Magic Speed: zrýchlite beh svojho počítača

Ak sa vo Windows pri používaní nahromadí neporiadok, systém prestáva byť svižný a veci ktoré trvali zlomok sekundy zaberú viac času ako nám je milé. Existuje však nenáročný nástroj, ktorý pomôže pri upratovaní.

19. máj 2007 o 10:10 Milan Gigel

Magic Speed je určený pre používateľov, ktorí s údržbou operačného systému skúsenosti nemajú. Preskúma základné nedostatky a upraví nastavenia tak, aby ste sa zbavili nadbytočností. Mesačná priebežná údržba uvoľní nielen operačnú pamäť, ale zrýchli štart a zbaví vás nevítaných návštevníkov. Výhodou je, že softvér ponúka automatiku – plánovač úloh zabezpečí pravidelné týždenné či mesačné spúšťanie.

V prvom kroku prebieha inšpekcia softvérov spúšťaných automaticky pri boote operačného systému. Automaticky sú zablokované špiónske softvéry, manuálne môžete odstrániť nástroje, ktoré nepoužívate. Druhý krok preverí systémové registre a bezpečne z nich odstráni položky, ktoré sú chybné, alebo nepoužívané. Po odinštalovaní softvérov neraz zostáva v registroch neporiadok, ktorý už nik nepotrebujete. Objemné registre spomaľujú systém viac, ako by ste si mysleli. V ďalšej fáze prídu na rad služby operačného systému a šestica nastavení dokáže napomôcť vyššej stabilite systému.

Zvyšok je zameraný na dostupnosť operačnej pamäti. Magic Speed sa vie postarať o to, aby boli nepoužívané moduly odsunuté do swapu a systém bežal rýchlejšie. Ak máte málo operačnej pamäti, rýchlejšiu odozvu systému pocítite, ak jej máte naopak dosť, jej obsah bude konzistentnejší a môžete zaistiť, aby kľúčové knižnice boli neustále v RAM bez ohľadu na to, či ju zaplníte alebo nie.

Jediným nedostatkom je chýbajúca lokalizácia. I napriek tomuto defektu je však používateľské prostredie prehľadné a šikovne navrhnutý sprievodca zaistí s použitím predvolieb dobré výsledky.

Dostupnosť: http://www.smartpctools.com/magic_speed/index1.html