V koži Sparťanov

Z titulku by sa mohlo zdať, že sa na nás chystá virtuálne spracovanie aktuálneho filmu 300. Také horúce to však nebude, to sa iba šikovní autori novej stratégie Ancient Wars: Sparta snažia trocha zviesť na momentálnej popularite antiky.

16. máj 2007 o 0:00 Michal Gardian

Písmo: A - | A + 0 0 Hra vás neposadí iba do role Sparťanov, ale aj Peržanov a Egypťanov. Úlohy sa v rámci dosť plytkého, ale stráviteľného príbehu vzájomne prelínajú a tvoria celkom zaujímavý mix klasických prvkov real-time stratégií, ale aj akčnejšej a priamočiarej taktiky. Misie za statočných Sparťanov sú o legendárnom boji malých skupiniek pod vedením kráľa Leonidasa a budovanie základní a tréning armád prídu na rad až neskôr a najmä za iné národy. Žiaľ, s nimi sa vytratí aj príjemná sviežosť hry, ale nejde o nič tragické. Aj v strategickejšie založených misiách však nájdete zaujímavé prvky. Budujete mestá, v ktorých celkom logicky záleží najmä na dobre vybudovaných opevneniach. Robotníci ťažia suroviny a zásobujú armádu potravinami, bez ktorých sa bojaschopnosť znižuje. Do armády nevytvárate špecifických vojakov, ale vytrénovaným rekrútom určujete, aké zbrane budú používať alebo či budú jazdiť na koni. Bojová technika aj ručné zbrane sa dajú zbierať na bojisku po padnutých nepriateľoch – škoda len trocha nepohodlného ovládania týchto činností. Vydarila sa aj umelá inteligencia a hoci sa do hry postupne vkradne stereotyp, neohraný námet a perspektívna hra pre viacerých hráčov vás zabavia na dlho. Grafika síce netrhá „rekordy“, ale svoj účel plní uspokojivo. Zaujímavo pôsobí jej schopnosť simulovať fyzikálne efekty deštrukcií a postupného ničenia budov. Klasickej chybe moderných 3D stratégií – nedostatočného minimálneho zoomu – sa, žiaľ, Sparta nevyhla. Hudobne aj zvukovo sa hra tiež drží nad priemerom a atmosféru nenarušujú žiadne amatérske kreácie. Ancient Wars: Sparta je sympatická a do istej miery aj inovatívna stratégia zo zaujímavými „kulisami“. Nepadáme z nej do kolien, ale zabaví slušne a sympatie udržuje aj priateľská cena. www.playlogicgames.com/games/sparta.php Viac o počítačových hrách nájdete na hry.sme.sk.