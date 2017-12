SIS priznala, že únik telefónnych čísel je vážny

BRATISLAVA. Zverejnené telefónne čísla SIS môžu pre agentov tajnej služby znamenať vážne bezpečnostné riziko. Súhlasia s tým SIS, politici aj experti.

Tajná služba nechcela presne povedať, čo robí pre to, aby svojich príslušníkov po zverejnení čísiel uchránila. Určite však požiada o kompletnú zmenu čísiel. „Prijímame vlastné opatrenia na zaistenie bezpečnostných záujmov štátu,“ povedal hovorca SIS Karol Sorby.

„Bude treba hlbší rozbor,“ hovorí poslanec SDKÚ a predseda výboru na kontrolu SIS Pavol Prokopovič. Dúfa, že v prípade 718 čísiel SIS nejde o čísla, ktoré mali zostať úplne utajené, prípadne o čísla, ktoré používajú ľudia, ktorí pre tajnú službu pracujú pod krytím. Prokopovič povedal, že výbor, ktorý vedie, sa tým bude zaoberať.

Otázkou je, či nešlo o amatérizmus SIS, keď si nakúpila čísla na seba samu, a nie napríklad na kryciu firmu. „Malo to zostať utajené. Otázne tiež je, aké máme možnosti,“ povedal nemenovaný zdroj zo SIS.

Iný príslušník, ktorý si neželá byť menovaný, hovorí, že zákon nedovoľuje používať krycie firmy. „Keď ide príslušník SIS do banky žiadať o hypotéku, musí ako doklad o potvrdení príjmu predložiť potvrdenie zo SIS, lebo služba mu nie je schopná dať krycie potvrdenie.“

Sorby to nekomentoval. „Spravodajské služby sa už dlhší čas snažia o prijatie zákona, ktorý by komplexne riešil ich činnosť vrátane využívania štandardných prostriedkov a inštitútov spravodajskej práce,“ povedal.

Reportér časopisu Respekt Jaroslav Spurný, ktorý sa venuje bezpečnostným otázkam, hovorí, že problém s konšpiráciou má aj česká tajná služba BIS. „Veľa zamestnancov bolo nervóznych napríklad zo spôsobu, ako im BIS vypláca peniaze, ako sú evidované autá.“ Policajti v databázach napríklad videli, ktoré auto patrí BIS.

Tajná služba mala tiež svoje budovy zapísané vo verejnom katastri na seba a novinári dekonšpirovali miesto tajného archívu rozviedky. „Pokiaľ tajná služba chce skutočne dobre pracovať, aspoň operatívno-analytickú časť by mala dostatočne zakonšpirovať,“ myslí si Spurný. Na Západe je to bežné.

Zverejnený telefónny zoznam podľa neho bežných občanov nezaujíma, ale pre nepriateľskú tajnú službu môže byť veľmi cenný. „Vedeli by napríklad, ktoré čísla odpočúvať, alebo ktorého príslušníka SIS vydierať.“

Utajované telefónne čísla boli na stránke zoznam.sk zverejnené v sobotu a v nedeľu a prezrieť si ich mohli desaťtisíce ľudí. Zoznam.sk je najpopulárnejším webovým serverom na Slovensku. Túto sobotu ho podľa štatistík navštívilo 97-tisíc ľudí a v nedeľu ďalších 113-tisíc.

Stránka telefonny.zoznam.sk však neumožňuje získať množstvo telefónnych čísiel naraz - po niekoľkých pokusoch o vyhľadávanie je vždy na určitý čas zablokovaná.

Ochranu možno obísť zmenou internetovej adresy používateľa - denníku SME napríklad získať prvých 70 čísiel SIS zo zoznamu trvalo asi hodinu.

Spoločnosť Slovak Telecom, ktorá zoznam.sk prevádzkuje, stiahla čísla SIS z internetu v nedeľu o siedmej a ostatné utajené čísla včera ráno o deviatej. Mobilných operátorov požiadala o nové zoznamy - bez utajených čísel.

Celý prípad už vyšetruje polícia aj Telekomunikačný úrad. Mohlo dôjsť k vyzradeniu telekomunikačného tajomstva, za čo by hrozila spoločnosti pokuta desať miliónov korún.

Polícia podľa hovorcu Martina Korcha preveruje, či nedošlo k trestnému činu ohrozenia telekomunikačného tajomstva. Páchateľovi by musela dokázať úmysel.

