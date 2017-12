Moorhuhn Kart 3 - sliepky za volantom

Rýchlo a zbesilo. Šestdesiat sekúnd. Need for Speed. Rýchlo a zbesilo II. NFS: Underground. Rýchlo a zbesilo III. Na všetky pretekárske filmy a hry teraz môžete pokojne zabudnúť. Je tu totiž Moorhuhn Kart 3, najbláznivejší závodný titul všetkých čias! VRR

10. máj 2007 o 10:30 Marián „Moorhuhn for President“ Kluvanec

Písať stále dookola o tom, že nemecká budgetivá herná séria Moorhuhn sa počas uplynulých rokov stala kultovou záležitosťou, sa dnes už možno zdá trochu nadbytočné. Lenže fakt, že sympatické, športovo a dobrodružne založené kura sa stalo jednou z hviezd (minimálne) európskeho videoherného teritória, predstavuje závažnú skutočnosť, ktorú musíme uviesť hneď na začiatku tejto recenzie. Moorhuhn a jeho priatelia sú skutočnými ikonami nielen v Nemecku, ale aj za jeho hranicami. Do Moorhuhna môžete strielať, môžete si s ním zahrať futbal, riešiť logické úlohy vo vtipných adventúrach, alebo radšej zachraňovať planétu pred inváziou mimozemských Moorhuhnov či hľadať pirátsky poklad v zálivoch a vybavovať si účty v prostredí divokého západu. Nuž a v neposlednom rade môžete s Moorhuhnom zasadnúť za volant motokáry a predviesť konkurencii svoje šoférske schopnosti. Napríklad aj v druhom pokračovaní hry Moorhuhn Kart.

Keď „Kura“ (ako inak ho aj pomenovať, všakáno) debutovalo v milučkej závodnej hre Moorhuhn Kart, bolo hneď jasné, že to bude úspech a ďalšie diely na seba nedajú dlho čakať. Kým prvý pokus bol skôr jednoduchšou hračičkou (aj) pre začínajúcich hráčov, „dvojka“ zaznamenala skvelý grafický engine, väčšie trate, zvýšenú obtiažnosť a celkove množstvo vylepšení – až mal človek dojem, že nemá pred sebou budgetovku, ale plnohodnotný AAA titul... Lenže teraz tu máme Moorhuhn Kart 3, autonómny titul autonómnych kvalít. Poďme sa preto pozrieť zblízka na to, čo tento ambiciózny športiak skrýva pod nablýskanou kapotou.

GRAFIKA 7 / 10

Moorhuhn Kart 3 nespustíte na stroji s procesorom pod 2 GHz. Trošku vysoké nároky na budgetovú gamesu, či nie? Ale keď už sa vyžaduje také železo, potom by mu mala zodpovedať vysoko kvalitná vizuálna stránka hra. A tu prichádzame k istému rozporu. Jednotlivé trate sú totiž spracované – aspoň v porovnaní s Moorhuhn Kart 2 – pomerne staticky. Objekty sú síce relatívne detailné (ako kde), no po celý čas hrania máte pocit, že svet, v ktorom ste sa ocitli, je len akási papierová kulisa do ktorej vás ktosi „vlepil“ ako figúrku v detskej koláži na hodine výtvarnej výchovy. Je to podmienené enginom hry, ktorý sa oproti „dvojke“ očividne zmenil – podotknime, že je to na škodu veci. Dokonca aj postavičky pretekárov sú menej animované než tomu bolo u skvelého predchodcu. A navyše, úrovne sú tu síce rozmanité a veľké, ale určite by sa im zišlo väčšej vnútornej rozmanitosti.

HRATEĽNOSŤ 7 / 10

Dve majstrovstvá po štyri svety (resp. levely, ktoré reprezentujú rôzne historické epochy) v troch go-kartových kategóriách. Škála avatarov, s ktorými môžete súťažiť, siaha od širokoplecej opice cez kultové „Kura“ až po zahalenú Smrť či mimozemšťana, ktorý po tvrdom náraze zväčša stráca jedno zo svojich troch očí, aby si ho vzápätí mohol nasadiť späť. Milé. Poteší aj prítomnosť zákerných vylepšení = bonusových predmetov, ktorými sťažíte ostatným zápolenie. Ráči sa napríklad premeniť súpera na ľadovú kocku? V Moorhuhn Kart 3 je možné takmer všetko! Na vysoké hodnotenie to však stále nestačí – hre totiž chýba to, čím jej predchodcovia vynikali, a to je fantastická hrateľnosť. Bude to zrejme už spomínanou zmenou enginu, ale celkový pocit z hrania sa tu nemôže rovnať so zážitkom z hrania Moorhuhn Kart 2. Jednoducho máte po celý čas dojem, že tomu niečo chýba...

Nové preteky zvieratiek z dielne Phenomedie konečne podporujú aj závody po lokálnej sieti a nielen hru dvoch hráčov na jednom kompe s pripojeným gamepadom. Zatiaľ sme však ani jeden z týchto režimov netestovali.

ZVUKY 8 / 10

Zvukári majú Moorhuhna asi radi, lebo si s ním opäť dali dostatok práce. Atmosféru levelov ako pravek, lesík, divoký západ, či futuristická základňa vytvárajú z veľkej časti práve rôzne ruchy, ktoré sa výborne hodia do toho-ktorého tematického sveta (hádam jedine škriekajúci vták, ktorého ani nevidno, ale ozýva sa takmer v každej úrovni, mi trocha testoval trpezlivosť).

HUDBA 8 / 10

Hudobná zložka hier nesúcich značku Moorhuhn sa tradične nesie na vysokej kvalitatívnej úrovni po všetkých stránkach. Aj tentoraz naše uši potešia ľúbivé melódie s optimisticky ladenou atmosférou, pestrým nástrojovým zložením a vhodným temporytmom.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 7 / 10

Stupeň obtiažnosti závisí od kubatúry motokár, teda od kategórie, do ktorej sa rozhodnete vstúpiť. Samozrejme, odporúča sa začať päťdesiatkou, kde rýchlosť autíčok ešte nie je taká závratná a môžete si celkom dobre natrénovať jednotlivé úrovne. Pritom zamrzí azda len občasné zasekávanie sa do stien, ale o engine sme si už čosi povedali vyššie, tak načo to ďalej rozmazávať...

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 7 / 10

Podľa niektorých ľudí platí výrok, že do tej istej rieky dvakrát vstúpiť nemožno. A keby aj áno, v hernom priemysle sa to nie vždy vypláca. Ostatné pokračovanie Moorhuhna síce dopadlo nadpriemerne, avšak, povedané slovníkom Teórie krokov (ale, ešte ste o nej nepočuli?): nový Moorhuhn nevykročil dopredu, ani neskĺzol niekoľko metrov späť. Skôr si len prešľapuje na jednom mieste, pričom občas vzbudzuje dojem, akoby chcel trochu cúvnuť. Alebo jednoduchšie: Moorhuhn Kart 2 ostáva kráľom série, „jednotka“ nedoceneným princom a diel, ktorý završuje celú trilógiu sa pri svojich urodzených súrodencoch musí trochu hrbiť v kúte. Uzavrime to vyslovením nádeje, že ďalšia časť skvelých závodov nás opäť pozdvihne do výšin videohernej zážitkovosti.