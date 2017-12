Regulácia vám ušetrí stovky korún

Hoci regulácia zo strany Európskej únie zníži ceny zo všetkých členských krajín,dovolenkári nebudú lacnejšie telefonovať z Chorvátska, odkiaľ sa telefonuje najviac.

BRATISLAVA. Dohoda Európskeho parlamentu, Európskej komisie a nemeckého predsedníctva únie na cenových stropoch pre hovorné v zahraničí pre klientov znamená, že budú volať omnoho lacnejšie ako doteraz. Ak totiž klient slovenského Orangeu volal napríklad z Belgicka päť minút domov, stálo ho to doteraz takmer 320 ko­rún. Pri regulovanej cene ho bude ten istý hovor stáť 82,50 koruny.

Pri volaniach z niektorých iných krajín, ako napríklad Česko, bude úspora menšia. Doteraz stál päťminútový hovor z Česka na Slovensko pre klienta T–Mobilu 119 korún, pri regulovanej cene ušetrí len 36,50 koruny.

Okrem peňazí, ktoré používatelia mobilných telefónov v zahraničí usporia, je výhodou regulovaného roamingu aj jeho jednoduchosť. Vo všetkých krajinách platí jednotná cena na odchádzajúce aj na prichádzajú­ce hovory. Bez ohľadu na to, do ktorej siete v zahraničí sa klient prihlási.

Najskôr v auguste

Nižšie ceny hovorov však nebudú môcť využiť tí zákazníci mobilných operátorov, ktorí idú na zahraničnú dovolenku v júni alebo júli. Regulačné nariadenie totiž musí schváliť europarlament a rada ministrov únie. Aj v najlepšom prípade teda vstúpi nariadenie do platnosti ­1. júla. Ak klient hneď osloví operátora, že by chcel využívať tzv. eurotarifu za zvýhodnené ceny, bude volať najskôr v auguste.

Hoci mobilní operátori tvrdia, že museli pre reguláciu meniť svoje plány, týkajúce sa zvýhodnených akciových roamingových balíkov, dá sa očakávať, že ich zrejme v upravenej podobe predstavia ešte v júni.

Top destinácia je mimo regulácie

Najviac hovorov v zahraničí urobia klienti slovenských operátorov T–Mobile aj Orange v susednom Česku. Napríklad v T–Mobile tvoria volania v Česku tretinu zo všetkých roamingových volaní za rok. Medzi ďalšími krajinami s najväčším objemom roamingových hovorov je Rakúsko, Nemecko a Maďarsko.

V letných mesiacoch je však poradie krajín iné. Klienti slovenských operátorov prevolajú najviac minút a pošlú najviac esemesiek z Chorvátska. Cestujúci do tejto krajiny však nebudú telefonovať za regulované ceny, keďže Chorvátsko zatiaľ nie je v Európskej únii.

Medzi ďalšími dovolenkovými destináciami, z ktorých sa najviac telefonuje, je Bulharsko, Grécko či Španielsko.

Zlacnie aj prijatý hovor

Okrem zlacnenia hovorov zo zahraničia má regulácia znížiť aj poplatok za príjem hovoru. Ten majú v súčasnosti operátori pre krajiny únie jednotný.

Klient Orangeu zaplatí za minútu prijatého hovoru takmer 28,50 koruny a klient T–Mobilu od 19 korún v Česku, po 30 korún v krajinách, kde skupina T–Mobile nepôsobí. Únia stanovila tento poplatok na 8,10 koruny za minútu hovoru. Je to menej ako vlani ponúkal Orange v rámci zvýhodneného roamingového balíka, ale viac, ako ponúka T–Mobile v krajinách, kde pôsobia jeho sesterskí operátori. Za poplatok 356 korún mesačne neplatia klienti za prichádzajúce hovory nijaký ďalší poplatok.

Orgány únie sa zhodli aj na tom, že jednotlivé roamingové poplatky majú postupne klesať. V roku 2009 sa má zo zahraničia telefonovať za 14,50 koruny za minútu.

Ako telefonovať na dovolenke

používateľ si musí u svojho operátora aktivovať roaming

ak bude využívať regulované ceny, nemusí v zahraničí sledovať, do ktorej siete sa prihlásil, výber siete je však dôležitý pri cene za SMS

klient by mal mať aktivované a v mobilnom telefóne nastavené MMS. Zväčša je výhodnejšie posielať MMS namiesto SMS

klient by si mal zrušiť presmerovanie do odkazovej schránky. Toto presmerovanie by ho stálo rovnako, akoby telefonoval do SR

telefonáty sú spravidla účtované po minútach a nie po sekundách ako na Slovensku

platí sa aj za prijímaný hovor

videohovor je spravidla drahší ako klasický telefonát

za príjem SMS správ sa v zahraničí neplatí

čísla treba zadávať v medzinárodnom tvare, čísla do SR musia byť v tvare +4219xxyyyyyy.

Zdroj: SME