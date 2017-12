Posielať MMS je zo zahraničia lacnejšie

AVIZOVANÁ TÉMA: Pred cestou do zahraničia by si mali klienti mobilných operátorov naštudovať, za koľko budú zo svojej dovolenkovej destinácie telefonovať.

14. máj 2007

Pred cestou do zahraničia by si mali klienti mobilných operátorov naštudovať, za koľko budú zo svojej dovolenkovej destinácie telefonovať. Mali by si skontrolovať aj to, či nie je výhodnejšie posielať MMS správy namiesto SMS správ.

BRATISLAVA. Tlak Európskej komisie a europarlamentu na zníženie cien roamingových hovorov sa zrejme toto leto ešte neprejaví v nižších poplatkoch mobilných operátorov za telefonovanie zo zahraničia. Volať domov z dovolenky pri mori za 17 korún za minútu a prijímať hovory za 5 až 6 korún budú ­klienti v Európe možno o rok.

V súčasnosti si teda musia klienti slovenských operátorov pred cestou naštudovať cenník. Bez toho by sa im mohlo stať, že by zbytočne volali o dve, ale aj o 10 korún viac. Pred cestou do zahraničia si treba zrušiť presmerovanie hovoru do odkazovej schránky. Napríklad, ak má zákazník vypnutý telefón, zároveň nastavené presmerovanie hovoru do odkazovej schránky a niekto mu volá, hovor sa presmeruje a zákazník platí, akoby volal na Slovensko.

Hoci slovenskí operátori Orange aj T-Mobile tvrdia, že volať z rovnomennej siete v zahraničí je výhodnejšie, nemusí to tak byť vždy. Napríklad z Londýna si zavolá klient Orangeu lacnejšie, ak sa jeho telefón prihlási do siete britského T-Mobilu. Alebo ak volá klient T-Mobilu spoza rieky Moravy, lacnejšie ho to vyjde, ak bude jeho telefón prihlásený do siete Vodafone.

Operátori zvýhodňujú roaming aj za poplatok

Operátori v snahe nalákať zákazníkov na využívanie telefonovania v zahraničí vytvorili špeciálne roamingové balíky a služby. T-Mobile ponúka napríklad tzv. svetový roaming. Jeho výhodou je, že ak sa v zahraničí prihlási klient do siete T-Mobile, volá určite lacnejšie, ako keby sa prihlásil do inej zahraničnej siete. Nevýhodou tejto služby je však to, že volanie v niektorých krajinách, kde skupina T-Mobile nepôsobí, je drahšie, ako pri základnom medzinárodnom roamingu.

Orange zatiaľ podobnú službu nepredstavil, ale stavil na roamingové balíčky. Zákazník musí za ich používanie platiť mesačný poplatok a za to získa lacnejšie telefonovanie zo zahraničia. V súčasnosti ponúka Orange službu Európsky roaming, pri ktorej klient volá za mesačný poplatok 356 korún o štvrtinu lacnejšie zo zahraničia. Klient teda musí zo zahraničia pretelefonovať viac ako 1400 korún, aby sa mu služba oplatila.

Podobnú zvýhodnenú službu ponúka aj T-Mobile pod názvom Smart Roaming. Za rovnaký mesačný poplatok môže klient telefonovať zo sietí T-Mobile v zahraničí za 17,73 koruny za minútu hovoru. Veľkou výhodou je, že prijímané hovory sú zadarmo.

Tohtoročnú sezónnu ponuku zvýhodnených roamingových balíkov ešte operátori nepredstavili. Pri debate o regulácii roamingu zo strany eurokomisie však sľubujú, že telefonovanie z dovoleniek zvýhodnia už tento rok.

SMS, MMS alebo volať

Hoci je na Slovensku pravidlom, že krátka textová správa SMS je podstatne výhodnejšia ako správa s obrázkom MMS, v zahraničí to tak nie je. Cenové rozdiely totiž nie sú veľké a v niektorých prípadoch je dokonca MMS správa lacnejšia ako SMS.

Výhodou MMS správy je, že sa do nej dá vložiť fotografia z dovolenky, krátke video alebo nahrávka. Okrem toho sa do nej vojde niekoľkonásobne viac textu. MMS správa teda môže v niektorých prípadoch nahradiť aj telefonát.

Kto chce posielať MMS správy, musí ich mať aktivované a nastavené. To sa dá na predajnom mieste alebo cez infolinku operátora. Klienti Orangeu môžu telefonovať na skrátené číslo 905 a zákazníci T–Mobilu na číslo 12345.

Pri prezeraní cenníka roamingových partnerov v zahraničí si treba všimnúť aj to, či si operátor neúčtuje jednorazový poplatok za spojenie hovoru. Ten zvykne byť pri telefonovaní na Slovensko aj viac ako 15 korún. Takýto poplatok sa platí pri telefonovaní napríklad z Francúzska, Španielska či z Talianska.

Nováčik na trhu, Telefónica O2, zatiaľ ponúka roaming len v susednom Česku. Roaming zrejme rozšíri až spolu s predstavením paušálnej ponuky, teda do konca júna.





