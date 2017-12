Ufóni útočia

Ten vtip o zelených mužíkoch poznáte? Ako pristanú na našej planéte a spôsobia koniec civilizácie? Áno, ja ho poznám a poviem vám, že vôbec nie je dobrý. Veď ochrancovia prírody to s nami myslia dobre. Len to občas trochu preháňajú. Akoby nestačilo, že ná

9. máj 2007 o 0:00 Miloš Čermák

s nútia dávať do lustrov úsporné žiarovky, triediť smeti a jazdiť na bicykli.

Teraz sa zamerali na technológie. Viem, znie to čudne. Veď počítače mali byť pre prírodu spásou. Pamätáte sa, ako začiatkom 90. rokov hovoril Microsoft o bezpapierovej kancelárii? Potom sa to zvrtlo. Na stoloch nám stoja počítače, zároveň však potrebujeme viac papiera.

Všetky noviny a časopisy vychádzajú digitálne aj na webe a ľudia si čítajú na internete svoje denníky, ale úsporu papiera to neznamená. Práve naopak. Podľa prieskumu firmy Hewlett-Packard obsahuje viac než polovica stránok vytlačených na domá­cich tlačiarňach texty či fotografie z webu. Iba pätina pochádza z kancelárskych aplikácií, napríklad z Wordu. Nečudujte sa preto ekológom, že začínajú vetriť. Jeden už vraj spočítal, že keby chcel niekto vytlačiť všetky webové stránky, musela by sa vyrúbať štvrtina všetkých stromov na Zemi. Prečo by to chcel niekto robiť, zatiaľ nie je úplne jasné.

Nebohé tlačiarne však čaká podobne temná budúcnosť ako dvojtaktné motory či pece na hnedé uhlie. Zavedenie špeciálnej zelenej dane bude len začiatok. Skončí sa to, samozrejme, ich zákazom. Tlačiarne bude treba odovzdať do dvoch týždňov na vyhradených zberných miestach. A keď sa tak stane, ochranári na nich budú tlačiť letáky s ďalšími požiadavkami.