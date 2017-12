Odstrihnite sa – mobilná hudba káble nepotrebuje

Multimediálna zábava naberá nové rozmery. Kým v predchádzajúcich rokoch bolo dôležité ponúknuť vreckové prehrávače, ktoré by svojimi parametrami dokázali osloviť náročnejších používateľov, v súčasnosti sa mení spôsob ich používania. Zdá sa vám normálne, a

22. máj 2007 o 0:00 Milan Gigel

by ste museli byť nepretržite pripnutí na káble? Výrobcovia elektroniky si myslia že nie.

Kde sú hudobné súbory, tam je i hudba – aspoň tak to vyzeralo doposiaľ. Ak je však možné hudobnú aparatúru „poprepájať“ ako počítače v internete, digitálnu hudbu si môžete vychutnať kdekoľvek. Na ulici vo svojom prehrávači, v automobile cestou do práce, doma v izbe, v kuchyni či obývačke. Čo k tomu potrebujete? Novú generáciu audiotechniky a príslušenstva, ktoré sa chystajú dobyť svet.

Slúchadlá spoločnosť neodmietnu

Vďaka bezdrôtovému štandardu Bluetooth s profilom A2DP je možné s minimálnymi nárokmi na energiu prenášať medzi zariadeniami zvuk vo vysokej stereofónnej kvalite. Výhodou je, že jediné zariadenie môže byť súčasne prepojené s viacerými perifériami, takže je viac ako isté, že ani keď sa ponoríte do hudby svojho prehrávača, telefónny hovor nezmeškáte.

Slúchadlá, ktoré sú v súčasnosti na trhu dokážu na jedno nabitie ponúknuť až 17 hodín nepretržitej hudobnej reprodukcie. Vybavené sú tlačidlami pre ovládanie prehrávača, takže máte všetko pod kontrolou. Dokážete prehrávač zapnúť, navoliť si obľúbenú hudbu, alebo zmeniť režim prehrávania. Nezáleží na tom, či ide o prehrávač vo vašom vrecku, batožine či domácu aparatúru.



Ak je bluetooth rozhraním vybavený i váš mobilný telefón, slúchadlá hravo obslúžia i ten. Pri prichádzajúcom hovore hudbu z prehrávača stlmia a ponúknu vám možnosť hlasovej komunikácie. Malý, zabudovaný mikrofón zaistí ozvučenie a ak telefónny hovor skončí, ste opäť pri svojej zábave.

Vreckový prehrávač vybavíte modulom

Aby ceny prehrávačov v základnej výbave neboli vysoké, bluetooth modul zatiaľ nie je ich zabudovanou súčasťou. Pripája sa na systémový konektor podobne, ako dock. To preto aby získal prístup nielen k hudobnému výstupu a napájaniu, ale i k rozhraniu pre ovládanie a informácie o hudobnom archíve. Jeho rozmery sú minimálne a z výdrže prehrávača odoberie minimum. Keďže dnes nie je problémom dosiahnuť na jedno nabitie 24 či 30 hodín prevádzky, strata časti energie je zanedbateľná.

Autorádio vám nahliadne do vrecka

Vďaka bezdrôtovej komunikácii máte prístup k svojmu hudobnému archívu i vtedy, ak sa vydáte na cestu automobilom. Autorádio vybavené zabudovaným bluetooth modulom prehliadne okolie a pokúsi sa nadviazať spojenie s vašim vreckovým prehrávačom. Ak uspeje, je to akoby ste zasunuli do rádia namiesto CD nosiča svoj prehrávač.

Na displeji sa zobrazia informácie o skladbách ktoré máte vo vrecku a môžete si ich vychutnať rovnako, ako na osobnom prehrávači. Žiadne hľadanie kompaktu pod sedadlom či v priečinkoch – všetko máte pod kontrolou.

Bluetooth a WiFi si osvojí i staršia aparatúra

Aby bolo možné bezdrôtové technológie využívať i pri existujúcej aparatúre, doplnkovo je možné vybaviť ju modulom, ktorý zaistí jej prepojenie s audiovstupmi a výstupmi.

Štandardná kabeláž je tak nahradená technológiou, ktorá vám umožní zájsť ďalej. Rovnaké slúchadlá, ktoré používate s vreckovým prehrávačom, fungujú i doma. A ak chcete na špičkovej reproduktorovej aparatúre prehrať skladby z prehrávača, stačí kliknúť na jediné tlačidlo. Nesie to však so sebou drobný kompromis – ovládať musíte každé zo zariadení samostatne.

Iná situácia nastáva, ak sa rozhodnete použiť technológiu WiFi. Bez ohľadu na to, či sa váš počítač nachádza pred vami alebo v izbe na poschodí, s diaľkovým ovládačom v ruke si môžete vo svojej obývačke vychutnať všetky skladby, ktoré sú dostupné. Kým softvér nainštalovaný na počítači zariadi sprístupnenie multimédií, diaľkový ovládač a zobrazovací LCD panel pripojený k aparatúre napovie, na čo sa môžete tešiť.

Hudobný archív pod kontrolou

HiFi veže a stolové komponenty sú vybavené veľkým grafickým displejom a pevným diskom, ktoré obsluhujú digitalizovaný archív skladieb. Sú navrhnuté tak, aby ich obslúžil ktokoľvek, bez akýchkoľvek technických znalostí.

Ak zasuniete do mechaniky CD nosič, automat sa postará o jeho digitalizáciu a uloženie na disk. Sám priradí skladbám ich názvy z internej databázy, a ak neuspeje porozhliadne sa po internete. Zdigitalizované disky môžete odložiť do pivnice, uvoľnia vám cenný životný priestor. Podobne je to i s kazetovými nahrávkami či platňami. Podľa 15 sekundovej ukážky je možné určiť detaily o skladbe rovnako, ako podľa identifikátorov pri CD nosiči. Automat sa postará sám o to, aby bola nahrávka rozdelená do stôp a uložená v archíve. A ak sa náhodou na víkend za starými rodičmi zastaví vnuk, na aparatúre si prehrá hudbu zo svojho prehrávača.

Prehľadne skatalogizovaný archív ponúka i virtuálneho „dídžeja“. Podľa nálady a atmosféry pripraví mix piesní, ktorý buď prehrá, alebo ho pripraví pre váš vreckový prehrávač.

Stolové docky sú in

Populárnymi sa stávajú i stolové docky určené pre vreckové prehrávače. S minimálnymi priestorovými nárokmi dokážu vďaka špeciálnym reproduktorom s neodýmovými magnetmi ozvučiť miestnosť a ponúknuť komfort diaľkového ovládača.

Možností je neúrekom. Do systémového konektora môžete zasunúť samotný prehrávač, na rovnaké miesto môžete vložiť bluetooth modul pre bezdrôtovú komunikáciu, siahnuť môžete i po WiFi module, ktorý sprístupní nielen hudbu z počítača, ale aj vysielanie internetových rádií.

Kapacity flash prehrávačov budú rásť

Keďže hudobný archív sa stáva mobilnou záležitosťou, môžeme očakávať že kapacity flash prehrávačov budú neustále rásť. I keď diskové prehrávače dokážu v súčasnosti ponúknuť desiatky gigabajtov priestoru, predsa len sú náchylné na mechanické poškodenie. Stačí jeden náraz a so stratou dát sa rúca celé multimediálne impérium ako domček z karát.