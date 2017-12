Battlestations: Midway - Učebnica vojnového umenia

Bitka o Midway ...jedna z najkrvavejších a nejdôležitejších bitiek v 2.sv.vojne...vo filmoch obohrané, v knižkách tiež, ale dajme si ešte raz povedať a skúsime sa pozrieť čo nám prináša táto hra okrem zvukov lietadiel, výbuchov, výbuchov lietadiel a tak ď

30. apr 2007 o 13:10 pepso

Battlestations: Midway môžeme žánrovo zaradiť do škatuľky ako aj strategických hier, tak aj akčných, keďže sa zhostíme úlohy vojaka Walkera (nie, nie je to Chuck Norris, to by hra nemala zmysel keďže by všetkých postrieľal torpédami z ponorky – aj na suchu, proste by ich hádzal...) sledujúc jeho vzostup z obyčajného guľometčíka na veliteľa celej flotily. Šikovný je ten chlapec Walkerovie. Ale aj napriek tomuto sa táto gameska nedá poctivo zaškatuľkovať, pretože exceluje aj vo vzdušných bojoch, námorných bojoch, simulácii ponorky alebo šoférovaní džípu.

GRAFIKA 8 / 10

Aj to screenshotov je vidieť, že grafika sa celkom podarila, nádherné sú napríklad oblaky, tých som sa nemohol nabažiť. Modely všetkých jednotiek, vozidiel a plavidiel sú realisticky vytvorené podľa ozajstných predlôh a fakt to dodáva hre punc krásy, aj keď nieže by som sa v tých modeloch nejak extra vyznal, proste som mal pocit, že tam patria. O niečo horšie sú na tom in game renderované videá a cut-scény. Tak sa mi zdá, že tu už autorom došli peniažky, tak si najali nejakého amatérskeho režiséra a že rob. On urobil a ja som čumel. Máte čo ste chceli, 9 vám nedám! Kiežby celá hra vyzerala ako tie obláčiky, ách...

INTERFACE

9 / 10

HRATEĽNOSŤ

8 / 10

Ďaľšie využitie vašich strategických skúseností sa nachádza v takzvaných Challenges (Výzvy – pozn.prekladateľa), ktoré obsahujú 12 misíí, kde sa naozaj ukáže, čo ste sa naučili. Pomer síl 1:5? Žiadny problém, dá sa zvládnuť. Síce extrémne ťažko, asi ako presvedčiť Iránskeho prezidenta aby si oholil bradu, ale možné to je. Keď už ste nabrali dostatok skúseností (viete, že prezident má bradu nalepovaciu) tak sa to zrazu podarí a ani neviete ako. Fantastické.

MULTIPLAYER

ZVUKY 8 / 10

Dabing je zvláštny, nie je nič extra ale dá sa. V škole by to bola taká troječka. To čo drží audio časť nad 6/10 alebo 5/10, sú zvuky boja, tie náboje, lietadlá, motory, Japonci, rádiokomunikácia...chvíľami som ozaj mal pocit že som na bojisku. Potom som si otvoril pivo, aby som sa uistil, že to nie je pravda.

HUDBA 7 / 10

Čo sa hudby týka, je taká tiež priemerná (veď tie znelky z každej vojnovej akcie sme už všetci počuli), ja osobne som si ju v hre vypol, pre ten lepší autentický zážitok. Zlá nie je, ale zvuky sú lepšie.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 9 / 10

Umelá inteligencia je na výbornej úrovni, ako keby sám Generál Yamamoto hral proti mne. Nevidel som žiadne náznaky, že by mi chcel víťastvo len tak darovať, ani sa mu negenerovali jednotky samy od seba, ani nepoužíval cheaty. Dokonca mi útočil na najzraniteľnejšie jednotky! A keď som sa vybral brániť ich, tak som zistil že to bol len slušne povedané "ofajč" a moja lietadlovka už pijde morskú vodičku. Klobúk dole, starec Yama!

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 8,5 / 10

Veľa hier sa nám snažilo priniesť aj akciu, aj stratégiu je v jednom no Battlestations: Midway je hra, ktorej sa to ako prvej podarilo poriadne. Má svoje zápory, ak neviete strategicky myslieť, hru nedohráte, ale pre fanúšikov vojnových akcií ako stvorená. A je zábavná.