Únia sa dohodla na lacnejšom roamingu

Európsky parlament, Európska komisia a nemecké predsedníctvo sa dohodli na tom, že v prvom roku bude stáť minúta odchádzajúceho hovoru 16,45 koruny.

15. máj 2007 o 16:24 Ivan Kahanec, (tasr, reuters, ik)

Európsky parlament, Európska komisia a nemecké predsedníctvo, zastupujúce členské krajiny Európskej únie, sa v utorok dohodli na predbežnom kompromisnom návrhu na zníženie cien za roamingové hovory.

Kompromisný návrh predpokladá ceny v prvom roku 49 eurocentov za minútu odchádzajúceho hovoru (16,45 koruny) a 24 eurocentov za minútu prichádzajúceho hovoru (8,06 koruny). V druhom roku majú tieto ceny klesnúť na 46 resp. 22 eurocentov a v treťom na 43 (14,44 koruny) resp. 19 eurocentov (6,38 koruny). O návrhu bude na budúci týždeň hlasovať europarlament a 7. júna sa ním budú zaoberať členské krajiny.

Všetci mobilní operátori budú musieť podľa návrhu informovať svojich zákazníkov o cenách roamingových hovorov v rámci terajšej tarifikácie, ako aj o nových sadzbách, ktoré nesmú prevýšiť stanovený strop garantovaný tzv. eurotarifou. Zákazníci budú mať následne 3 mesiace na to, aby sa rozhodli, či si chcú ponechať svoju súčasnú tarifikáciu, alebo chcú prejsť na eurotarifu. Ak počas tohto obdobia neoznámia svojmu operátorovi svoje rozhodnutie, zákazníci so štandardnou zmluvou (t.j. bez špeciálnych roamingových taríf) prejdú automaticky na eurotarifu, zatiaľ čo zákazníci, ktorých zmluva už zahŕňa osobitné podmienky pre roamingové hovory, zostanú automaticky pri svojej pôvodnej zmluve.

Podľa agentúry Reuters má regulácia po troch rokoch skončiť. "Po troch rokoch táto dohoda skončí," povedal Paul Rübig.

Podarilo sa tak vyriešiť dlhotrvajúci spor medzi inštitúciami, ktorý viedol k odkladu hlasovania o návrhu v pléne, naplánovanom pôvodne na 10. mája. Europarlament pôvodne navrhoval ceny 45 eurocentov za odchádzajúci roamingový hovor a 20 eurocentov za prichádzajúci hovor, zatiaľ čo nemecké predsedníctvo navrhovalo 60 resp. 30 eurocentov. Poslanec europarlamentu a predkladateľ správy o roamingu Paul Rübig minulý týždeň varoval, že utorok 15. mája je poslednou šancou na dosiahnutie dohody, ak sa majú nové ceny za roaming zaviesť od leta.

Telekomunikačná skupina GSMA chcela, aby bola maximálna cena za odchádzajúci hovor stanovená minimálne na 65 eurocentov a cena za minútu prichádzajúceho hovoru na 35 eurocentov aby mohli operátori súťažiť o klientov.

Stále nie je jasné, či budú klienti automaticky volať za regulované ceny, alebo budú musieť o to požiadať svojich operátorov. Členské štáty a firmy chcú, aby o nižšie ceny museli klienti požiadať. Socialisti, druhý najväčší blok europarlamentu, tvrdí, že by sa nenaplnili ciele regulácie, keďže by ľudia nemuseli vedieť o nižších cenách alebo by bolo problematické na nižšie ceny prejsť.

Socialisti aj eurokomisia chcú, aby mohli klienti operátorov automaticky volať za regulované ceny. Tým by sa im mali znížiť poplatky za telefonovanie v zahraničí o 70 percent.

Aj keď túto dohodu akceptuje europarlament a členské štáty, je nepravdepodobné, aby klienti mobilných operátorov telefonovali za nižšie ceny už pred koncom tohto leta.