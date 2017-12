Domény budú s diakritikou

Pri organizácii Internet Engineering Task Force, ktorá stanovuje internetové štandardy, vznikla skupina, ktorá navrhuje zmeny umožňujúce použitie diakritiky v e-mailových adresách. Riešenie pomôže krajinám ako Japonsko alebo Rusko, ktoré svoje národné zna

2. máj 2007 o 10:45 Tomáš Ulej, (tu)

ky museli prepisovať do latinky.

Diakritika v e-mailových adresách si vyžiada množstvo úprav v súčasných štandardoch – hlavičky e-mailov aj všetky e-mailové protokoly budú prekódované do UTF-8, zmeniť sa budú musieť aj všetky prevádzkové mechanizmy ako správy o doručení e-mailu, chybové hlášky a podobne. Niektorí odborníci sú k takýmto zásahom skeptickí. „Nemôžem sa ubrániť pocitu, že ide o príliš veľa zmien spôsobených celkom malichernou príčinou,“ napísal pre Lupa.cz Pavel Satrapa, vedúci katedry na Technickej univerzite v Liberci.

Niektoré krajiny ako Čína, Švédsko či Poľsko už dlhšie využívajú technológiu IDNA, ktorá umožňuje diakritiku implementovať do doménových názvov. Narozdiel od dia­kritiky v e-mailových adresách si národné doménové názvy nevyžiadali menenie štandardov – každý národný znak sa totiž po zadaní do prehliadača prekóduje do latinky.

Zatiaľ nie je známe, kedy by sa e-mailové adresy mohli internacionalizovať, po dokončení štandardov musí ešte pracovná skupina nový systém dlhšie testovať. Z väčších krajín zatiaľ o technológiu prejavila záujem iba Čína.