Sony Ericsson K610i: videotelefonovanie pre masy

Sony Ericsson K610i je telefón, ktorý veľa nestojí a ponúka videotelefonovanie, hudobný prehrávač a 2 Mpix fotoaparát v jednom.

11. máj 2007 o 11:42 Ivan Kahanec, Ivan Kahanec - SME

Akciová cenová ponuka operátorov, ale aj obchodníkov je lákavá. Aký je to teda telefón? MOBIL.SME.SK sa na neho pozrel bližšie.

Dizajn a klávesnica

Sony Ericsson K610i je telefón klasickej konštrukcie a jeho rozmery sú 102 x 45 x 17 milimetrov a jeho hmotnosť je 92 gramov. Ide teda o telefón, ktorý akurát padne do ruky, ale nie je príliš ľahký, aby sa stratil vo vrecku nohavíc. Vzhľad telefónu je adekvátny jeho cene, na pohľad nepôsobí ani príliš lacno, ani príliš draho.

Na prednej strane je umiestnený displej, väčšina ovládacích prvkov, reproduktor a kamera pre videotelefonovanie. Na pravej strane je dvojica tlačidiel na ovládanie hlasitosti hovoru a spúšť fotoaparátu, na opačnej strane je zase tlačidlo na ovládanie hudobného prehrávača. Vzadu je umiestnený nechránený objektív fotoaparátu so zrkadielkom, krytý konektor pre externú anténu a reproduktor na prehrávanie zvonení a na hlasitý odposluch. Na spodnej strane je tradične systémový konektor a na hornej je tlačidlo na zapnutie a vypnutie telefónu a dióda, ktorá signalizuje iba to, či je telefón zapnutý.

Klávesnica telefónu je dobre spracovaná. Má optimálnu tuhosť aj zdvih. Klávesy nie sú príliš veľké, no aj napriek tomu sa na nich dobre píše. Je to aj vďaka tomu, že sú medzi klávesmi dostatočné medzery. Pri ovládacích prvkoch nám vadilo len to, že sme občas namiesto kontextového tlačidla stlačili tlačidlo na spustenie domovskej stránky alebo tlačidlo na prístup k obľúbeným položkám. V niektorých verziách firmvérov slúžia tieto tlačidlá na prijatie a odmietnutie hovoru. Bočné tlačidlá na ovládanie hlasitosti alebo hudobného prehrávača sa pomerne ťažko nahmatávajú.

Displej

Displej telefónu je vzhľadom na celkovú cenu pomerne slušný. Jeho rozlíšenie je 176 x 220 bodov a zobrazí 262-tisíc farieb. Displej je aktívny TFT. Uhlopriečka displeja je 4,8 centimetra. S čitateľnosťou displeja sme nemali žiaden problém ani na prudkom slnku. Farby zobrazuje verne.

Ovládanie

Hlavným ovládacím prvkom K610i je štvorsmerné tlačidlo s potvrdzovaním v strede. Po jeho bokoch sú kontextové klávesy, tlačidlo „o úroveň späť“ a tlačidlo na vymazávanie „c“. Tieto tlačidlá sú po dvoch spojené, čo však pri používaní vôbec neprekáža. V ich strede na vonkajšej strane sú tlačidlo na spustenie domovskej stránky webového prehliadača a tlačidlo na prístup k obľúbeným položkám.

Menu a operačný systém telefónu

Operačný systém telefónu je uzatvorený. Na testovanie sme mali k dispozícii štandardnú verziu aj verziu firmvéru pre operátora Orange. Rozdiely sú minimálne. Okrem iného usporiadania ikon v hlavnom menu nie je vo firmvéri pre Orange napríklad možnosť zvoliť si, či sa má telefón prihlasovať aj do 3G siete, alebo len do GSM.

Hlavné menu tvorí matica troch ikon v štyroch radoch. Názov ikon sa zobrazuje v hornom riadku. Iný spôsob zobrazenia hlavného menu ako matice v telefóne nie je. Ďalšie submenu sú textové s ikonou v každom riadku. Ikony v originálnom firmvéri sú animované, vo firmvéri pre Orange sa len zmenia ale neanimujú sa. Menu je rýchle. Pomalšie reaguje len pre vychádzaní z menu keď je nastavený ako tapeta objemný animovaný GIF.

K dispozícii je aj menu obľúbených položiek, ktoré sa spustí stlačením špeciálneho tlačidla. V tomto menu je okrem obľúbených funkcií aj zoznam záložiek webového prehliadača, zoznam spustených aplikácií a zoznam nových udalostí. V ňom sú vypísané napríklad nové správy, zmeškané hovory či zmeškané budíky.

