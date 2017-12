Utajené čísla mobilov sú voľne na webe

BRATISLAVA. V internetovom telefónnom zozname na stránke zoznam.sk boli cez víkend telefónne čísla na viacerých členov vlády aj 718 čísiel mobilov na Slovenskú informačnú službu (SIS). Dostali sa tam zrejme omylom, so stovkami utaje­ných mobilných čísiel zákazníkov T–Mobilu a zrejme aj operátorov Orangeu a T–Comu.

Hovorca SIS Karol Sorby včera okolo piatej o situácii nevedel a povedal, že to preverí. Minister vnútra Robert Kaliňák prezradenie čísla príslušníka SIS považuje za problém v prípa­doch, keď človek pracuje v utajení a podľa zoznamu sa dá zistiť, že je zo SIS. Po zadaní mena ministra vnútra Roberta Kaliňáka sa objavilo číslo, ktoré novinári nemajú. Minister si ponechal staré číslo a s novinármi niekedy komunikuje priamo. Na čísle z internetového zoznamu sa prihlásila ministrova priateľka. Povedala, že číslo je registrované na jej priateľa, ale používa ho ona. Nevedala, či ho Kaliňák mal utajené, alebo nie. Nepamätal si to ani minister, ktorému sme zavolali. Mobil ministra výstavby v súčasnosti používa jeho syn.

Denník SME zatelefonoval na niekoľko náhodne vybraných čísiel. Na otázku, či patrí číslo SIS, odpovedali niektorí vyhýbavo, iní zapierali, jeden to potvrdil. Po tom, ako sa redaktor predstavil, časť telefón zložila. Iní vyzvedali, ako sme sa k číslu dostali. Na otázku, či by mohli povedať svoje meno, aby sa dalo overiť, či mobil patrí SIS, to všetci odmietli.

Čísla SIS zo zoznamu zmizli včera o siedmej večer, ďalšie utajené čísla zostali prístupné.

Zástupcovia T–Mobilu včera nevedeli povedať, koľko čísiel bolo omylom zverejnených a ako k úniku došlo. „Povaha, aktuálnosť a zdroj čísiel, ktoré sú v rámci služieb Zoznamu zverejňované, nám zatiaľ nie sú známe,“ povedal SME hovorca T-Mobilu Andrej Gargulák. „Prebieha analýza zameraná na objasnenie situácie.“ Majiteľom portálu zoznam.sk, ktorý čísla zverejnil, je Slovak Telekom.

K zverejneniu čísiel došlo zrejme minulý týždeň, keď zoznam.sk spustil nový telefónny zoznam. Ten umožnil vyhľadávať čísla v pevnej sieti aj mobilných operátorov. Na zverejnenie čísiel prvý upozornil v sobotu bloger Peter Šlosar na stránke slosar.sk. „Prípad som nahlásil na linku operátora (v sobotu) o 22.59, operátorka uznala, že číslo by sa v zozname nemalo vyskytovať a vec odstúpila na reklamáciu.“

Áno, toto je číslo tajnej služby. Kto to vydal?

Na internete sa objavilo niekoľko stoviek mobilných telefónnych čísiel, pri ktorých bolo napísané, že patria SIS. Na jednom telefónnom čísle sa ozval človek, ktorý bol prekvapený, že sa jeho služobný mobil ocitol na webe.

Dobrý deň, dovolal som sa na mobil SIS?

„Áno.“

Dnes zverejnil zoznam.sk zoznam telefónnch čísiel, mnohé z nich patria SIS, je to podľa vás v poriadku?

„To myslíte vážne?“

„Je tam asi 700 čísiel.

„Kto to vydal?“

Slovak Telecom, T-Com.

„Na internete?“

Áno.

„Vybrali ste si číslo náhodne?“

Áno, náhodne, je ich tam 718, ste asi desiate číslo v poradí.

„Zaujímavé, samozrejeme, že to nie je v poriadku.“

Nemyslíte si, že by sa to SIS nemalo stávať?

„Ja nie som v pozícii hovorcu služby, to, že ste si vybrali to číslo úplne náhodne, je v poriadku, ja som len radový príslušník SIS, nechcel by som sa k tomu vyjadrovať. Služba by k tomu mohla zaujať oficiálne stanovisko prostredníctvom hovorcu alebo riaditeľa.“

Oni o tom nevedia.

„Ani ja som to nevedel, dozvedel som sa to od vás.“

Môže to spôsobiť službe problém?

„Myslím, že áno. Tie čísla mohli dať ľudia niekomu, kto nevie, že sú zo SIS, teraz, keď tie čísla zistia, nie je to príjemné.“

Nie sú tam mená, je tam len SIS.

„Čísla sú kupované na firmu, nie na mená, preto je tam SIS, nie sú tam mená, to je normálne. Ak to číslo dá príslušník niekomu, kto nevie, že je príslušníkom, a pritom tvrdí, že je to jeho číslo a teraz to číslo tam nájde a zistí, že je to SIS, tak...“

Máte zakázané dávať číslo ľuďom z vášho okolia?

„Nemáme nič interne zakázané.“

Asi nie úplne celé vaše okolie vie, kde pracujete?

„Samozrejme, že nie.“

Máte nejakú legendu, čo hovoríte, kde pracujete?

„Nechcem o tom rozprávať. My sa držíme nariadení, ktoré platia v rámci našej firmy. Tie nariadenia sú interné, my ich neprezentujeme v okolí. K tomu by sa mal vyjadriť niekto iný, ja som radový príslušník.“

Funguje to tak, že v prípade, že uniknú informácie, je niekto potrestaný?

„Ja neviem, aké sú právne predpisy a či z tohto niečo vyplýva. Ak uniknú utajované skutočnosti, sú na to normy, ako má byť taký človek riešený.“

(rk)