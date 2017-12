Webové trendy pre sezónu 2007

Nielen módne domy, ale aj webové stránky poznajú pojmy ako „trendy“ a „šik“. Rozmach technológií spôsobil, že internet dnes vyzerá celkom inak ako kedysi. Momentálne letia oranžová, modrá a zelená, oblé rohy a veľké ikonky.

23. máj 2007 o 0:00 Tomáš Ulej

Čo majú na prvý pohľad spoločné stránka firmy Apple, videoserver YouTube a sociálna sieť LinkedIn? Všetky používajú jednoduchý dizajn vo svetlých, energických farbách, veľké písmo, oblé rohy a pri obráz­koch efekt odrazu na vodnej hladine. Pojem „Web 2.0“, označujúci novú éru vo vývoji internetu, ovplyvnil vzhľad stránok na celom svete. Na rozdiel od tých z roku 2000, sú vzdušné, prehľadné a veselé.

Jednoduchosť nadovšetko

Britský webdizajnér Ben Hunt na serveri www.web­designfromscratch.com ľuďom z celého sveta radí, ako svoje webové stránky preobliecť do moderného šatu. Základom je podľa neho jednoduchosť. „Neznamená to hneď, že by všetky weby mali byť minimalistické, na dosiahnutie cieľa by sme však mali použiť tak málo prvkov ako je len možné,“ tvrdí.

Kým dizajnéri prvej generácie webu často radi používali na stránkach tri a viac stĺpcov, aby do nich mohli vtesnať čo najviac textu, moderné dizajny majú len dva stĺpce s jednoduchým textovým posolstvom. Písmo je veľké, dominujú krátke, ľahko čitateľné vety.

Veselé farby

Súčasné stránky sú oveľa veselšie ako mnohé z tých, ktoré sa tvorili okolo roku 2000. „Trendy“ farbami sú všetky sýte odtiene modrej, zelenej, oranžovej a červenej, s nimi potom zároveň aj ich svetlé varianty. Tmavé farby skoro vymizli.

V logu i v ostatných prvkoch na stránke sa využíva efekt tieňa, ktorý sa vytvára pri odraze predmetu od vodnej hladiny, a priehľadnosť. Rohy tlačidiel a boxov musia byť za každých okolností oblé.

Nevyhnutnosťou je rýchla navigácia po jednotlivých sekciách. Jednou z noviniek je takzvané „tagovanie“ obsahu - doplnenie o najvýstižnejšie kľúčové slová. Autor ako súčasť navigácie zobrazuje za sebou v rámčeku (v takzvanom tag cloude – oblaku tagov) najpopulárnejšie kľúčové slová. Čím je slovo navštevovanejšie, tým väčším písmom je vypísané. Čitateľ sa tak veľmi rýchlo zorientuje, ktorú sekciu webu by mal navštíviť.

Medzi obľúbené prvky no­vých dizajnov patria krúžky a hviezdičky priamo nalepené na logu stránky, jeho slogane či navigácii. Najčastejšie obsahujú slová ako „FREE“ (zadarmo), „BETA“ (v testovacej prevádzke), či „BEST“ (najlepšie).

Iba módny výstrelok?

Sú dnešné dizajny iba módnym výstrelkom, alebo predznamenávajú, ako bude internet vyzerať aj o pár rokov? Slovenský webdizajnér Michal Gardian (pracuje externe aj pre sme.sk) nové trendy skôr víta. Stránky sú podľa neho teraz viac hravé a príjemné na použitie. „Osobne to považujem za dobrý trend a verím, že z toho zostane čo najviac.“

Na zmeny aj vo vlastnej práci ho vraj podnietila zmena mentality zákazníkov. „Čoraz viac z nich vie, čo chcieť od webu, a nastáva obrovský ústup od požiadavky ‘ego dizajnov‘.“

Tie podľa neho znamenali, že čím bol web pohyblivejší, tým sa klientom viac páčil. „Dnešní klienti žiadajú stále striedmejší dizajn, vedia, čo je webový marketing, vedia, ako web začleniť do potrieb svojej firmy či súkromných aktivít,“ hovorí.

Nová éra web 2.0 dizajnov má však aj svojich kritikov. Jakob Nielsen, jeden z prvých odborníkov na použiteľnosť webo­vých stránok nedávno v rozhovore pre BBC povedal, že sa web 2.0 dizajnov obáva. „Je tu riziko, že sa vrátime do dotcomovskej éry, keď niektoré stránky vyzerali skvele, no boli takmer nepoužiteľné,“ povedal.