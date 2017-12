Návrat na ostrov pokladov - mapa k pirátskemu pokladu

Byť pirátom, plaviac sa po moriach na škuneri s papagájom na chrbte – sen nejedného malého chlapca. Už si len ušmyknúť nohu, nasadiť na ruku hák, previazať jedno oko, súdok rumu pri seba. Romantická to predstava, lenže zároveň značne ovplyvnená filmami a

MISIONÁRSKA POLOHA

Prečo si to nepriznať hneď na úvod a radšej to brať ako holý fakt. Kheops Studio je grupa, ktorá nás zásobuje adventúrkami pomerne podobnými, no zároveň príjemne sa hrajúcimi. Väčšinou čerpajú zo známych kníh a doplnia vlastným príbehom. Spoločným prvkom je pohľad z vlastných očí, pohyb po predpočítaných trasách skokom, obzeranie sa vôkol seba, občasná komunikácia a hlavne používanie predmetov. Špecifikum je v možnosti skladať a rozkladať jednotlivé predmety, ktorých súčiastky využijete pri riešení niektorých problémov, prípadne kombináciou častí sa posuniete vpred. Jednoducho si zostrojíte kladku alebo rozoberiete prístroj (získate ozubené kolieska) a tie použijete v inom mechanizme. Rozložený krompáč vám dá rúčku, ktorú využijete ako páku a... príkladov je mnoho a väčšina je prísne logická, takže nebudete zbytočne tápať a skúšať nemotorné postupy. Možno by sa zdalo, že všetky hry od vývojárov si zakladajú na rovnakých princípoch, ale nie je to vždy na škodu: poctivo preskúšané a vyladené postupy sa môžu iba zlepšovať a komu nie sú tieto princípy cudzie a nebude zbytočne nadávať na archaizmus, určite nebude sklamaný. Navyše tu máme tentoraz aj zaujímavý príbeh.

PIRÁTSKA TELENOVELA



SLUČKA OKOLO KRKU

Ako jedným z najzaujímavejších momentov malo byť viazanie špecifických uzlov. Jednoduchá minihra s tým spojená síce svojou primitívnosťou a jednoduchým odhalením správneho riešenia síce nepotrápi hráčovu hlavu (máte na výber z dvoch možností, občas len z jednej) a maximálny počet krokov pri viazaní je desiatka. Názorne vidíte, ktorým smerom sa vydať pri ďalšom uzlení, no keďže som antitalent na podobné zábavky a som nesmierne rád, že zvládnem mašličku na topánkach. Len tak pre osobné potešenie som si jeden z jednoduchších trikov vyskúšal – a ono čuduj sa svet, uzol ako sviňa. Na triky s lanom natrafíte počas hrania niekoľkokrát, vždy treba niečo o niečo pripevniť, avšak na rozdiel od konkurencie je táto fáza spracovaná ako samostatná minihra.

GRAFIKA 6 / 10

Niekto môže charakterizovať grafické spracovanie ako vrcholne gýčové. Samozrejme, pláž vyzerá ako vystrihnutá z katalógu cestovky, pestré farby všetkých možných odtieňov pripomínajú akékoľvek arborétum. Síce sa môžete obzerať vôkol seba, voľný pohyb však medzi vlastnosti hry nepatrí a je to rozhodne škoda. Emerald Island je žiaľ i dosť pustý a málokedy zhliadnete nejakú animáciu v pozadí či prejavenie života.

INTERFACE 8 / 10

Ovládanie už jednoduchšie a intuitívnejšie byť nemohlo. Úplne vám postačí myš a interaktívny kurzor sa už o všetko postará. V hre sa navyše nenachádzajú žiadne miesta, kde by ste po predmetoch museli pozorne pátrať pixel po pixeli. Jedinou vyloženou chybou sú niektoré neustále opakujúce sa nemotornosti: zozbierané predmety sa automaticky nepresúvajú do inventáru, ale ich tam musíte sami uložiť z akéhosi záložného priečinku. Inventár je rozdelený na niekoľko častí, ktoré sú oddelené záložkami.