Čo treba spraviť pred cestou Aktivovať si roaming

v predajni, cez internet, na infolinke Preštudovať si cenník

v predajni, cez internet Nastaviť mobilný telefón

klient by si mal nastaviť manuálny výber mobilnej siete. Výber siete môže ušetriť niekoľko korún pri každej pretelefonovanej minúte alebo poslanej SMS správe,

klient by mal mať aktivované a v mobilnom telefóne nastavené MMS správy. Zväčša je výhodnejšie posielať MMS namiesto SMS,

klient by si mal zrušiť presmerovanie do odkazovej schránky. Toto presmerovanie by ho stálo rovnako, akoby telefonoval do SR. Ako telefonovať na dovolenke v menu telefónu si treba vybrať sieť najlacnejšieho mobilného operátora v krajine,

telefonovanie v slabej prevádzke je v niektorých krajinách výhodnejšie. Slabú prevádzku však nemusia mať v takom čase, ako ju majú slovenskí operátori,

telefonáty sú spravidla účtované po minútach a nie po sekundách ako na Slovensku,

telefonovanie zo zahraničia do zahraničia účtujú operátori ako telefonovanie na Slovensko. Ten, kto hovor prijíma, taktiež platí,

platí sa aj za prijímaný hovor,

videohovor je spravidla drahší, ako klasický telefonát,

za príjem SMS správ sa v zahraničí neplatí,

zväčša sa neplatí ani za príjem MMS správ,

čísla treba zadávať v medzinárodnom tvare, čísla do SR musia byť v tvare +4219xxyyyyyy.

Ktorého operátora si vybrať na dovolenke



Som klientom Orange Slovensko

krajina operátor volanie domov volanie v krajine spojovací poplatok**** príjem hovoru SMS MMS* Bulharsko Vivatel 46,16 17,67 0,00 28,44 12,97 10,71/15,47 Česko Vodafone 27,60 7,35/22,07** 0 28,44 10,59 10,71/15,47 Egypt Vodafone 90,74 22,68 0,00 28,44 12,97 10,71/15,47 Francúzsko Orange FR 28,36 28,36 15,47/15,47 28,44 11,78 10,71/15,47 Grécko Vodafone 30,94 17,02 0,00 28,44 11,78 10,71/15,47 Chorvátsko T-Mobile HR 47,10 34,19 0,00 28,44 11,78 10,71/15,47 Maďarsko Vodafone 30,52 13,69/15,16** 0,00 28,44 10,59 10,71/15,47 Španielsko Telefonica 40,21 27,85 6,19/17,53 28,44 12,97 10,71/15,47 Taliansko Vodafone 23,30 18,22 6,13/18,37 28,44 11,78 10,71/15,47 Turecko Turkcell 48,47 23,21 0,00 28,44 11,78 10,71/15,47 V. Británia T-Mobile UK 45,65 11,41/15,22** 0,00 28,44 11,78 10,71/15,47

Som klientom T-Mobile Slovensko





krajina operátor volanie domov volanie v krajine spojovací poplatok**** príjem hovoru*** SMS MMS Služba Bulharsko Vivatel 49,17 18,83 0,00 29,75/23,8 11,25 11,78 Medzinárodný roaming Česko T-Mobile CR 23,80 23,80 0,00 19,04 8,33 11,78 Svetový roaming Egypt Vodafone 101,05 25,26 0,00 77,35/71,4 12,63 11,78 Medzinárodný roaming Francúzsko Bouygues 51,06 31,81 0,00 29,75/23,8 8,23 11,78 Medzinárodný roaming Grécko Vodafone 32,95 18,12 0,00 29,75/23,8 8,78 (4,39 Q-Telecom) 11,78 Medzinárodný roaming Chorvátsko T-Mobile HR 29,75 29,75 0,00 23,80 10,71 11,78 Svetový roaming Maďarsko T-Mobile HU 29,75 29,75 0,00 23,80 10,71 11,78 Svetový roaming Španielsko Orange 49,50 26,74 6,60/20,63 29,75/23,8 11,53 11,78 Medzinárodný roaming Taliansko Vodafone 24,82 19,40 6,52/0,00 29,75/23,8 9,89 11,78 Medzinárodný roaming Turecko Vodafone 49,42 27,10 0,00 29,75/23,8 9,34 11,78 Medzinárodný roaming V. Británia T-Mobile UK 29,75 29,75 0,00 23,80 10,71 11,78 Svetový roaming

Poznámka: V tabuľke sú uvedené ceny s DPH najlacnejšieho z operátorov, ktorí v krajine pôsobia. Ide o poplatky v silnej prevádzke, ak nie je uvedené inak.



* MMS odoslaná do siete Orange/do iných sietí.

** Volanie v rámci krajiny do siete, v ktorej je klient prihlásený/volanie do inej siete v rámci navštívenej krajiny.

*** Príjem hovoru v silnej/slabej prevádzke. Ak je uvedená len jedna suma, platí celý deň.

**** Poplatok za spojenie hovoru v rámci krajiny/ medzinárodného. Zdroj: operátori