Penetrácia mobilných služieb bola ku koncu apríla 103,9 percenta

22. máj 2007 o 17:14 SITA

BRATISLAVA 22. mája (SITA) - Penetrácia mobilných služieb v SR dosiahla k 30. aprílu tohto roka hodnotu 103,9 %. V porovnaní s penetráciou 85,6 % zaznamenanou ku koncu minulého roka to predstavuje nárast o 18,3 percentuálneho bodu. Ako ďalej na konferencii Elektronické komunikácie 2007 informoval predseda Telekomunikačného úradu SR (TÚ) Branislav Máčaj, ku koncu apríla bolo v mobilných sieťach prenesených 4 857 čísel.

Na rozdiel od mobilného, trh pevných liniek podľa Máčaja sužujú vysoké prepojovacie poplatky, ktoré vysoko prekračujú priemer Európskej únie. Ďalej je to nefunkčný prístup k miestnym vedeniam a nesprevádzkovaná možnosť výberu iného operátora pomocou predvoľby. Na slovenskom trhu služieb poskytovaných na pevných linkách v súčasnosti pôsobí približne 880 subjektov, prepojovacie zmluvy s trhovo dominantným Slovak Telekomom má 12 firiem. Podľa údajov TÚ bolo od novembra minulého roka do konca januára tohto roka prenesených v pevnej sieti 12 606 čísel. Riaditeľ pre stratégiu Slovak Telekomu Pavol Kukura si o podnikaní v sektore pevných liniek myslí, že je zaťažený prílišnou reguláciou, ktorá brzdí podnikanie. Jeho firma totiž musí väčšinu navrhnutých produktov najprv prispôsobiť množstvu regulačných opatrení a tie následne strácajú na atraktivite. Okrem toho trh služieb na pevných linkách trpí dlhodobým odlevom klientov k mobilným operátorom. “Regulácia pomáha smrti fixných liniek a zároveň pomáha rastu mobilných operátorov,“ povedal Kukura v utorok na konferencii. Zároveň zdôraznil čím ďalej tým vyššiu migráciu zákazníkov na služby poskytované prostredníctvom IP technológií.

Do sektora elektronických komunikácií by mala v najbližšom čase zasiahnuť aj novela zákona o elektronických komunikáciách, ktorej cieľom je prevzatie európskej smernice o uchovávaní dát o telekomunikačnej a internetovej prevádzke. Podľa Michaely Petríkovej z Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií však jej prerokovaniu a uvedeniu do praxe bráni množstvo pripomienok ostatných rezortov. "Najlepšie by bolo vylúčiť sporné body a nechať v novele zákona len ustanovenia európskej legislatívy, aby mohla byť účinná od 15. septembra, ako to žiada EÚ," povedala Pertríková. Podľa nej sa o pripravovanej právnej norme stále rokuje, jej posun v legislatívnom procese smerom k Legislatívnej rade vlády, na kabinetný stôl a do parlamentu však nevedela odhadnúť.