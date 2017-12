Slováci surfujú čoraz intenzívnejšie

Priemerný počet návštev na jedného reálneho (RU) používateľa sa neustále zvyšuje. Z mesačných porovnaní vyplýva, že z januárových 43,76 návštev na jedného používateľa sa toto číslo dostalo v marci na hodnotu 48,38 návštevy na jedného RU.

21. máj 2007 o 11:30 (mediaresearch)

Podiel návštevníkov, ktorí používajú internet najmenej je v podstate konštantný, väčšie kolísanie nastalo u návštevníkov, ktorí pristupujú na internet najčastejšie.

Aký bol trend v priemernom počte návštev na jedného RU?

Z výsledkov meraní za január až marec 2007 vyplynulo, že priemerný počet návštev, ktoré vykoná jeden reálny užívateľ v priebehu jedného mesiaca sa neustále zvyšuje. Zatiaľ čo v januári pripadalo na jedného RU v priemere 43,76 návštevy, vo februári sa toto číslo zvýšilo na 44,06 a v marci dokonca na 48,38 návštevy.

Februárový nárast nastal aj napriek menšiemu podielu tzv. „heavy users“, ktorých podiel sa medzi januárom a februárom znížil z 31,85 % na 25,56 %. „Heavy users“ sú užívatelia, ktorý použijú internet minimálne 21 dní v mesiaci, to znamená, že táto skupina by ma mala mať najvyšší priemerný počet návštev.

Aký bol podiel užívateľov, ktorí pristupujú na internet najčastejšie a tých, ktorí pristupujú na internet najmenej?

Skupina používateľov, ktorých frekvencia užívania internetu je najnižšia, to znamená 1 až 5 dní do mesiaca je v podstate konštantná. Toto je možné vidieť hlavne na zložení týchto návštevníkov, ktoré je vyjadrené v percentách. Ich podiel sa od januára do marca pohyboval stále okolo 22 %. Inak je to so skupinou tzv. „heavy users“, teda tých, ktorí používajú internet minimálne 21 dní do mesiaca.

Po zmenšení ich podielu v porovnaní január – február na 25,56 %, narástol v marci ich podiel o 7,1 % na hodnotu 32,66 %. Februárový pokles „heavy users” je pravdepodobne spôsobený menším počtom pracovných dní v danom mesiaci, čo mohlo mať za následok, že užívatelia používajúci internet iba v práci, sa vo februári nedostali do skupiny, ktorá pristupuje na internet 21 a viac dní do mesiaca.

Zdroj: AIMmonitor - AIM - Mediaresearch & Gemius, január - marec 2007