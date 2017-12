PhotoWipe: odstráňte z fotografií rušivé prvky

Pri fotografovaní zväčša nemáte možnosť zbaviť sa prekážok – niekde vám vstúpia do cesty káble a antény, inde to môžu byť mreže, pletivá či iné bariéry. Ak potrebujete fotografiu na blog či do e-mailu, nemusíte mrhať časom pri retušovaní – existuje softvé

18. máj 2007 o 10:40 Milan Gigel

, ktorý si s tým poradí. PhotoWipe nie je dokonalý a nedokáže ani zázraky. Je však jednoducho ovládateľný a dokáže ušetriť mnoho času. Ak upravujete fotografiu v plnom rozlíšení, ktorú neskôr zmenšíte, zásah do snímky nemusí byť vôbec viditeľný. Pri zmenšovaní obrázku sa jemné defekty stratia a kompresia prekryje to, čo na veľkej fotografii vyzeralo nepekne a nedokonale. Bezplatný softvér sa snaží na označených plochách rekonštruovať obraz podľa toho, čo sa nachádza v ich bezprostrednom okolí. S veľkým úspechom si poradí s rovnomerne vyfarbenými plochami bez jemných detailov, problémom nie sú ani pleťovky, zeleň či obloha. Vašou úlohou je pomocou „štetca" vytvoriť kryciu masku tam, kde chcete rekonštruovať obraz skrytý za prekážkou. Keďže okrem štetcov sú dostupné i rôzne režimy kreslenia čiar a guma, tvorba masky je hračkou. Počas úprav sa môžete nepretržite prepínať medzi maskou a náhľadom, takže s citlivejším prístupom pochodíte i pri snímkach s menším rozlíšením. Dostupnosť: http://www.hanovsolutions.com/?prod=PhotoWipe