V pohotovostnom režime sa zobrazuje stavový riadok, kde sa zobrazuje sila signálu, stav batérie, stav bluetooth, prítomnosť siete 3G a zvolený profil. Okrem toho sa v pohotovostnom stave zobrazuje dátum, budík a čas. Ten sa môže zobrazovať buď malý alebo veľký. Na pohotovostnej obrazovke sa môže zobrazovať aj jedna z uložených poznámok. Ako tapeta môže byť spustená Java aplikácia.

Funkcie

Sony Ericsson K610i ponúka štandardnú funkčnú výbavu. Má päť budíkov, z ktorých každý môže mať vlastnú melódiu, názov a môže sa opakovať vo zvolené dni. Napríklad si môže používateľ nastaviť budík s opakovaním na pondelok až piatok a nemusí ho na víkend vypínať, aby ho nebudil tak, ako do práce. Okrem toho má prepracovaný kalendár, úlohy, poznámky, časovač, stopky, kalkulačky, konvertor a zoznam kódov. V ňom si môže používateľ ukladať pod heslom napríklad PIN kódy alebo heslá. Telefón možno synchronizovať s počítačom aj so vzdialeným serverom. Vo výbave je aj nahrávanie a diaľkové ovládanie počítača cez bluetooth rozhranie HID. Ním sa dá ovládať pohyb myši, niektoré základné programy a prezentácie. Telefón ponúka aj videohovory.

Telefónny adresár

Do telefónneho adresára vojde 1000 kontaktov a 2500 čísel. Telefón totiž zobrazuje maximálny a využitý počet kontaktov aj telefónnych čísel. Ku každému kontaktu možno priradiť množstvo údajov ako telefónne čísla, e-mail, dátum narodenia, adresa, melódiu, obrázok a podobne. Ako vyzváňacia melódia môže byť aj nahrané video. Vtedy sa namiesto melódie prehráva zvuk z videa, ktorý možno pridať vo vstavanom programe VideoDJ. Vo firmvéri, ktorý mal testovaný telefón, však bola chyba. Ak mal totiž kontakt priradené ako vyzváňaciu melódiu video, tak vibrovanie neskončilo ani keď volajúci zložil a v telefóne ostal neprijatý hovor. Vibrovanie sa vyplo až keď sme otvorili zoznam neprijatých hovorov.

Kontakty v telefóne a na SIM karte sa zobrazujú osobitne. Kontakty sa dajú zoraďovať podľa krstného mena aj podľa priezviska a celý adresár sa dá zálohovať na pamäťovú kartu.

Pri vyhľadávaní stačí zadávať postupne písmená mena. Spolu možno zadať až 10 písmen. Kurzor skáče počas zadávania písmen postupne ako nachádza zodpovedajúce kontakty.

Správy

Sony Ericsson K610i dokáže posielať SMS, MMS a e-mailové správy. Okrem toho je na výber aj tzv. Hlasová správa. Ide vlastne o MMS správu, do ktorej sa uloží zvuková nahrávka.

Pri písaní SMS správy sa nezobrazuje odpočítavanie písmen. To sa zobrazí len na konci, keď už ostáva len 20 znakov. Telefón zobrazí aj informáciu o tom, že text bude rozdelený do viacerých správ. Pri písaní sa zobrazuje 6 riadkov textu. Pomerne dobre je spravený slovník prediktívneho písania T9. Okrem dopĺňania aktuálne písaného slova dokáže podľa predtým písaných textov navrhovať ďalšie slová. Napríklad pri opakovanom písaní textu „Pridem az neskoro. Necakaj ma.“ Stačí stlačiť klávesy 7, 7, 4, 3, 6 a # a potom už len šípku doprava. Prípadne si vybrať z viacerých slov, ak používateľ písal viac textov začínajúcich napríklad na slovo „Pridem“.

Pri tvorbe MMS správ sa najprv zobrazí pole pre text. Ostatné prvky ako video, fotka či nahrávka, sa dajú vkladať cez menu ikoniek na spodnej časti displeja. V tomto menu je aj ikona pre prehranie pripravenej MMS správy.

V menu správ je aj čítačka RSS kanálov. Je urobená prehľadne a dá sa do nej pridať niekoľko kanálov, ktoré sa môžu automaticky vo vopred nastavených intervaloch aktualizovať.

