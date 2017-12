The Darkness - temnotou skazený hrdina

Komixovú predlohu The Darkness poznať nemusíte, veď ono na Slovensku podobnej zábave holduje málokto a stále je považovaná za pochybný spôsob relaxu. Lenže vedieť, že v polovici 90.rokov vznikol depresívny masaker, sa už oplatí. A teraz prichádza temnota

23. máj 2007 o 14:24 Ján Kordoš

Nevrhneme sa hneď na rozprávanie o hre či príbehu samotnom, zopár teplých slov a nežných dotykov si zaslúžia aj tvorcovia zo zaujímavého a nedoceneného štúdia Starbreeze. Aj keby sme spomenuli len ich úplne poslednú pecku Chronicles of Riddick: Escape from Buther Bay, ktorá sa zhodou okolností podľa posledných správ z predošlých dní dočká remaku pre next-geny, aj tak by to stačilo na uznanlivé prikývnutie hlavou palec smerujúci nahor. Vynikajúce dielko s pôsobivou atmosférou však doplatilo na nesprávne načasovaný dátum vydania (po Vianociach) a mnohí hráči a záverečné vyhlásenia najlepších hier tento projekt jednoducho minuli. Veľká chyba, ktorú môžete ešte stále napraviť. Ostatná dvojica akčných projektov Enclave (fantasy rúbanica) a Knight of the Temple (stredoveká rúbanica) síce boli označované za kvalitné, dostávali mierne nadpriemerné hodnotenia, ale to je tak asi všetko, čo dosiahli.

Vaše zmysly sa zlepšia a pomocou dvojice hláv čiernych hadov sa nemusíte zaoberať nezmyselným strieľaním, pretože jednoduchým aktivovaním vyšlete oproti nepriateľovi roztvorenú tlamu, ktorá mu s lahodným praskaním odhryzne hlavu. Alebo predvedie láskyplné objatie končiace sa smrťou. To však nie je všetko a ako správny pán temnoty dostanete občas možnosť využívania malých pomocníkov s ostrými zúbkami a nechtami. Pri špeciálnych, tzv. Darkling holes, miestach si môžete privolať malé beštie, akési podivné démonické stvorenia. Dokážu divy, postupujú vpred a čistia vám cestu vpred ako parný valec. Je radosť na nich pozerať, no aby bizarnostiam nebol koniec, Darklingovia postupne menia podobu podľa vývoja psychickej osobnosti Jackieho. Často to bude vtipný pohľad, no sarkastický humor spojený s krvavými orgiami nikdy nepôsobil odpudzujúco ako samostatný krvák či vtip hodený do prázdna. Alebo vám sa nepáčil Pulp Fiction?

Ovládanie bude prispôsobené pre gamepady, inu ide o konzolový projekt, pričom primárne sa počíta len s next-gen konzolami, čiže Xboxom 360 a Playstation 3, pre ktoré by mal Jackie doraziť už čoskoro. Pre niekoho príjemným, pre iného nie, zistením je absencia akéhokoľvek HUDu, čiže zobrazenia základných informácií ako zdravie či zásoby munície. Jednoznačne to zvýši autentickosť a aby to nebolo až príliš zložité, pri využívaní temnoty majú hadie hlavy niekoľko očí, pričom ich počet signalizuje momentálnu výdrž. Umelá inteligencia bude odhaľovaná hráčom postupne, spočiatku navnadí vlažným charakterom a neskôr pridávaním náročnejších protivníkov sa nároky stupňujú. Grafické spracovanie nemá cenu bližšie komentovať – sami si ho môžete obzrieť na screenshotoch či vychutnať na niekoľkých videách.