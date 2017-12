DOPLNENÉ: MobilKom spustil v Česku prevádzku mobilnej siete U:fon

Spoločnosť MobilKom spustila v pondelok skúšobnú prevádzku siete štvrtého mobilného operátora v Českej republike pod názvom U:fon.

14. máj 2007 o 13:55 Ivan Kahanec, (ik)

V Česku od včera pôsobí štvrtý mobilný operátor U:fon spoločnosti MobilKom. Jej materskou firmou je investičná skupina Penta. „Spustili sme pilotnú komerčnú prevádzku a predaj našich služieb,“ povedala hovorkyňa nového operátora Jana Studničková.

Nový operátor nebude používať štandard GSM ako ostatní operátori v Česku či na Slovensku, ale CDMA 2000. Telefóny, ktoré používajú klienti ostatných operátorov, nebudú v sieti U:fon fungovať.

U:fon plánuje do júla pokryť polovicu územia Česka a do konca roka by malo pokrytie dosiahnuť 90 percent.

Investície U:fonu v Česku by mali byť rádovo jednotky miliárd korún.

Penta pred časom hovorila o tom, že by chcela pôsobiť na telekomunikačných trhoch v rámci všetkých krajín V4. Na Slovensku však jedine ako virtuálny operátor bez vlastnej siete.