To, že na zoznam.sk sú v telefónnom zozname aj utajované čísla, si všimol bloger v sobotu.

Slovak Telekom tvrdí, že za zoznam nie je zodpovedný on, ale operátori, ktorí mu ho poskytli. Slovak Telekom ho len zverejňuje. Odvoláva sa na zmluvy, „v ktorých je medzi zodpovednosťami operátorov aj zodpovednosť za aktuálnosť, pravdivosť a presnosť údajov“.

Chybu zatiaľ nenašli

Spoločnosť T-Mo­bile je zrejme jediná, ktorej utajované čísla sa vo verejnom telefónnom zozname objavili.

„V súčasnosti vynakladáme všetko potrebné úsilie na vyjasnenie vzniknutej situácie,“ povedal hovorca spoločnosti Andrej Gargulák. Povedal, že vo svojej spoločnosti neidentifikovali žiadnu systémovú chybu. „Chceme poukázať na skutočnosť, že služba utajenie čísla nie je identická so službou CLEAR, ktorú si niektorí zákazníci zamieňajú.“ CLEAR znamená, že číslo volajúceho sa neukáže volanému, ale je prístupné v zozname. Utajené číslo v zozname nie je.

T-Mobile bude zrejme ten, ku komu bude kontrola Telekomunikačného úradu najviac smerovať. Slovak Telekom, ktorý stránku zoznam.sk sprístupňuje totiž tvrdí, že len zverejnil to, čo mu poskytli operátori.

Slovenská informačná služba vyhlásila, že okrem porušenia telekomunikačného tajomstva došlo aj k úniku utajovanej skutočnosti. S tým však nesúhlasí Národný bezpečnostný úrad. „Firma T-Mobile nemá previerku priemyselnej bezpečnosti, vo svojich priestoroch by nemala manipulovať s utajovanými skutočnosťami,“ povedal hovorca NBÚ Ivan Goldschmidt. Aj preto si myslia, že číslo SIS by nemala byť utajovaná skutočnosť.

V prípade zverejneného zoznamu mohlo dôjsť aj k porušeniu zákona o ochrane osobných údajov. Aj v tomto prípade hrozí pokuta až do výšky desať miliónov korún. Úrad včera situáciu nekomentoval.

Ľudia o zozname nevedia

Informácie o mobilných telefónnych číslach poskytujú obaja mobilní operátori na svojich linkách (999 pre Orange, 1188 pre T-Mobile) rovnako, ako Slovak Telecom umožňuje vyhľadávať čísla pevných liniek.

Pre mobilné čísla neexistujú papierové telefónne zoznamy a mnohí ľudia si preto neuvedomujú, že ich číslo možno ľahko vyhľadať.

Iní vedia, že číslo možno získať na informačnej linke operátora, ale prekvapilo ich, že sa k nemu možno dostať aj jednoducho na webe.

Ivan (31) hovorí, že o telefónnom zozname mobilov nikdy nepočul, ani ho nepoužil. On sám má utajené číslo z princípu. Myslí si, že je to súkromná vec a dáva ho ľuďom len vtedy, keď na to má dôvod. „Neviem si predstaviť, že by ma niekto hľadal cez verejný telefónny zoznam, to by nebolo na nič dobré.“ Prekvapený bol aj z toho, že pri mobiloch sú tak ako pri pevných linkách adresy.

O telefónnom zozname netušila ani Edita (57). Hovorí, že verejné číslo jej neprekáža, ani adresa, ale len v prípade firmy.

Operátori tvrdia, že pri zriaďovaní telefónnych čísiel sa zákazníkov pýtajú, či si želajú byť v zozname uvedení. „Pýtali sa ma, keď som si obnovoval paušál, či súhlasím, aby moje číslo bolo súčasťou telefónneho zoznamu,“ povedal Karol (41).

Nepamätá si už presne, ako ho operátor oslovil, ale číslo má verejné. „Nerozumiem tomu, prečo si ľudia dávajú utajiť čísla.“

V čase, keď väčšina dnešných zákazníkov dávala súhlas so zaradením do telefónneho zoznamu, čísla ešte neboli na internete. Po zverejnení informácií o telefónnom zozname sa denníku SME ozvali niekoľkí čitatelia, ktorí svoje číslo našli v zozname. Hovoria, že pri uzatváraní zmluvy neboli informovaní, že ich číslo bude zverejnené, a takýto súhlas by nikdy neposkytli.

