Najpopulárnejší čedar na internete

Najnovšou hviezdou internetu sa stal veľký kus anglického syra. Ten pritiahol viac než jeden milión divákov, ktorí sledovali, ako pomaly zreje.

27. apr 2007 o 19:35 (sita)

Prvýkrát čedar položili pred internetovú kameru v polovici decembra a odvtedy zaujal divákov zo 119 krajín sveta.

Dnešným ránom privítala stránka www.cheddarvision.tv miliónteho návštevníka. Užívatelia sa pripájajú z krajín od Albánska až po Nový Zéland.

"Cieľom je ukázať ľudom, ako sa vyrába skutočné jedlo - a celkom to funguje. Trvá to roky, kým syr dozreje. Je to veľmi, veľmi pomalý proces," uviedol výrobca syra Tom Calver.