HRATEĽNOSŤ 7 / 10

Treba priznať, že Návrat na ostrov pokladov je menej náročná hra a prípadné zaseknutia sa riešia na menšom priestranstve a ak príde ku kombinácii všetkého na všetko, netrvá to príliš dho. Základný neduh adventúr (zbytočná náročnosť a nelogickosť) teda odpadá a neprzní nám hrateľnosť. Jednoduchšie princípy držia cestu za pokladom v neustálom chode a zakrývajú tak pomerne banálnu a nijak špeciálne sa vyvíjajúcu zápletku. Nečakajte žiadne špeciálne a prekvapujúce zvraty, všetko jednoducho ide rýchlo a po vopred vychodenej cestičke. Niektoré momenty však potešia svojim atmosferickým stvárnením, kedy sa skutočne cítite ako na nejakom tajnom ostrove a pri hlavolamoch s truhlicou sa tešíte na jej obsah. Je to jednoducho o pocitoch, ktoré dokážu preniknúť spoza monitoru i napriek menšiemu rozpočtu. Musí vás to však okamžite chytiť, musíte preniknúť do detských časov, kedy bol pirát dream jobom a svojská, pre niekoho detinská, atmosféra začne sálať spoza obrazovky. Typický prípad pozvoľného hrania sa prejavuje na viacerých frontoch, no v konečnom dôsledku zostáva vás dobrý pocit – akoby ste sami čítali niekoho príbeh a podieľali sa na ňom. Nie je to žiadny hardcore pokus, nie je to vyslovený hit, ale čas na ostrove jednoducho nebudete považovať za stratený. Môžete sa vyhovárať na statické prostredie, ale predstavivosť a fantázia hráča dokáže svoje – samozrejme ak nepatríte medzi sortu hráčov, ktorým tento prvok v myslení chýba. Ťažko opísateľné pocity. Stokrát videné, stokrát hrané, ale správne namiešané.

MULTIPLAYER

Hra multiplayer neobsahuje.

ZVUKY 6 / 10

Zvukové efekty spĺňajú nutnú podmienku prejavovania sa a pozadie tak vydáva v každej lokácii charakteristické zvuky. Dabing nepôsobí nijakým závratným dojmom, ale keďže postáv v hre mnoho nie je, úplne to postačí. Aj keď napríklad škrekot papagája a jeho interpretácia alkoholického popevku mi doslova prirástla k srdcu. Všetky akcie však náležite zvukovo reagujú a hoci nejde o výrazný prvok, je rozhodne mierne nadpriemerný.

HUDBA 6 / 10



NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 6 / 10

Návrat na ostrov pokladov je hra pomerne krátka. Na adventúrku určite, pretože stačí jedno predĺžené popoludnie (najlepšie nedeľné) a pozeráte sa na záver. Pre niekoho dôvod na ignorovanie pirátskeho dobrodružstva, pre iného výborný relax, s ktorým sa nemusia dlho moriť. Málokedy sa dá vydať zlatou strednou cestou a málokedy je stred vhodný pre obe skupiny hráčov. Preto je výhodnejšie ako ponoriť do pekelných ohňov, tento fakt radšej pripomenúť a upozorniť naň. Málokedy sa stretnete s nelogickým postupom a práve preto je riešenie niektorých hádanie zábavné. Napríklad také vytvorenie gule do kanónu má niekoľko krokov a hráč ich robí intuitívne a následnú chybu vie odôvodniť a odstrániť. Niektoré logické hádanky nie sú vôbec náročné, ľahko ich pochopíte a behom chvíle vyriešite. Smerovanie na mladšie publikum a občasných hráčov je viditeľné. Ku kúpe môže viacerým dopomôcť aj lokalizácia do českého jazyka, o ktorú sa stará Petr Ticháček – ten už nie raz potvrdil svoje kvality a o chvíľu by mal byť lokalizovaný projekt na pultoch obchodov. Takže nepozerajte len na výsledné hodnotenie: áno, je to krátke, no logické zároveň.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 6,7 / 10

Návrat na ostrov pokladov je príjemným oddychom. Relax na tropickom ostrove v pirátskom prostredí treba oceniť kladne aj napriek nie tak vyspelému technickému spracovaniu či jednoduchosti. Hra má svoje klady i zápory, ktoré však nemôžu nikomu výrazne pokaziť alebo znepríjemniť výsledný dojem. Ak máte náladu na tradičnú first-persnon adventúrku v klasickom podaní, s Návratom nespravíte chybný krok. Určite, množstvo horekujúcich hlasov začne rýpať do kdečoho, ale tých niekoľko hodín stojí za vyskúšanie.