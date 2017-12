Deti by si mali dávať pozor na wi-fi siete

Laptopy s bezdrôtovým pripojením na internet (wi-fi) by si deti nemali dávať do lona. Vyhlásil to šéf britskej vládnej komisie pre výskum bezpečnosti mobilných telefónov Lawri Challis.

28. apr 2007 o 16:35 (sita)

Podľa neho by deti, ktoré používajú tento typ siete, mali experti sledovať, až kým nevyhodnotia výskum potenciálnych zdravotných rizík. Dovtedy im odporúča dodržiavať od antén bezpečnú vzdialenosť. "Pri klasických stolových počítačoch je anténa priamo v skrini. To môže byť približne dvadsať centimetrov od nôh, čo znamená, že telo je vystavené iba jednému percentu energie. Keď si však dáte laptop priamo do lona a používate wi-fi, sú to už približne dve percentá. Vtedy je vaše telo vystavené podobnému napätiu ako pri telefónoch," uviedol bývalý profesor fyziky na University of Nottingham, Challis pre internetovú stránku spoločnosti BBC.