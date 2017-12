Compuware predstavuje Changepoint Supply and Demand Accelerator a službu Rapid Path

Spoločnosť Compuware rozširuje svoje riešenie Changepoint o nové sady nástrojov, ktoré pomáhajú implementovať správu IT v určenom termíne pri známych nákladoch. Compuware Changepoint Supply and Demand Accelerator a implementačná služba Rapid Path umožňujú

21. máj 2007 o 18:00 (compuware)

IT firmám rýchlo naplniť ich základný cieľ: zvýšiť pridanú hodnotu prostredníctvom efektívnej správy ponuky a dopytu v IT.

Changepoint Supply and Demand Accelerator sa stáva východným bodom pre nasadenie správy IT. Obsahuje preddefinované obchodné metriky, automatizáciu procesov, šablóny a výkazy, ktoré vychádzajú z najlepších firemných postupov a priemyslových štandardov, ako je napr. Project Management Body of Knowledge (PMBOK). Accelerator vedie IT firmy definovanou a realistickou cestou smerom k obchodne orientovanej správe IT.

Služba Rapid Path ponúka úvodnú implementáciu riešenia Changepoint a využíva všetky výhody produktu Changepoint Supply and Demand Accelerator. S pomocou priradeného konzultanta a odborne vedenej prípravy zákazníka umožňuje Rapid Path zahájiť správu IT vo firme v priebehu 30 dní.

Compuware Changepoint je obchodne orientované riešenie správy IT a je jediné na trhu, ktoré obsahuje najlepšie postupy pre správu tak dopytu ako aj ponuky IT. Predstavené rozšírenia stavajú na rozsiahlych skúsenostiach spoločnosti Compuware a obsahujú najlepšie postupy získané v oblasti nasadzovania riešenia pre správu IT u širokého spektra zákazníkov.