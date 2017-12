Nokia 6300: štýlový telefón pre nenáročných manažérov

Štýlový telefón Nokia 6300 sa už objavil aj v ponukách slovenských mobilných operátorov. Ide o telefón, ktorý zaujme najmä dizajnom, no nesklame ani funkciami.

23. máj 2007 o 11:03 Ivan Kahanec, Ivan Kahanec - SME

Štýlový telefón Nokia 6300 sa už objavil aj v ponukách slovenských mobilných operátorov. Ide o telefón, ktorý zaujme najmä dizajnom, no nesklame ani funkciami. Čo mu najviac chýba je podpora UMTS/3G. MOBIL.SME.SK sa na neho pozrel bližšie.

Dizajn a klávesnica

Nokia 6300 je telefón klasickej konštrukcie s kovovými časťami krytu. Jeho rozmery sú 106,4 x 43,6 x 13,1 milimetrov a jeho hmotnosť 91 gramov. Ide teda o pomerne tenký telefón, ktorý sa však vo vrecku nestratí a jeho vibrovanie je cítiť aj vo voľnejších nohaviciach. Rozmery a hmotnosť telefónu sú tak akurát do ruky a ku uchu. Telefón je pomerne dlhý, čiže mikrofón sa dostane blízko úst. Na testovanie sme mali model v oceľovo-čiernej kombinácii.

Prednej strane telefónu dominuje displej a klávesnica. Okolo displeja je čierna plocha, na ktorej sú aj ovládacie prvky. Alfanumerická klávesnica je strieborná/oceľová. Okrem tlačidiel na prednej strane sú na telefóne už len tlačidlá na ovládanie hlasitosti reproduktoru na pravej strane a tlačidlo na zapnutie a vypnutie prístroja na hornej strane. Konektory na pripojenie nabíjačky, handsfree a mini USB sú na spodnej strane telefónu. Na zadnej strane je objektív fotoaparátu a reproduktor hlasitého odposluchu. Zadný oceľový kryt batérie je priam predurčený na to, aby si na neho dal majiteľ vygravírovať text alebo obrazec. Na pravej aj ľavej bočnej strane sú svetelné diódy, ktoré signalizujú prichádzajúci hovor alebo prijatie SMS.

Klávesnici telefónu niet čo vytknúť. Klávesy sú dostatočne veľké, ich tuhosť a zdvih sú optimálne. Spracovanie klávesnice taktiež nezaostáva za inými modelmi manažérskej triedy 6xxx.

Displej

Displej telefónu je aktívny typu TFT s rozlíšením 320 x 240 bodov a zobrazí 16 miliónov farieb. Vďaka tomu, že má pomerne malú plochu, tak nie je viditeľný raster. V praxi to znamená, že na displeji nie je pri práci vidieť jednotlivé body. Displej zobrazuje farby verne a je dobre čitateľný aj na priamom slnku. Pracuje sa s ním veľmi dobre.

Ovládanie

Na ovládanie Nokie 6300 slúži štvorsmerné tlačidlo s potvrdzovacím tlačidlom uprostred. Okolo neho sú dva kontextové klávesy a tlačidlá na prijatie a ukončenie hovoru. V menu telefónu sa dá pohybovať aj číselnými skratkami.

Menu a operačný systém telefónu

Do menu telefónu sa vchádza stlačením potvrdzovacieho tlačidla. Menu tvorí matica jedenástich ikon. Súčasne sa však na displeji zobrazuje naraz len deväť ikon 3 x 3. Hlavné menu sa môže zobrazovať aj formou zoznamu. Jednotlivé ikony sú animované. Z hlavného menu je prístup k správam, kontaktom, denníkú hovorov, nastaveniam, galérie, médiám, webu, organizéru, java aplikáciám, menu operátora a k funkcii push-to-talk. Ďalšie submenu majú formu zoznamu s ikonami v každom riadku. Pohyb v menu je rýchly.

Telefón má aj aktívny desktop. Znamená to, že sa na displeji zobrazujú vybrané funkcie – rad piatich ikon (ich počet môže byť väčší, no zobrazuje sa ich len 5 naraz), prehrávač hudby, rádio a dátum s udalosťami kalendára.

Operačný systém telefónu je uzatvorený.

Funkcie

Nokia 6300 má všetky bežné funkcie ako kalendár, stopky, časovač, poznámky, budík či zoznam úloh. Budík je len jeden, ale dá sa nastaviť jeho opakovanie. Telefón nemá podporu pre prezeranie dokumentov.

