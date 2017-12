Gén ukrýva tajomstvo tučnoty

Americkí bádatelia zistili, že vyradenie génu, ktorý súvisí s denným biorytmom, umožňuje myšiam, aby zostali štíhle aj pri strave s vysokým obsahom tuku.

24. máj 2007 o 0:00

Vedci z Virgínskej univerzity a Wisconsinského lekárskeho kolégia objavili zaujímavú možnosť boja s nadváhou. Základom sa stali pokusy s geneticky upravenými myšami, ktorým chýba gén Nocturnin pre bielkovinu, podieľajúcu sa na regulácii denných biorytmov.

Naše denné biorytmy reguluje prostredníctvom periférnych "hodín" v orgánoch po celom tele oblasť mozgu označovaná ako hypothalamické suprachiasmatické jadro. Skoro večer v tele vrcholí množstvo bielkoviny nokturnín; riadia to periférne "hodiny" v pečeni a niekoľkých ďalších orgánoch. Vedci kŕmili myši bez nokturnínového génu štandardnou a vysokotučnou stravou. Na rozdiel od kontrolných bežných myší nepriberali, a to ani keď dostávali veľa tukov. Neboli fyzicky aktívnejšie, ani nekonzumovali menej. Navyše sa im nenarušili normálne biorytmy. Nokturnín teda podľa výskumu ovplyvňuje iba biorytmový mechanizmus. Ten súvisí nielen s odoberaním tuku zo stravy, ale aj s jeho metabolizmom a ukladaním v tkanivách. Pri epidémii ľudskej obezity je každý poznatok veľmi cenný. Pri jeho využití však treba postupovať veľmi opatrne, keďže metabolizmus je jemne vyladený systém.

V časopise Proceedings of the National Academy of Sciences USA výskum on-line oznámil tím Carly Greenovej z Virgínskej univerzity a Josepha Besharsea z Wisconsinského lekárskeho kolégia. (urb)