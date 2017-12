Samsung CLP-300N: najmenší farebný laser sveta (VIDEO)

Farebná kancelárska laserovka nemusí byť ani veľká, ani hlučná. Ak vstúpi do hry netradičné umiestnenie tonerov a tlačová dráha sa odľahčí, používateľ získa na svojom stole miesto naviac. V redakcii sme otestovali najmenšiu farebnú laserovku z dielní Sams

30. apr 2007 o 0:16 Milan Gigel

+ malé rozmery

+ rýchla tlač

+ jednoduchá obsluha

+ zabudovaný ethernet



ungu, ktorá drží rekord v kompaktnosti. Kompromis, alebo výhra? Čítajte ďalej.

Keď Samsung ohlásil dostupnosť nového modelu s označením CLP-300 zdalo sa že farba si nájde cestu i tam, kde doposiaľ kvôli objemnosti strojov nemohla. Ako sa ukázalo, spotrebitelia zareagovali so záujmom a v niektorých krajinách sa tento stroj stal hitom. Výrobca ho navrhol tak, aby ponúkol v kancelárii nielen jednoduchú obsluhu pri výmene tonerov, ale i výstupy v očakávanej kvalite. Prekvapením nie je ani zabudovaný tlačový server s ethernet rozhraním – kde sa pracuje, tam je zvyčajne počítačov viac.

Na stole neprekáža

So základňou 39x34 centimetrov nie je CLP-300N väčšia ako čiernobiele laserové stroje na trhu. Výrobca ju nevybavil ani displejom, ani plejádou tlačidiel, ktoré by mohli používateľa znepokojovať. Namiesto toho sa snažil zaistiť maximálne pohodlie pri používaní – bez strašiaka i pre najmenej skúsených používateľov.

Dizajnéri opäť predviedli tradičnú kórejskú školu ktorá ukazuje, že kancelária môže i s technikou na stoloch vyzerať vkusne. Oblé telo tvarované i v zadnej časti neprekáža ani v uhladenom interiéri. Všetky prvky sú v harmónii čo ocenila i porota, ktorá na konci minulého roku udelila tomuto produktu dizajnérske ocenenie RedDot Award.

Či už si tlačiareň nájde svoje umiestnenie priamo na pracovnom stole alebo na samostatne obsluhovanom pracovisku, zaistený je pohodlný prístup ku všetkým prvkom, ktoré používateľ obsluhuje.

Inštalácia je bezproblémová

Tlačiareň dokáže komunikovať s počítačom lokálne pomocou USB 2.0 rozhrania, alebo v lokálnej sieti prostredníctvom stomegabitového ethernetu. Základná konfigurácia počíta s DHCP serverom prideľujúcim IP adresy, inštalačný balíček však počíta i so situáciou, kedy treba konfiguráciu sieťového modulu vykonať ručne.

Na dodávaných CD nosičoch je pripravený lokalizovaný sprievodca s ktorým je sprevádzkovanie otázkou niekoľkých kliknutí. Inštalácia pozostáva z ovládača a informačného panelu ktorý sleduje stav tlačiarne a jej spotrebného materiálu. I keď sa tlačiareň nachádza mimo dosahu používateľa, už pred tlačou je používateľ upozornený na to, že treba do zásobníka vložiť papier alebo vymeniť toner.

Vďaka zabudovanému ethernetu je zdieľanie tlačiarne praktické. Nie je potrebné aby ju obsluhoval niektorý z počítačov, takže svoje uplatnenie si nájde i tam, kde pracovný režim nepodlieha časovému harmonogramu. Aby neboli náklady na prevádzku vysoké, výrobca nezabudol na niekoľkoúrovňovú úsporu energie.

Zásobníky (takmer) bez kompromisov

Vstupný zásobník je vysúvateľný vo forme zásuvky a ak obsluhuje papiere formátu A5, z rámca tlačiarne nevytŕča. Skonštruovaný je pre 150 listov papiera, čo je dostatočný objem i v zdieľanom prostredí.

Keďže však tlačiareň nie je vybavená ručným podávačom médií, pri práci s tlačivami a formulármi je potrebné vkladať ich jednotlivo do zásuvky. Jej čelo je výklopné a prístup je bezproblémový, predsa len ide o drobnú komplikáciu.

Výstupný zásobník sa nachádza v hornej časti a vybavený je výklopným ramenom zabraňujúcim skĺznutiu výtlačkov. Zaujímavosťou je, že z konštrukcie vypadli štetiny zbavujúce výtlačky statickej elektriny a nahradili ich dva plastové segmenty.

Tonery – jednoduchšie to už nejde

Optická jednotka je navrhnutá nezvyčajne. V jej čele je zapustená štvorica čipovaných tonerových kaziet, ktoré stačí pri inštalácii iba zasunúť. Ich pozície sú prehľadne značené a výmenu zvládne i bez inštrukcií ktokoľvek. Stačí odklopiť veko, vytiahnuť prázdnu kazetu a nahradiť ju plnou. Ak je potrebné tento zákrok uskutočniť, na ovládacom paneli bliká ikona príslušnej kazety. Farebné kazety sú dodávané s kapacitou pre 1000 výtlačkov, čierna má dvojnásobnú kapacitu.

Nespotrebovaný odpadový toner putuje do odpadovej nádoby, ktorú je potrebné vyprázdniť alebo vymeniť po každých 5 tisíckach výtlačkov. Jej naplnenie nie je LEDkou indikované, potrebnú informáciu však sprostredkuje ovládací softvér.