Telefónny adresár

V Nokii 6300 je viacpoložkový telefónny adresár, do ktorého vojde 1000 kontaktov. Ku každému možno priradiť päť telefónnych čísel, e-mail, video, melódiu, obrázok a ďalšie. Vyhľadávať sa dá podľa ôsmych písmen. Telefón podporuje skupiny volajúcich.

Správy

Z Nokie 6300 možno posielať klasické SMS správy, MMS správy, bleskové správy (Flash), zvukovú správu (ide vlastne o MMS s nahrávkou hlasu), MMS plus a e-maily.

Editor SMS a MMS správ je taký, ako pri súčasných modeloch S40 Nokie. Najprv sa zadáva telefónne číslo a potom text správy. Pri písaní sa odpočítava počet napísaných znakov z 1000 a počíta sa aj počet SMS, do ktorých sa napísaný text rozdelí. Prí písaní so slovníkom T9 telefón využíva aj národné znaky, makčene a dĺžne. Text sa teda rozdelí do viac SMS správ, ako keby sa tieto znaky nepoužívali.

Pri tvorbe MMS správ sa ukážu tri polia a do každého sa dá vložiť text, obrázok, zvuk, videoklip či poznámka z kalendára. V spodnej časti editora sú tlačidlá na prepínanie medzi listami správy, na pridanie nového listu a na odoslanie správy.

Pri písaní textu sa pri najmenšom type písma zobrazuje 11 riadkov textu.

E-mailový editor sa nezmenil a stále využíva Javu. Jeho prepojenosť s ostatnými funkciami telefónu je teda obmedzená. Okrem štandardných funkcií podporuje aj niekoľko vylepšení, ako napríklad filtrovanie nevyžiadanej pošty.

Multimédia

V telefóne sú aj multimediálne funkcie. Je v ňom hudobný prehrávač, ktorý zvládne formáty MP3, MP4, AAC, AAC+, eAAC+, H.263 a H.264. Videoprehrávač si poradí s formátom 3GP, ktorý dokáže aj streamovať z internetu. Okrem toho je v telefóne FM tuner bez funkcie RDS a podpora pre aplikácie flash.

Java

Telefón podporuje Javu MIDP 2.0. V telefóne sme našli Konvertor, Operu mini, Presenter na ovládanie počítača cez bluetooth a senzor na vyhľadávanie známostí cez bluetooth. Okrem toho sú v telefóne hry Snake 3 a Soccer 3D.

Dáta

Na prenos dát cez mobilnú sieť slúži GPRS triedy 10 a EDGE triedy 10. Telefónu chýba UMTS/3G. Maximálna rýchlosť prenosu je 230 kbps. Na prenos dát na krátku vzdialenosť je bluetooth a USB kábel. Telefón podporuje aj synchronizáciu s PC a so vzdialeným serverom.

Pamäť

V telefóne je interná pamäť 7,8 megabajtov, čo nie je príliš veľa. Táto pamäť sa však dá rozšíriť pamäťovými kartami microSD až do 2 gigabajtov.

Fotoaparát

Vstavaný fotoaparát ponúka maximálne rozlíšenie 2 Mpix, teda 1600 x 1200 bodov. Okrem toho sa dá nastaviť rozlíšenie 1280 x 960, 800 x 600, 640 x 480, 320 x 240 a 160 x 120 bodov. Zvuk kamery sa dá vypnúť. Pri fotení sa dá zapnúť aj nočný režim, samospúšť a fotenie v sérii snímok. K dispozícii sú aj filtre ako falošné farby, odtiene šedej, sépia, negatív a solarizácia. Fotoaparát má aj 8x zoom. Pri fotení je hľadáčikom celá plocha displeja.

Fotoaparát zvláda aj nahrávanie videa, a to v rozlíšení 176 x 144 bodov. K dispozícii je aj rozlíšenie 128 x 96 bodov, vhdné pre MMS správy.

Kvalita snímkov mohla byť aj lepšia. Telefón totiž nemá ani blesk ani automatické zaostrovanie.

Batéria

V telefóne je štandardná batéria typu BL-4C. Ide o Li-Ion batériu s kapacitou 860 mAh. Jej výdrž by podľa výrobcu mala byť 14,5 dňa pohotovosti, respektíve 3,5 hodiny hovoru. Nám počas testu telefón vydržal asi tri dni pri bežnom používaní.

Celkové hodnotenie

Nokia 6300 je pekný telefón s funkciami pre manažérom, ktorí vyžadujú od telefónu najmä telefonovanie a posielanie správ. Zvládne aj základné organizačné potreby. Dizajn telefónu je tiež silnou devízou tohto modelu. Pre mladých je zase fajn možnosť dať si nejaký text alebo obrazec vygravírovať na kryt batérie.