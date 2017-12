Láska je mocná

Pred rokmi sa hovoril škaredý vtip: Aký je rozdiel medzi škaredým a pekným dievčaťom? Päť becheroviek. Spomenul som si naň, keď som čítal, že istý Američan chce žalovať firmu vyrábajúcu program Photoshop. Áno, to je moderná alternatíva pia­tich becherovie

23. máj 2007 o 0:00 Miloš Čermák

k: s jeho pomocou urobíte za päť minút z každej škraty kráľovnú krásy.

Všetci poznáme tie klipy na internete, kde si pred kameru sadne dievča, cvakne spúšť a potom sa v počítači upravuje, až kým nevznikne reklamná kráska. Reklama je reklama, ale skutočný život funguje inak. Tým sa dostávame k spomínanej žalobe. Nejde o to, že by bol výrobok nekvalitný. Je však nebezpečný! Ak si nedáte pozor, zničí vám život, ako tomu Američanovi. Cez web sa zoznámil s dievčaťom. Na fotografiách sa mu veľmi páčila, tak si začali vymieňať e–maily. Každý bol z iného konca Ameriky, a tak trvalo pol roka, kým sa stretli osobne. Medzitým sa do seba vášnivo a bláznivo zamilovali

Asi tušíte, čo sa stalo. Muž zistil, že jeho láska je dievčaťu na fotografii podobná len veľmi vzdialene. Priznala sa mu, že snímky v počítači upravila. Rozišli sa? Kdeže. Duševné puto vytvorené počas polročného vzťahu bolo už prisilné. Tak sa dokonca vzali. A preto ten muž žaluje výrobcu Photoshopu: preň má na krku tlsté dievča. Namiesto vyšportovanej blondínky! A ešte ju aj miluje. Vraj bude chcieť aspoň štvrť milióna. Ach, škoda, že mám krásnu ženu. Žaloval by som Becherovku.