Ak sa po 20 tisíckach strán opotrebuje optický valec, používateľ vymení celý optický blok za nový, čo prakticky znamená „generálku“. Ak nie je fixačná jednotka opotrebovaná, tlačiareň ponúka výstup v kvalite nového kusu.

Tichá a rýchla

Nová konštrukcia tlačového mechanizmu podstatne znížila hlučnosť tlačiarne. Tá je stlačená pod hranicu 48 dB hlavne vďaka tomu, že sa počet mechanických prvkov redukoval. Nová technológia No-Nois narozdiel od zaužívaného mechanizmu Multi-Pass prenáša všetky štyri tonery na transferový pás súčasne. Doposiaľ bolo nutné, aby každý z tonerových zásobníkov pred prenášaním farebnej zložky narotoval do pracovnej pozície, čo vytváralo nielen hluk, ale i spomaľovalo tlač.

Tlačový mechanizmus je schopný za minútu spracovať 16 výtlačkov formátu A4, pri farebnej tlači je možné počítať so štvrtinovou rýchlosťou. Tlač dokumentov doplnených o grafiku je svižná problémom nie je ani spracovanie úloh stredne veľkých objemov.

Dráha papiera je dostupná

Ak sa pokrčený papier pri tlači zasekne v tlačovom mechanizme, s jeho odstraňovaním je to jednoduché. Tlačiareň vám síce neprezradí v ktorej časti k zablokovaniu došlo, vďaka výklopným krytom sú však prístupné všetky časti – od podávača, cez tlačový mechanizmus, až po fixáciu. Používateľ sa nemusí báť toho, že by mohol svojim „servisným“ zákrokom tlačiareň poškodiť.

Zvládne i komplikovanejšie dokumenty

300 megahertzový procesor Samusung CHORUSm obsluhuje 64 megabajtov operačnej pamäti a schopný je spracovať úlohy z operačných systémov Windows, Linux a Mac OS X. Problémy mu vďaka kompresii nerobia ani rozsiahlejšie úlohy a rýchlosť tlače nespomalí ani väčší objem grafiky. Či už vstúpia do hry sprievodné fotodokumenty, PDF súbory alebo kancelárska grafika, odozva je svižná bez zdĺhavého spracovania.

Pri testovaní sme nepostrehli žiadny rozdiel v odozve pri zmene sieťovej tlače na lokálnu – kompomisy sa nekonajú. Duplexná tlač však integrovaná nie je – ak chcete šetriť papier, budete si musieť zvyknúť na to, že vás ovládač po spracovaní nepárnych strán vyzve, aby ste potlačené papiere opäť založili späť do zásobníka.

Výstup vhodný pre kanceláriu

Tlačový mechanizmus ponúka pri farebnej tlači výstupné rozlíšenie 2400x600 DPI s tým, že pri čiernobielej sa výstup redukuje na 600 DPI. Tlačený text zaujme ostrými hranami rezov písma a zaoblenými kontúrami ktoré sú predpokladom skvelej čitateľnosti textu. Výtlačky sú precízne vykreslené i pri ekonomickej tlači s úsporou toneru.

Grafika dosahuje vďaka jemnému rastru kvalitu nad očakávania, dôležité však je, aby sa v nej nenachádzali súvislé sýte plochy. Pokrytie papiera tonerom nie je úplne rovnomerné a pri sýtych odtieňoch je zreteľné horizontálne i vertikálne pruhovanie. Zdá sa že ide o kompromis daný rýchlosťou tlačiarne – tá je v kancelárii na nezaplatenie. Kým nebudete tlačiť tmavé pozadia PowerPointových prezentácií, možno si limit tlačiarne ani nevšimnete.

V prípade fotografických výtlačkov na kvalitnejšom papieri s hladkým povrchom sa nerovnomernosť nanášania toneru vytráca. Výstupu síce chýba brilantnosť farieb a ostrý detail preráža jemný raster, výsledok je však v triede kancelárskeho farebného laseru vynikajúci. Dôležité je použiť správny papier, ktorý je pre tlač jemnej grafiky a fotografií určený.

Technické parametre:Technické parametre: Rýchlosť: 16 strán čiernobielo, 4 farebne * Rozlíšenie 2400x600 DPI * Tlač prvej strany 14 sekúnd čiernobiela, 26 sekúnd farebná * procesor: Samsung Chorusm 300 MHz * RAM 64MB * Farebné profily: ICC * Zásobník na papier: 150 vstup, 250 výstup * Duplex: nie * Technológie: NoNois, sieťová tlač * Rozmery: 390x344x265 mm * Hmotnosť 13,6 kg

Dostupnosť: www.samsung.sk

Orientačná cena: 9630 Sk s DPH

Hodnotenie: * * * * * (4/5)



Verdikt: Kancelárska farba do pohody

Počas testovania sa CLP-300N „vyfarbila“ ako spoľahlivá a skvele riešená tlačiareň na pracoviská, kde hrá farebná tlač a grafika dôležitý atribút tlačených výstupov. Ocenili sme bezproblémovosť jej zdieľania v lokálnej sieti a presvedčila nás o tom, že i v malom tele sa môže skrývať výkonný stroj s minimom kompromisov. Inovatívny tlačový mechanizmus nás oslovil tichým a rýchlym chodom, neprehliadli sme ani detailnosť prepracovania. Ak by sa však výrobca rozhodol ponúknuť tento model i vo verzii s duplexom, oslovil by širšiu škálu používateľov.