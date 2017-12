Výlet do ríše fantázie s Folklore

18. máj 2007 o 13:49 Ján Kordoš

Už bolo spomenuté, že hrdinovia budú dvaja – a samozrejme jeden zástupca nežného a druhý mužského pohlavia. Obe postavy sa do osudného stretnutia nepoznajú, no jedno majú spoločné: navštívili podivné mestečko Doolin. Keats pôsobí ako novinár brakového plátku, ktorý sa zaoberá rôznymi mysterióznymi príbehmi a zaručene pravdivými rozprávaniami s mŕtvymi či inými nadprirodzenými schopnosťami niektorých jedincov. Jedného dňa má podivný telefonát od neznámej ženy, no nie je jej rozumieť nič iné, než názov mesta a praskanie v pozadí je pre novinára lákadlom. Po dorazení do mesta však zisťuje, že nie je všetko v úplnom poriadku, navyše nachádza tajomnú ženu, ktorá mu telefonovala, mŕtvu. Hrdinka Ellen nemala najlepšie detstvo. Matka ju opustila veľmi skoro a dospievanie ju naučilo jediný spôsob ako utekať od všedných i nevšedných problémov: snívať. Týmto spôsobom sa začala uzatvárať pred svetom dospelých a potešenie jej robili menšie deti. Na život si preto zarába rôznych ľudových povestí a rozprávok, keď ju zrazu zastihne dopis od jej stratenej matky, ktorý ju posiela do mestečka Doolin.

Zápletka je rozhodne zaujímavá a je vidno, že máme pred sebou typicky japonskú hru, ktorá si zakladá na precízne a zaujímavo podanom príbehu, ktorý následne rozvíja a núti hráča občas sa trochu zamyslieť. Je samozrejmé, že na výber máte oba charaktery, pričom hrania za Keatsa a Ellen bude rozdielne, takže pre pochopenie celého deja a vysvetlenia všetkých maličkostí si s radosťou hru spustíte znovu. Z obrázkov sa toho síce mnoho vyčítať nedá, ale už teraz vieme, že na preskúmanie nás čaká celkovo sedem diametrálne odlišných svetov z fantázie tvorcov. Folklore sa chystá pre PS3 a dátum vydania zatiaľ nebol bližšie špecifikovaný.

Zdroj: PR