Brit telefonoval z mobilu z Mount Everestu

Brit Rod Baber získal cenné prvenstvo, keď ako prvý človek na svete uskutočnil hovor z mobilného telefónu z vrcholu najvyššej hory sveta Mount Everestu.

23. máj 2007 o 11:12 SITA

BRATISLAVA 23. mája (SITA/AFP) - "Je tu zima a je to fantastické. Himaláje sú všade naokolo," povedal Baber v hovore z výšky 8 848 metrov, ktorý sa uskutočnil v pondelok ráno. "Necítim si prsty, všetci máme skvelú náladu. Na vrchol sme sa dostali v rekordnom čase, je to úžasné," uviedol ďalej. Telefonický hovor mohol horolezec uskutočniť vďaka čínskemu Telecomu ktorý postavil telefonickú vežu do základného tábora na severnej strane hory. Aj keď dosiaľ boli Himaláje jedným z posledných miest na svete, kam nesiahala mobilná komunikácia, správy o prvom telefonáte z najvyššej hory sveta potešili tak mobilných operátorov ako i horolezcov. "Je to skvelá správa, pretože komunikácia v horách, kde horolezci čelia vážnemu nebezpečenstvu, je kľúčová," povedal Ang Tsering Sherpa, prezident nepálskej horolezeckej asociácie. "Mobilné pokrytie môže pomôcť pri záchranných akciách," dodal.