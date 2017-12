Dýchajte zhlboka, aby ste nabíjali rýchlejšie

Zabudnite na tradičné nabíjačky, začnite zhadzovať kilá a žite ekologicky. Zariadenie, ktoré si vyrobíte zo starej CD mechaniky dokáže nabiť drobnú elektroniku bez toho, aby ste míňali peniaze. Stačí zhlboka dýchať a akékoľvek zariadenie s USB konektorom

19. máj 2007 o 11:45 Milan Gigel, (mg)

získa drahocennú energiu.

Na stránke http://www.instructables.com/id/EE9ZG6JF1OABQAQ/?ALLSTEPS sa objavil návod, ako netradičnú nabíjačku vyrobiť. Využíva vysoký prevod systému vysúvania dvierok mechaniky na to, aby motorček vyrobil energiu potrebnú pre nabíjanie. Bez drobných elektrotechnických znalostí sa nezaobídete, investícia je však minimálna.

Výkon systému sa pohybuje na hranici 50 mW, autor projektu však tvrdí, že pracuje na úpravách ktoré umožnia výkon zvýšiť na hranicu jedného wattu. To by znamenalo že mobil bude možné do plnej kapacity nabiť v priebehu troch hodín.