Multimédia

V telefóne je vstavaný hudobný prehrávač, ktorý však neponúka toľko možností, ako telefóny zo série walkman. Prehrá súbory typu MP3, AAC a e-AAC+. Prehrávač ponúka triedenie skladieb iba podľa interpreta a názvu. Vie pracovať s playlistami. Nastaviť sa dá opakovanie skladieb a náhodné prehrávanie. K dispozícii sú štyri prednastavené ekvalizéry – Normal, Bass, Voice, Treble boost. Dajú sa však manuálne nastavovať – meniť sa dá sila piatich častí frekvenčného spektra. Zvuk možno „vylepšiť“ funkciou Stereo widening, teda rozšírenia sterea. Telefón má však stále len jeden reproduktor, takže túto funkciu možno využiť len pri prehrávaní cez slúchadlá.

V telefóne je aj prehrávač videa 3GP. Dokáže prehrávať aj streamované video, napríkad vysielanie televízie. Okrem toho sú k dispozícii aplikácie na úpravu fotografií (PhotoDJ), videí (VideoDJ) a na tvorbu zvonení (MusicDJ).

V telefóne chýba FM rádio.

Java

Telefón podporuje Javu vo verzii MIDP 2.0.

Dáta

Na prenos dát slúži v telefóne podpora GPRS a UMTS. Maximálna rýchlosť prenosu dát cez sieť mobilného operátora je teda 384 kilobitov za sekundu. Neospravedlniteľne chýba EDGE. Na prenos dát na kratšiu vzdialenosť poslúži pribalený USB kábel a bluetooth. Telefón sa po pripojení káblom môže tváriť ako USB mass storage alebo ako telefón, kedy ho možno synchronizovať napríklad s Outlookom. Trochu nevýhodou je, že počas pripojenia musí byť telefón vypnutý.

Pamäť

V telefóne je vnútorná pamäť s kapacitou 21 megabajtov. Tú možno rozšíriť kartami Memory Stick Micro (M2) až do jedného gigabajtu. Slot pre karty je umiestnený pod krytom batérie. Batériu však nie je nutné pri vyberaní karty vyberať.

Fotoaparát

Vstavaný fotoaparát v K610i bol pre nás sklamaním. Predpokladali sme totiž, že ak bolo automatické zaostrovanie v starších modeloch (napríklad W800i), bude j v K610i. Kvalita fotiek tým teda mierne trpí, no nie je to katastrofa a v prípade potreby nahradí aj klasický fotoaparát. Fotoaparát nemá ani blesk, či dosvecovaciu diódu.

Fotoaparát ponúka najvyššie rozlíšenie 2 megapixely (1600 x 1200 bodov). Okrem toho je k dispozícii rozlíšenie 1 Mpix a VGA. Pri fotení je na výber fotenie jedného obrázku, panorámy, fotenie s rámčekom alebo fotenie viacerých snímok naraz. Medzi možnosťami nechýba nočný režim, automatická spúšť, efekty (čiernobiely, negatív, sépia), vyváženie bielej a kvalita ukladania snímok. Používateľ si môže zvoliť aj miesto ukladania (pamäť telefónu alebo pamäťová karta) a zvuk uzávierky. K niektorým funkciám sa dá pristupovať aj stláčaním niektorých alfanumerických kláves. Pri fotení sa zobrazuje počet snímok, ktoré sa ešte vojdú do práve zvolenej pamäte.

Fotoaparát dokáže zachytávať aj video v rozlíšení 176 x 144 bodov. Pri nahrávaní sa dá vypnúť mikrofón a dajú sa využívať efekty ako pri fotení – sépia, negatív, čiernobiela. Pri snímaní videa vo vyššej kvalite obmedzuje dĺžku videa len voľná pamäť.

Batéria

V balení je batéria typu Li-Pol s kapaitou 900 mAh. Jej výdrž je 3 až 3 a pol dňa pri aktívnom používaní telefónu – posielanie SMS, častom telefonovaní, fotení niekoľkých záberov. Je teda porovnateľná s inými typmi telefónov. Jej aktuálny stav sa okrem pohotovostného displeja zobrazuje s presnosťou na percentá zobrazuje vo výpise stavu telefónu. K nemu sa dá dostať po stlačení jedného z tlačidiel na ovládanie hlasitosti slúchadla pri telefonáte.

Celkové hodnotenie

Celkovo je Sony Ericsson K610i telefón, ktorý prináša funkcionalitu sietí tretej generácie pre masy. Podobne ako to bolo v prípade K600i. Za danú cenu je to pomerne dobrá voľba. Škoda chýbajúceho FM rádia a autofokusu. Pre bežných používateľov však funkčná výbava stačí.