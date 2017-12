Sherlock Holmes: Procitnutí - vezmite lupu a ideme na to!

Chcete sa ponoriť do hustých hmiel Londýna? Pátrať po tajomstvách mýtického kultu Cthulhu? Tak to je len kvapka toho, čo zažijete v postave presláveného detektíva Sherlocka Holmesa v rovnomennej hre s podtitulom The Awakened.

17. máj 2007 o 14:13 Ján Cibulka

Najväčšou zmenou, na ktorú sa autori odvážne podujali, je prechod do tretieho rozmeru. Pravdepodobne sa nám snažili naservírovať nový zážitok zo Sherlockových dobrodružstiev. Otázne je, či to bola dobrá voľba. Dáva im to viac voľnosti v tvorbe virtuálneho sveta, avšak hrateľnosť klasických adventúr úmerne klesá. Je tiež pravdou, že napätie sa im podarilo vytvoriť vskutku výborne. Na 3D svet sa pozeráme očami hlavných hrdinov z pohľadu prvej osoby, čo nám umožňuje intenzívnejšie sa vžiť do príbehu.

GRAFIKA 6 / 10



V kontraste s týmito nedostatkami ohurujú atmosférické lokácie každého druhu od klasicky ponurého Londýna až po močiare hemžiace sa kadejakou chamraďou kdesi na druhom konci sveta. Občasným problémom pri rozsiahlych scenériách je nedostatok predmetov, ktoré by vyplnili priestor. Rovnako trpia aj nedostatkom pohybu, resp. aktívnych a pre skúmanie zaujímavých miest.

INTERFACE 7 / 10

Inventáru je máločo vytknúť, svojou funkcionalitou sa výrazne podobá všetkým ostatným zo svojho žánru. Menšou nadstavbou je zápisník, do ktorého sa ukladá mnoho dôležitých údajov, na ktoré počas hry narazíte. Zaznamenávajú sa sem rozhovory, niektoré Holmesove dedukcie a všetky dokumenty. Veru, v hre je toho naozaj dosť, čo stojí za prečítanie. Tajomné listiny, záhadné dokumenty a podobné papierové záležitosti volajú po dôslednom preskúmaní.

HRATEĽNOSŤ 7 / 10

Počas príbehu striedavo ovládate postavu Holmesa a Watsona a každý z nich má svoje charakteristické úlohy, ktorým sa venuje (Watson vypočúva svedkov, zbiera informácie a Holmes analyzuje stopy a hľadá dôkazy). Už z minulých dielov sme si zvykli, že každá kapitola je zakončená testom, ktorým si Holmes overuje, či držíte krok s jeho dedukciami.

Ak je potrebné prechádzať určité lokácie viac krát, uľahčí nám to možnosť zrýchlenej chôdze. Dokonca je v hre možné sa aj skrčiť, čo je pre adventúru skutočne netypické, a to aj z toho pohľadu, že naopak skákať nemožno. Pre urýchlenie pohybu hra obsahuje aj mapku, ktorá ponúka hlavné destinácie čierne na bielom a po zvolení vás na požadované mieste pekne krásne prenesie. Odpadá teda nudné prechádzanie tými istými scénami, ktoré majú tvorcovia adventúr od nepamäti v obľube.

MULTIPLAYER

Hra multiplayer neobsahuje.

ZVUKY 8 / 10

Čo sa týka zvukov, nestretneme sa s ničím novým, čo poznáme zo zástupov podobných hier. Sem-tam by mohli mať autori viac fantázie a spestriť repertoár. Ale ak nie na zvukoch, tak na dabingu sa autori naozaj blysli. Zapožičané hlasy hercov sú ako stvorené pre stvárnené postavy a herecký výkon je vynikajúci. Vzhľadom na to, že navštívime polovicu sveta, stretneme sa s množstvom prízvukov, intonácií a väčšina je krásne vyjadrená hlasom. Opäť by sa dala vytknúť malá variabilita tuctových fráz, ktorými Holmes či Watson komentujú bežné veci stále dookola, ale nemusíme na všetkom hľadať chyby.

HUDBA 6 / 10



NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 7 / 10

V tejto hre vás čakajú klasické adventurné prvky, ako je kombinácia predmetov, raz za čas nejaké tie puzzle a podobne.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 7,0 / 10

Séria Sherlock Holmes od Frogwares sa pomalými krôčikmi stále posúva dopredu. Tento diel prináša doteraz najviac inovácií, najmä čo sa týka tretieho rozmeru a vecí s ním súvisiacich. Nie je to však sto percentná senzácia, než by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Ako som to rozobral vyššie, tento krok prináša aj mnoho komplikácií a problémov, na ktorých by mali autori do ďalšieho dielu zapracovať. Ak však máte chuť na skvelú mýtickú atmosféru a k tomu je ešte nebodaj Sherlock Holmes vaším obľúbencom, zabavíte sa, navyše ju u nás dostanete kúpiť v kvalitnej českej lokalizácii.