie či položenie bomby, žiadne výbuchy. Prežiť.

Okrem kooperatívneho hrania nebude chýbať ani tradičné killovania hráčov navzájom. Proti sebe nebudú stáť ľudskí protivníci, ale dva tímy po štyroch hráčoch: jedna skupina predstavuje ľudské mužstvo a druhá zastupuje mutantov, o ktorých si teraz niečo bližšie povieme. Mutanti na rozdiel od infikovaných pripomínajú bossov v záverečných úrovniach hier a svojou silou nadpriemerne vyčnievajú nad dav. Sú síce len štyria (zrejme kvôli zhodnému počtu s ľudskými postavami), ale ich schopnosti sú diametrálne odlišné a len zjednotený tím má šancu využiť silu kolektívu naplno. Predstavme si ich. Boomer je „svalnatý“ pán, ktorému diéta skutočne nič nehovorí a jeho najdôležitejšou zbraňou je... zvracanie. Skutočne je tom tak. Boomer zvracia, následne oslepí a znehybní protivníka, ktorý sa stáva ľahkou obeťou pre ostatných, pokým ho jeho spoločníci nezačnú chrániť. Navyše Boomer po smrti exploduje, pričom všetko v jeho blízkosti sa poberie do večných lovísk spoločne s ním. Netušíme, či všetko uhynie pôsobením smradu z tohto monštra, ale po zvracaní ako hlavnej zbrani by nás to neprekvapilo. Uvidíme, kto si túto postavu obľúbi a bude ju používať v multiplayeri. Hunter sa podobá na votrelca z... Votrelca. Je rýchly, môže behať i po stenách a po strope, má ostré zúbky a pazúriky, no nevydrží mnoho. Smokera sa mutácie dotkli podstatne viac ako ostatných. Má totiž jazyk. To máme všetci a dokonca sa niektorí dokážu dotknúť špičky nosa. A neskúšajte to teraz všetci. Smoker to dokáže taktiež. No keďže ním dokáže uchopiť protivníka na vzdialenosť niekoľkých metrov a pritiahnuť ho k sebe, francúzsky bozk dostáva úplne nové rozmery. Teraz si predstavte skupinku ľudských hráčov, z ktorých si každý chráni svoj priestor, keď tu zrazu šmyk a jeden z tímu je preč, všetci zdesene pozerajú na prázdne miesto a Smoker sa už len oblizuje. Posledným do party je Tank. Treba ho bližšie predstavovať? Snáď len toľko, že mu nerobí problém hodiť po protivníkovi betónový stĺp alebo auto.

O grafickom spracovaní nemusí nikto ani chvíľu pochybovať. Keďže Turtle Rock Studio spolupracuje už dlhšiu dobu s Valve, všetko pobeží na Source engine. O Left 4 Dead sa pochvalne vyjadroval aj samotný Gabe Newell a podľa predbežných ohlasov je jasné, že vývojom sa tvorcovia doslova bavia. Left 4 Dead by sa pre PC malo objaviť už v toto leto, v tomto období sa všetko testuje, balansuje a dolaďuje, aby bolo hrania skutočným zážitkom. Najprv to síce tak nevyzeralo, ale napokon Left 4 Dead zavíta aj do konzolového sveta, no na Xbox 360 sa objaví až niekedy v zime. Tešíme sa.