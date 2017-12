Ministerstvo dopravy prevedie akcie Slovak Telekomu

Ministerstvo dopravy prevedie balík 34 percent akcií spoločnosti Slovak Telekom po niekoľkoročnej kritike Európskej komisie na ministerstvo hospodárstva.

22. máj 2007 o 0:00 SITA

BRATISLAVA. Ministerstvo dopravy by malo bezodplatne previesť balík 34 percent akcií spoločnosti Slovak Telekom na ministerstvo hospodárstva. Rezort vedený ministrom Ľubomírom Jahnátkom by mal okrem toho vykonávať aj akcio­nárske práva k 15-percentnému balíku akcií Telekomu, ktoré sú v portfóliu Fondu národného majetku. Rezort hospodárstva tak bude zodpovedný za celý 49-percentný balík akcií Slovak Telekomu, ktorý je v štátnych rukách. Vyplýva to z materiálu, ktorý ministerstvo hospodárstva predložilo na pripomienkové konanie.

Ministerstvo dopravy presúva akcie po niekoľkoročnej kritike Európskej komisie, ktorej sa nepáči, že ministerstvo je majiteľom akcií telekomunikačnej firmy a zároveň tvorcom legislatívy v tomto sektore. Okrem toho je z kapitoly ministerstva financovaný Telekomunikačný úrad, ktorý je regulátorom telekomunikačného odvetvia.

Majoritný, 51-percentný balík akcií získal Deutsche Telekom privatizáciou v roku 2000. Základné imanie Slovak Telekomu v súčasnosti predstavuje 26,0275 miliardy korún.

Valné zhromaždenie spoločnosti Slovak Telekom koncom apríla schválilo vyplatenie dividend akcionárom v celkovom objeme 2 miliardy korún. Deut­sche Telekom tak získa dividendy v objeme 1,02 miliardy korún.

Ministerstvo dopravy dostane 680 miliónov korún a fond 300 miliónov. Termín výplaty dividend je do 31. mája .