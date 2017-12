Slovak Telekom chce odškodné

Ministerstvo práce predčasne vypovedalo časť služby od spoločnosti Slovak Telekom. Rezort tvrdí, že aj napriek zmluvnej pokute získa.

15. máj 2007 o 0:00 Ivan Kahanec, (ik)

BRATISLAVA. Ministerstvo práce predčasne k 1. júnu 2007 vypovedalo takmer stovku z 278 pripojení do dátovej siete. Tzv. siete SocNet 1 a 2 slúžili na komunikáciu medzi úradmi práce. Novým dodávateľom dátovej siete bude spoločnosť SWAN, ktorá vyhrala nový tender.

Dôvodom na vypovedanie časti pripojení od Telekomu a podpisu novej zmluvy bolo podľa rezortu šetrenie nákladov: „Ministerstvo ušetrilo 15 miliónov korún,“ povedala hovorkyňa ministerstva práce Alexandra Gogová.

Spoločnosť Slovak Telekom si bude nárokovať od ministerstva sankcie za vypovedanú časť služby vo výške zhruba 7,3 milióna korún. Časť pripojení mali úrady využívať podľa zmluvy do decembra 2007 a časť do konca mája 2010. Telekom o výške kontraktu nechce hovoriť. „Suma za pripojenia ministerstva do dátovej siete je vecou obchodného tajomstva,“ povedala hovorkyňa Telekomu Jana Burdová.

Gogová vylúčila, že by mohlo dôjsť k oneskoreniu vyplácania sociálnych dávok či príspevkov. „Prechod rezortu na našu sieť stihneme v termíne,“ povedal Martin Holák z firmy SWAN.