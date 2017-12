Sonic Rush - dokonalosť na dotyk ruky

Niekto by mohol povedať, že 2D behačky sú mŕtve. Niekto by mohol povedať, že 2D behačky sa ako žáner celkom vyčerpali. Niekto by mohol povedať, že ubehaný modrý jež menom Sonic dnes už nemá hravým jedincom medzi nami čo ponúknuť. Ten „niekto“ však ešte ne

21. máj 2007 o 9:35 Marián „rush´n´hustle“ Kluvanec

Viete, kde začínajú hranice dobrej zábavy? Presne sa to určiť nedá, ale mala by v tom byť prítomná rýchlosť. A rýchlosťou sa na konzolách predsa už dávno preslávil Sonic, najväčší plošinovkový konkurent Super Maria. Sonic vznikol ako odpoveď Segy na megaúspešného inštalatéra talianskeho pôvodu, ktorý sa medzičasom napevno zapísal do všeobecného hráčskeho povedomia. V kontraste k pohodovejšej hrateľnosti titulov so Super Mariom však priniesol Sonic frenetickú behačku, kde nebolo veľa času na preskúmanie levelov či zbytočné zastavovanie sa. Väčšinou to s postavou išlo na kopec a potom zasa z kopca, a to všetko v závratnej rýchlosti (presne ako v reálnom živote...). To bolo v časoch, keď dva rozmery vládli všetkým. Potom prišla éra osobných počítačov a výkonných grafických kariet, a ruka v ruka s nimi nešťastný tretí rozmer, kvôli ktorému sme aj dnes ochotní investovať nemalé peniaze do nového „železa“. Pritom k vysokej hrateľnosti stačí oveľa menšia technologická výkonnosť - a tu už hovoríme o Sonic Rush DS.

Sonic sa dočkal niekoľkých pokračovaní aj na PC (už v 3D grafike), lenže pamätníci disponujúci porovnávacím pozadím budú istotne súhlasiť, že priestorový ježko (v 3D) už nebol taký zábavný ako ježko plošný (v 2D). Poďme sa ale zaoberať aktuálnejšou otázkou: o čom vlastne je nový Sonic a prečo sa oplatí ho hrať? Myslím, že najvýstižnejšiu odpoveď nám dá pohľad na jednotlivé položky hry.

GRAFIKA 9 / 10

V približne 14 masívnych úrovniach sa ocitnete v tradične „sonicovsky“ ladených svetoch ako lesná scenéria či ľadová krajinka – každý svet má vlastné špecifiká, bytosti a nástrahy čakajúce na odvážneho ježka. Vizuál hry je pritom v celku absolútne vyladený, objekty a textúry sú detailné, pohľadné a zrak priťahujúce, takže hoci ide väčšinou o 2D grafiku, je oku lahodiaca. Výnimkou nie sú ani 3D medzihry s bossmi, ktoré sú riešené vždy z iného pohľadu kamery a vždy v inom priestore (hádam netreba zdôrazňovať, že na každého bossa platí iná metóda útoku).

INTERFACE 8 / 10



HRATEĽNOSŤ 9 / 10

Príbeh prirodzene v hrách tohto žánru nehrá až takú dôležitú úlohu, v tomto prípade však máme príbehy hneď dva! Dve odlišné dejové línie znamenajú dve odlišné postavy (Sonic a Blaze) prístupné k hraniu a teda aj slušné rozšírenie singleplayer módu o nové levely, možnosti postupu a dokonca aj zakončenia. Spoločným menovateľom týchto dvoch paralelných dejov je zápletka: zlý Dr. Eggman totiž má niečo za lubom (ach, už zasa!?) a má to určitú spojitosť so záhadnými diamantami... Banálne, ale nezabúdajme, že ide o milučkú plošinovku, kde aj náznak príbehu úplne postačí. Vysoký stupeň zážitkovosti tu spočíva v niečom úplne inom, a to vo variabilite úrovní, oživení postupu v 2D leveloch medzihrami v 3D zobrazení, úžasnej rýchlosti a plynulosti pohybu a vôbec – v skvelom zladení všetkých herných zložiek. Hra vás jednoducho núti neustále sa k nej vracať, znova a znova skúšať zdolať problémové pasáže (či už s niektorými náročnejšími bossmi, alebo problémy v 2D leveloch s veľkými skokmi) a nevzdávať to ani napriek opakovaným neúspechom. Pri Sonic Rush sa vám preto nestane, že hru znechutene odložíte na poličku a radšej si dáte partičku mín vo Windowsoch.

MULTIPLAYER nehodnotené

Hra obsahuje – podľa zahraničných recenzentských ohlasov vynikajúci – režim pre hru dvoch hráčov, ktorý je samozrejme založený na pretekaní. Takže stačí si zaobstarať kamaráta s vlastným DS-kom a cez WiFi si to môžete rozdať v napínavých závodoch cez Sonicov svet. A stačí vám k tomu jediný cartridge s hrou.

ZVUKY 9 / 10

Tradičná paleta zvukov z hier so Sonicom je obohatená o nové soundy, vhodne doplňujúce atmosféru konkrétnych tematických svetov. Zvukový podmaz dotvára autentický pocit z exotických krajín, takže máte pocit, že ste naozaj tam.

HUDBA 9 / 10

Do uší lezúce melódie sú výsledkom výkonu profesionálnych hudobníkov, ktorý sa zrejme s hrou maximálne zžili a v dôsledku toho dokázali vytvoriť nielen počúvateľnú, ale až výnimočne vydarenú hudbu. Klobúk dolu!

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 8 / 10

Čo už očakávať od naskriptovaných nepriateľov? Nič viac, len toľko, koľko tu vykonávajú. Na plošinovku nesúcu sa v duchu klasických titulov z konca minulého storočia to však úplne stačí.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 9 / 10

Záverečné hodnotenie začnem trochu netradične, takpovediac nepriamo: recenzovanie každej hry so sebou prináša zvláštny okamih odklonenia sa od zážitku a vpadnutia do pasce žurnalistického jazyka. Inými slovami, pri recenzovaní videohry mám vždy pocit „straty“ čohosi ťažko popísateľného. Práve preto som pôvodne nechcel Sonic Rush recenzovať – je to totiž vynikajúci, špičkový titul, ktorý treba len hrať a hrať a hrať a... A okrem toho, ide pravdepodobne o najhrateľnejšiu behačku od čias prvého Sonica. Celkom vážne.