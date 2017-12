Zmiznú z očí, aby neprekážali

Swept Away je praktický pomocník ktorý dohliadne na to, aby na vašej ploche nezostávali otvorené okná aplikácií s ktorými nepracujete. Sleduje vašu prácu a systémový čas, aby z očí upratal to, čo nepotrebujete.

30. apr 2007 o 11:00 Milan Gigel, (mg)

Písmo: A - | A + 1 0

Swept Away je praktický pomocník ktorý dohliadne na to, aby na vašej ploche nezostávali otvorené okná aplikácií s ktorými nepracujete. Sleduje vašu prácu a systémový čas, aby z očí upratal to, čo nepotrebujete. Určiť môžete časový limit po ktorého vypršaní bude neaktívna aplikácia minimalizovaná a vyčleniť môžete zoznam okien, na ktoré softvér nesiahne. Lokalizácia zatiaľ dostupná nie je, vzhľadom na jednoduchosť ponuky je však ovládanie hračkou. Inštalačný balíček zaistí integráciu v operačnom systéme a umožní, aby sa modul spúšťal automaticky vždy po zavedení operačného systému. Dostupnosť: http://www.lifehacker.com/software/downloads/lifehacker-code-swept-away-windows-255055.php